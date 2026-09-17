Conoce “Sacrificios”, la película que está ganado premios en todo el mundo y es un thriller sobrenatural con mitología mesoamericana

Sacrificios , la cinta mexicana que triunfa en el mundo (cortesía)

Guardar

Sacrificios, película mexicana dirigida por Mauricio Chernovetzky, compite este fin de semana en el Oldenburg International Film Festival de Alemania, quinta parada de un recorrido que ya incluye reconocimientos en Estados Unidos, Reino Unido, Chile y Brasil.

El largometraje se proyecta en Oldenburg el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre. La cinta compite en uno de los certámenes de cine independiente con mayor peso en el circuito europeo.

PUBLICIDAD

El filme parte de la mitología de Mictlantecuhtli para narrar el duelo de un padre

La historia toma como referencia al dios mexica de la muerte, Mictlantecuhtli, y lo traslada a un thriller psicológico con elementos de cine fantástico. La trama combina mitología mesoamericana, simbolismo religioso y realismo mágico para narrar el duelo de un padre.

El protagonista, Juan Villanueva, queda consumido por la culpa tras la muerte de su hijo. Su historia conduce a una experiencia en la que la frontera entre realidad, memoria y lo sobrenatural se desdibuja.

El Premio del Público en Austin marcó el inicio del recorrido internacional

Sacrificios , la cinta mexicana que triunfa en el mundo (cortesía)

Sacrificios obtuvo el Premio del Público en el Austin Film Festival, uno de los encuentros más relevantes de Estados Unidos dedicados al cine independiente y al guion cinematográfico. Ese reconocimiento abrió la puerta a su circulación en otros festivales.

PUBLICIDAD

A partir de ahí, la película sumó presencia en Londres, Santiago de Chile y Porto Alegre, antes de llegar a Alemania.

En Londres fue nominada al Premio Roger Corman a Mejor Largometraje de Terror

La cinta llegó al Raindance Film Festival, uno de los certámenes independientes con mayor reconocimiento en Reino Unido, donde recibió una nominación al Premio Roger Corman a Mejor Largometraje de Terror.

En Chile, el elenco de Sacrificios ganó el premio a Mejor Actor en Fixion Fest

El recorrido continuó en Fixion Fest, en Chile, donde la producción obtuvo el premio a Mejor Actor. La cinta también fue seleccionada en Fantaspoa, el Festival Internacional de Cine Fantástico de Porto Alegre, en Brasil.

Fantaspoa es uno de los festivales de cine fantástico con mayor peso en América Latina y reúne cada año producciones de terror, thriller, fantasía y cine de autor. Ahí, Sacrificios compitió dentro de la Sección Iberoamericana.

PUBLICIDAD

Jorge A. Jiménez encabeza un elenco con trayectoria en Netflix y en el cine internacional

Sacrificios , la cinta mexicana que triunfa en el mundo (cortesía)

El protagonista es Jorge A. Jiménez, actor mexicano conocido por interpretar a Luis Donaldo Colosio en la serie Historia de un crimen: Colosio y por su participación en Narcos, de Netflix.

En Sacrificios, Jiménez da vida a Juan Villanueva, el padre que atraviesa el conflicto central de la historia entre el dolor, la culpa y lo sobrenatural.

El elenco se complementa con Noé Hernández, actor conocido por su papel en La captura, de Netflix, y Constanza Andrade, quien participó recientemente en The Last Photograph, película dirigida por Zack Snyder.

Junto a ellos participan Frida Astrid y el joven Siddhartha Tonalli, quienes completan un reparto que sostiene el peso dramático de la historia.

La cinta plantea hasta dónde puede llegar un padre dominado por la culpa

Más allá del género de terror, Sacrificios construye una historia sobre las consecuencias de la pérdida y hasta dónde puede llegar un padre cuando el dolor se convierte en obsesión. La producción mexicana amplía su presencia internacional con la competencia en Oldenburg, Alemania, y suma un nuevo escenario a la trayectoria del cine mexicano contemporáneo en el circuito de festivales independientes.

PUBLICIDAD