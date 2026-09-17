La Corte no quiere recordar traumas en los juicios, valida la declaración de víctima en videograbación

La resolución busca evitar la revictimización sin afectar los derechos de la persona imputada en el proceso penal. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

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Este 17 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la declaración de una víctima puede incorporarse mediante videograbación en un nuevo juicio oral, siempre que la defensa haya participado en el desahogo y tenido oportunidad de controvertirla.

Dicha medida del Máximo Tribunal busca evitar la revictimización sin afectar los derechos de la persona imputada.

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De acuerdo con la SCJN, el principio de inmediación debe interpretarse junto con los derechos de las víctimas. La reproducción del testimonio es válida cuando fue desahogado con intervención de las partes y la defensa pudo formular preguntas y cuestionar su contenido.

El criterio aplica cuando el testimonio fue desahogado con intervención de las partes y la defensa pudo formular preguntas y cuestionar su contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso derivó de un proceso penal por secuestro agravado en Guanajuato. Un tribunal colegiado ordenó reponer el juicio porque una audiencia privada se realizó sin la participación de todas las partes, lo que afectó los principios de contradicción e imparcialidad.

La SCJN confirmó la reposición del procedimiento y el uso de la grabación en el nuevo juicio, al considerar que evita que la víctima tenga que revivir los hechos durante otro interrogatorio. La resolución corresponde al Amparo Directo en Revisión 875/2026, aprobado por el Pleno en sesión del 17 de septiembre de 2026.

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Suprema Corte avala la videograbación de entrevistas psicológicas a niñas y niños en juicios

El Pleno anunció que las grabaciones pueden incorporarse al litigio si hay confidencialidad, supervisión del juez y uso restringido del material, con salvaguardas para proteger derechos de menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SCJN determinó que es válido videograbar entrevistas y evaluaciones psicológicas de niñas y niños en juicios de guarda y custodia, siempre que se protejan sus derechos. La resolución se anunció el pasado 29 de enero.

Dicha medida requiere confidencialidad, control judicial y uso limitado del material, según un comunicado de la SCJN . El Pleno estableció que estas condiciones deben cumplirse para que las grabaciones puedan utilizarse durante el proceso.

El tribunal señaló que las diligencias deben estar a cargo de personal especializado y realizarse en espacios adecuados para la infancia. Las reglas buscan evitar la revictimización, permitir la revisión posterior de las pruebas periciales y ofrecer mayores garantías al valorar cada caso.

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Acuerdan un plan nacional para erradicar la violencia y la revictimización contra menores en el sistema judicial

El Convenio Marco de Colaboración, aprobado por unanimidad en la Asamblea Plenaria, plantea adaptar espacios de atención, capacitar a quienes imparten justicia y agilizar la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB) acordaron el pasado 29 de agosto un plan nacional para erradicar la violencia y la revictimización de niñas, niños y adolescentes dentro del sistema judicial mexicano, con medidas para adaptar los espacios de atención, capacitar a quienes imparten justicia y facilitar la restitución de derechos.

El Convenio Marco de Colaboración, aprobado por unanimidad por la Asamblea Plenaria de la CONATRIB, fija lineamientos para fortalecer el acceso a la justicia con un enfoque de protección integral de la niñez, de acuerdo con la dependencia.

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La urgencia del acuerdo coincide con los registros de violencia contra menores de edad: entre enero y abril de 2026, más de 52 mil menores fueron víctimas de delitos en México, según la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP.

Plan contempla seis ejes para atender a niñas, niños y adolescentes

El Plan Ejecutivo se organiza en seis ejes, entre ellos justicia adaptada sin revictimización, profesionalización con perspectiva de infancia y justicia especializada para adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Plan Ejecutivo que deriva del convenio se organizará en seis ejes: justicia adaptada y libre de revictimización; profesionalización con perspectiva de infancia; defensa y representación efectiva de niñas, niños y adolescentes; justicia especializada para adolescentes; acceso incluyente a la justicia, e información judicial para mejorar las decisiones.

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La propuesta será analizada en mesas de trabajo coordinadas por la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes de la CONATRIB, encabezada por la magistrada María José Ocampo Vázquez. También participarán las presidentas de los Poderes Judiciales de Tlaxcala y Nuevo León.

Entre las prioridades se encuentran la creación de entornos judiciales adecuados para la niñez, la acreditación de operadores de justicia y el uso de mecanismos alternativos para resolver controversias que sean compatibles con los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Los delitos sexuales y la violencia familiar concentran los principales registros: 11 mil 110 víctimas por delitos sexuales y 10 mil 975 por violencia familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SIPINNA convocó a los Poderes Judiciales de los estados a sumarse al Pacto Nacional para erradicar toda forma de violencia contra la niñez. Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva del organismo, señaló que el convenio respeta la autonomía judicial y que adherirse al pacto respondería a la exigencia social de evitar que menores de edad enfrenten violencia en soledad o barreras al buscar protección y restitución de derechos.

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Del total de menores víctimas de delitos durante los primeros cuatro meses de 2026, el 55.1% son mujeres. Uno de cada cinco casos corresponde a delitos sexuales, rubro en el que el 86% de las víctimas son mujeres y el 13.5% son hombres.

La violencia familiar representa el 21.1% de los casos registrados. Las mujeres concentran el 53.6% de las víctimas en este delito, mientras que los hombres representan el 43.3%.

Datos del SESNSP contabilizaron 11 mil 110 víctimas de delitos sexuales, 10 mil 975 de violencia familiar, 6 mil 112 por incumplimiento de obligaciones familiares y 5 mil 188 por delitos vinculados con la delincuencia organizada entre enero y abril.

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