A dos años de la muerte de André Marín, Fernando Schwartz y el entorno futbolístico se unen para recordarlo

El recuerdo de Schwartz enlaza los comienzos de Marín, su paso por TV Azteca, Fox Sports México y TUDN, y las coberturas de Mundiales, Juegos Olímpicos y Liga MX que marcaron su carrera. (Especial)

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Antes de las mesas de debate, las coberturas mundialistas y los años al frente de los programas deportivos más destacados del país, André Marín Puig fue parte de una generación que aprendió el oficio entre canchas, acreditaciones y largas jornadas de televisión.

Este 16 de septiembre, dos años después de su muerte, Fernando Schwartz recuperó esas imágenes para traerlo de vuelta a ese tiempo.

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André Marín Puig nació el 28 de abril de 1972 e inició su carrera a los 14 años en Imevisión, bajo la tutela de José Ramón Fernández. (Jovani Pérez / Infobae)

El periodista publicó fotografías de archivo junto a André y escribió: “In Memoriam dos años Andre Marin”. La publicación revive el inicio de una trayectoria que pasó por Imevisión, TV Azteca, Fox Sports y TUDN.

Fernando Schwartz recuerda a André Marín con imágenes de sus primeros años

El mensaje de Schwartz no se detuvo en la enfermedad ni en las circunstancias de su partida. El periodista eligió dos fotografías que colocan a Marín en el centro de una época: la de los jóvenes reporteros y comentaristas que crecieron en Imevisión y después se consolidaron en distintas cadenas.

Una de las imágenes corresponde a una cobertura de la FIFA en 1997. André aparece junto con comunicadores vinculados al futbol mexicano. La segunda fotografía muestra un encuentro más informal entre colegas, con una bandera de México de fondo.

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André Marín aparece en ambas imágenes difundidas por Schwartz .

En una de ellas destaca material de acreditación de la FIFA 97 , lo que habla de las primeras experiencias del periodista.

Usuarios identificaron a figuras como Roberto Andrade, Carlos Turrubiates y Luis García.

Usuarios identificaron en las fotos de Schwartz a figuras del futbol mexicano como Roberto Andrade, Carlos Turrubiates y Luis García. (X/ @fersch_4)

La ausencia de Marín se vuelve visible en una generación que compartió coberturas, mesas de análisis y transmisiones de futbol durante más de tres décadas.

Las fotografías de Schwartz muestran al reportero antes de convertirse en uno de los conductores más reconocidos en programas de debate.

Mundiales, Juegos Olímpicos y Liga MX marcaron la carrera de André Marín

André Marín Puig nació el 28 de abril de 1972. Inició su carrera a los 14 años en Imevisión, donde se incorporó como asistente de producción y después trabajó como reportero de cancha bajo la tutela de José Ramón Fernández.

Su paso por esa empresa, que más tarde se convertiría en TV Azteca, definió su vínculo con el futbol mexicano.

Marín cubrió partidos de Liga MX y de la Selección Mexicana, además de competencias internacionales que marcaron su formación como periodista:

Participó en programas como DeporTV y Los Protagonistas .

Cubrió Juegos Olímpicos desde Barcelona 1992 hasta Londres 2012 .

Dio seguimiento a Copas del Mundo y Copas América .

En 2011 llegó a Fox Sports México para conducir La Última Palabra .

En 2023 se integró a TelevisaUnivision y participó en Tercer Grado Deportivo y transmisiones de TUDN.

Durante más de una década, La Última Palabra fue uno de los espacios asociados con su nombre. Ahí sostuvo debates con exfutbolistas, técnicos, directivos y periodistas.

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Su estilo directo lo llevó a convertirse en una de las voces habituales en la discusión sobre clubes, Selección Mexicana y torneos internacionales.

Liga MX, Selección Mexicana, Copas del Mundo, Copas América y Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 a Londres 2012 marcaron la carrera de André Marín. (Imagen: Infobae México)

Su última etapa profesional comenzó en 2023. En TUDN volvió a coincidir con David Faitelson, compañero de sus años en TV Azteca y Fox Sports. La última transmisión de André ocurrió el 18 de junio de 2024, antes de que una nueva recaída lo alejara de la pantalla.

La familia de André Marín lo recordó con un mensaje un año después de su muerte

El segundo aniversario ocurre un año después de que la familia de Marín publicara un mensaje desde la cuenta del periodista. La publicación apareció el 16 de septiembre de 2025 y estuvo acompañada de fotografías familiares.

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“Papá: hoy hace un año que nos despedimos de ti, pero nos acompañas en cada momento”, escribieron sus hijos. El mensaje agregó que el recuerdo de su padre los impulsa a seguir adelante y a dar lo mejor de sí.

El segundo aniversario ocurre un año después de que la familia de Marín publicara un mensaje desde la cuenta del periodista. (X/ @andremarinpuig)

El texto cerró con una frase que retomó el afecto de la familia por André: “Te extrañamos ayer, hoy y siempre. ¡Te amamos con toda el alma!”.

Así, el recuerdo de Schwartz no se concentra en la enfermedad ni en su despedida de 2024. Vuelve a una etapa anterior, cuando André Marín era un joven reportero entre colegas que después también ocuparían un lugar en la televisión deportiva mexicana. Ahí está una parte de la huella que dejó.

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