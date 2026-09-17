México

Wall Street Journal ventila que EEUU presiona a México para que acepte normas que frenen la exportación de IA china

El diario estadounidense tuvo acceso a información sobre las negociaciones entre autoridades de ese país y México

Según WSJ, Estados Unidos estaría presionando a México para frenar las exportaciones del hardware de IA de origen chino. Crédito: Buzos MX
Según WSJ, Estados Unidos estaría presionando a México para frenar las exportaciones del hardware de IA de origen chino. Crédito: Buzos MX
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De acuerdo con un reporte del diario The Wall Street Journal, el gobierno de Estados Unidos estaría presionando a funcionarios mexicanos para que acepten nuevas reglas para las exportaciones de hardware de inteligencia artificial (IA).

El objetivo de las autoridades estadounidenses es evitar que empresas chinas y otras firmas de origen extranjero eludan los aranceles, detalló el Journal citando personas familiarizadas con las negociaciones.

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EEUU presiona a México para limitar la exportación de IA china

El reporte del diario detalla que la propuesta limitaría la cantidad de componentes provenientes de fuera de Norteamérica utilizados en la fabricación de hardware de IA.

Dicha categoría de productos incluye chips y servidores, que se ha convertido rápidamente en la principal exportación de México a Estados Unidos, superando este año a los automóviles.

Aprovechan revisión del T-MEC para meter presión

De acuerdo con el Journal, México y Estados Unidos discuten esta propuesta sobre las llamadas “reglas de origen” dentro de las negociaciones para revisar el T-MEC.

Estados Unidos no quiere que China eluda los aranceles al exportar hardware de IA a Occidente. Crédito: Forbes
Estados Unidos no quiere que China eluda los aranceles al exportar hardware de IA a Occidente. Crédito: Forbes

No obstante, la Unión Americana podría proponer, además de las normas para equipos de IA, reglas para reducir el contenido chino y aumentar los componentes norteamericanos en una amplia gama de productos de consumo, entre ellos los equipos médicos.

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Los negociadores estadounidenses buscan que los equipos de IA y otros sectores se sujeten a las mismas normas de abastecimiento que ya rigen para la industria automotriz. Esa norma exige que al menos el 75 por ciento de los componentes de los vehículos provenga de proveedores norteamericanos para acceder a la exención de aranceles.

Propuesta se encuentra en fase inicial

Cabe señalar que, según el medio, la propuesta se encuentra en fase inicial, porque Estados Unidos todavía no especifica qué porcentaje debería de provenir de Norteamérica o del propio país para cada industria, ni cuánto tiempo se otorgaría a los sectores para adaptarse.

“Las importaciones tecnológicas van en aumento y la cuestión del origen real se está volviendo confusa”, señaló Jay Gerard, vicepresidente senior de Worldwide Logistics Group, una empresa estadounidense de logística y transporte de carga.

China cree que puede entrar a través del Hemisferio Occidental, eludir todos nuestros acuerdos comerciales y fingir que los productos están fabricados en México, cuando en realidad son productos chinos”, afirmó el senador Bernie Moreno (republicano por Ohio), quien ha consultado con grupos industriales mexicanos sobre la posibilidad de establecer normas de origen para nuevas industrias.

El presidente Donald Trump informó que su país esta cerca de "un gran acuerdo" comercial con México. Crédito: AFP
El presidente Donald Trump informó que su país esta cerca de "un gran acuerdo" comercial con México. Crédito: AFP

“Debemos tomar medidas enérgicas al respecto, porque no queremos un acuerdo comercial que permita a México y Canadá servir de puerta de entrada para que China eluda las restricciones comerciales”, agregó.

Comercio tecnológico acelera expansión de la IA

Cabe señalar que el auge del comercio tecnológico entre México y Estados Unidos impulsa la acelerada expansión de la IA en el país norteamericano.

Daniel Covarrubias, experto en comercio de la Texas A & M International University, explicó que en Laredo, Texas, la principal puerta de entrada comercial de Estados Unidos, las importaciones de computadoras rondaron los seis mil millones de dólares anuales entre 2021 y 2023. Posteriormente, la cifra se disparó a 13 mil 400 millones en 2024 y a 30 mil 800 millones en 2025.

México exporta servidores informáticos por un valor de 83 mil millones de dólares

El Journal destacó que, en el primer semestre de este año, México exportó servidores informáticos por 83 mil millones de dólares destinados a centros de datos de IA. El 94 por ciento de ese monto se envió a Estados Unidos, un aumento superior al 170 por ciento de acuerdo con datos de S&P Global.

Empresas taiwanesas como Foxconn aprovechan su presencia en México para fabricar servidores y componentes de IA destinados a empresas tecnológicas estadounidenses como Nvidia.

FOTO DE ARCHIVO: En esta ilustración, tomada el 23 de junio de 2023, se muestran las letras IA (Inteligencia Artificial) colocadas sobre la placa base de un ordenador. REUTERS/Dado Ruvic/
FOTO DE ARCHIVO: En esta ilustración, tomada el 23 de junio de 2023, se muestran las letras IA (Inteligencia Artificial) colocadas sobre la placa base de un ordenador. REUTERS/Dado Ruvic/

Estas compañías podrían verse afectadas por las nuevas normas de origen, según el Journal, dependiendo de la proporción de componentes que adquieran en Norteamérica frente a los importados de Asia.

Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum no ha dicho nada al respecto, The Wall Street Journal reveló que Estados Unidos está presionando a autoridades mexicanas para que acepten nuevas reglas que limiten las exportaciones de hardware de IA china.

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