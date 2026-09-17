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Boletos para Calvin Harris en CDMX ya tienen precio: detalles y cómo conseguirlos

El DJ escocés se presentará durante el fin de semana del GP de México en Fórmula 1

Calvin Harris generó expectativa por un posible regreso a Colombia tras una serie de publicaciones en redes sociales - crédito @calvinharris/Instagram
Calvin Harris estará en CDMX - crédito @calvinharris/Instagram
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Los boletos para Calvin Harris en CDMX ya tendrían precios oficiales. Este miércoles 16 de septiembre de 2026 se dieron a conocer las tarifas para las diferentes zonas disponibles en The Lineup Mexico City, evento que tendrá al DJ británico como uno de sus principales atractivos durante el último fin de semana de octubre.

Las entradas contemplan cuatro modalidades y existen diferencias importantes entre las localidades que manejan fases de venta y aquellas con precio único.

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¿Cuánto cuestan los boletos para Calvin Harris en CDMX?

Precios de los paquetes y que incluyen (Sitio oficial del evento)
Precios de los paquetes y que incluyen (Sitio oficial del evento)

La alternativa de menor costo será la Admisión General (GA), que tiene un precio de mil 800 pesos en Fase 1. Esta modalidad contempla el acceso general al evento, sin los beneficios adicionales de las categorías VIP.

El siguiente nivel es el VIP Pit, cuyo precio de Fase 1 es de 3 mil 800 pesos. Esta entrada incluye acceso VIP exclusivo, además de barras y baños VIP privados y un área exclusiva para permanecer de pie frente al escenario.

Las dos categorías restantes tienen una dinámica distinta. El VIP Deck tiene un precio único de 4 mil 500 pesos y ofrece acceso VIP, barras y baños privados, servicio de botella y una terraza elevada exclusiva cerca del escenario.

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Finalmente, el On-Stage VIP es la modalidad de mayor precio, con una tarifa de 8 mil 500 pesos.

Esta categoría contempla acceso VIP exclusivo, barras y baños privados y áreas exclusivas con vista sobre el escenario, además de una ubicación pensada para ofrecer una experiencia más cercana durante el espectáculo.

Un punto importante para quienes estén interesados en adquirir entradas es que los precios de Admisión General y VIP Pit corresponden a la Fase 1.

Esto significa que ambas localidades funcionan mediante distintas etapas de venta y su costo puede modificarse conforme se agoten las fases. En contraste, los precios del VIP Deck y On-Stage VIP son únicos.

¿Cómo conseguir boletos para Calvin Harris y cuándo será el show?

(rs)
(rs)

Los interesados podrán buscar sus entradas mediante la plataforma de venta oficial del evento. Muchos usuarios ya han recibido códigos de preventa.

La presentación de Calvin Harris está programada para el viernes 30 y sábado 31 de octubre de 2026, en el MUNET, ubicado dentro del Bosque de Chapultepec. La venta contempla acceso para mayores de 18 años.

La llegada de Harris forma parte de un concepto que se extenderá durante tres noches. El jueves 29 de octubre se presentarán Sean Paul y Deorro, además de 3BallMTY y Bolo, mientras que el productor británico tendrá las jornadas del viernes y sábado.

Munet
Museo Munet en la Ciudad de México. (Munet)

La organización también ha dejado abierta la posibilidad de sumar nuevos nombres a la programación.

Las fechas tienen además un contexto particular para la capital mexicana, ya que coincidirán con el fin de semana del Gran Premio de México de Fórmula 1 y con las actividades relacionadas con Día de Muertos.

Para Harris será también su regreso a la Ciudad de México después de su presentación en Tecate Emblema 2024, cuando encabezó el cierre del festival.

Aunque, será la segunda ocasión que esté en el país, ya que previamente se presentó en la Feria de puebla, y el 14 de noviembre se presentará en León, Guanajuato en el Festival Internacional del Globo.

Con los precios ya publicados, quienes planeen acudir deberán tomar en cuenta no solo la cantidad que desean invertir, sino también la modalidad de acceso.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre los métodos de pago o si alguna entidad bancaria dará beneficios.

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