Ricardo Monreal respalda a Verónica Díaz tras su designación en Zacatecas y rechaza señalamientos familiares: “Es injusto vincularla”

Monreal defiende a Díaz Robles ante cuestionamientos por su vínculo familiar. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

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Ricardo Monreal salió en defensa de Verónica Díaz Robles, recién designada como coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía en Zacatecas, y consideró injusto que su trayectoria política sea vinculada directamente con la familia Monreal debido al matrimonio que mantuvo años atrás con uno de sus hermanos.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, el legislador explicó que actualmente mantiene poca comunicación con Díaz Robles, aunque expresó respeto por ella y destacó su trayectoria dentro del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

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La designación de Díaz Robles ocurrió el 15 de septiembre, después de un proceso interno de Morena en el que participaron siete aspirantes.

Su nombramiento la coloca como el perfil que encabezará los trabajos de Morena y sus aliados rumbo a las elecciones de 2027 en Zacatecas, aunque la coordinación no constituye por sí misma una candidatura formal a la gubernatura.

Ricardo Monreal explica el vínculo entre Verónica Díaz y los Monreal

Durante la entrevista, Monreal fue cuestionado sobre la relación familiar que existe entre Díaz Robles y los Monreal.

Verónica Díaz estuvo casada con Luis Enrique Monreal, hermano de Ricardo Monreal.

El también exgobernador de Zacatecas explicó que ella estuvo casada con Luis Enrique Monreal, uno de sus hermanos.

De acuerdo con su relato, el matrimonio ocurrió hace alrededor de dos décadas y de esa relación nacieron dos hijos.

Posteriormente, ambos se divorciaron hace aproximadamente 11 años y cada uno continuó con su vida por separado.

Monreal señaló que Luis Enrique Monreal actualmente tiene otra familia y sostuvo que, debido a la separación ocurrida hace años, no considera adecuado utilizar ese vínculo para establecer una relación política entre Díaz Robles y todos los integrantes de la familia.

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“Es injusto que a ella, en este caso a Vero Díaz, la ataquen de que tenga algún vínculo con los Monreal”, afirmó durante la conversación.

Verónica Díaz mantiene un vínculo familiar con los Monreal por su antiguo matrimonio.

El político zacatecano también señaló que, después de la ruptura matrimonial, la relación de Díaz Robles con integrantes de la familia Monreal no sería cercana, con excepción de David Monreal, con quien ha trabajado durante distintos momentos de su trayectoria.

“Yo le tengo mucho respeto a Verónica”: Monreal destaca su trayectoria

Además de referirse al vínculo familiar, Ricardo Monreal destacó la trayectoria política de Díaz Robles y aseguró que le tiene respeto.

El morenista afirmó que la ahora coordinadora estatal es una mujer que ha construido su carrera desde abajo y sostuvo que su participación dentro del movimiento encabezado por López Obrador se remonta a los primeros años de Morena.

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Monreal también la identificó como fundadora del partido y aseguró que ambos contribuyeron al proceso de conformación de Morena.

De acuerdo con la información sobre su trayectoria, Díaz Robles nació el 23 de septiembre de 1980 en Fresnillo, Zacatecas, y es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Fresnillo.

Monreal respalda la trayectoria política de Verónica Díaz.

Su recorrido en el servicio público comenzó en 2008 como gestora en la Presidencia Municipal de Fresnillo. Posteriormente llegó al Senado de la República, donde ocupó la Dirección de Difusión Interna entre 2010 y 2018.

De diputada local a senadora y coordinadora de Morena en Zacatecas

En 2018, Díaz Robles llegó al Congreso de Zacatecas como diputada local. Un año después asumió la Delegación de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar en el estado, responsabilidad que mantuvo hasta 2023.

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Durante ese periodo coincidió políticamente con David Monreal, quien posteriormente llegó a la gubernatura de Zacatecas. También participó en su campaña de 2021, de acuerdo con la información proporcionada sobre su trayectoria.

Entre los principales cargos y etapas de su carrera se encuentran:

Gestora en la Presidencia Municipal de Fresnillo entre 2008 y 2010 .

Directora de Difusión Interna del Senado de 2010 a 2018 .

Diputada local de Zacatecas a partir de 2018 .

Delegada de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar de 2019 a 2023 .

Senadora de la República por Zacatecas , electa en 2024 .

Coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía en Zacatecas, designada en septiembre de 2026.

De diputada local a senadora y ahora coordinadora de Morena en Zacatecas.

En 2024 fue electa senadora por Morena para representar a Zacatecas mediante el principio de mayoría relativa. Actualmente cuenta con licencia debido a su participación en el proceso interno del partido.

Designación de Verónica Díaz ocurre entre cuestionamientos por el “monrealismo”

La designación de Díaz Robles se produjo en medio de cuestionamientos de algunos sectores de Morena y de otros actores políticos sobre su cercanía con la familia Monreal.

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En el proceso interno participaron, además de Díaz Robles, Ulises Mejía Haro, José Narro Céspedes, Geovanna Bañuelos de la Torre, Julia Arcelia Olguín Serna, Zaira Ivonne Villagrana Escareño y Carlos Alberto Puente Salas.

Durante el anuncio de su designación, simpatizantes de José Narro comenzaron a gritar consignas de “fraude” y “afuera el monrealismo”. La dirigencia nacional llamó al orden y posteriormente los discursos se enfocaron en la unidad del movimiento.

Narro Céspedes sostuvo que se había planteado la posibilidad de repetir las encuestas y señaló que existían dudas debido a la cercanía entre los primeros lugares.

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Ulises Mejía Haro también habría planteado revisar las respuestas del ejercicio.

El debate se relacionó además con las reglas internas de Morena contra el nepotismo.

Saúl Monreal, quien había manifestado interés en competir por la gubernatura, quedó fuera del proceso bajo esas disposiciones y posteriormente cuestionó que el caso de su excuñada no fuera considerado bajo el mismo criterio.

Frente a estos cuestionamientos, Ricardo Monreal planteó una explicación centrada en la historia personal entre Díaz Robles y su hermano Luis Enrique: ambos estuvieron casados, tuvieron dos hijos y se separaron hace alrededor de 11 años.

La nueva coordinadora de Morena y sus aliados en Zacatecas encabezará ahora los trabajos partidistas rumbo a 2027.

La definición de la candidatura formal a la gubernatura deberá realizarse posteriormente conforme al proceso interno correspondiente.