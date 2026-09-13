México

BTS llega a los cines de México con transmisiones en vivo de sus conciertos en Sudamérica: fechas y cómo conseguir boletos

La banda regresará a Cinépolis y Cinemex con transmisiones en vivo de cuatro presentaciones del BTS World Tour ‘Arirang’, previstas para finales de octubre

Público en una sala de cine llena sostiene bastones luminosos mientras observa en pantalla gigante un concierto del grupo musical BTS.
La gira Arirang de BTS tendrá una nueva cita con las ARMY de México: sus conciertos desde Sudamérica se transmitirán en vivo en Cinépolis y Cinemex. El calendario contempla shows desde Buenos Aires y São Paulo a finales de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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BTS volverá a reunir a las ARMY mexicanas en las salas de cine con la transmisión en vivo de sus conciertos desde Sudamérica.

Cinépolis y Cinemex proyectarán cuatro shows del BTS World Tour ‘Arirang’ que la banda ofrecerá en Buenos Aires y São Paulo durante la última semana de octubre.

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La propuesta permitirá que los fans vean en pantalla grande a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook durante los espectáculos que pondrán fin a su recorrido por Argentina y Brasil.

Buenos Aires y São Paulo serán las sedes de las proyecciones en vivo

El calendario de proyecciones contempla dos fechas desde Argentina y otras dos desde Brasil. Las presentaciones desde Buenos Aires se emitirán el sábado 24 y el domingo 25 de octubre, según la programación difundida para el público mexicano.

La segunda parte de la propuesta llegará una semana después. Los conciertos desde São Paulo se transmitirán el viernes 30 y el sábado 31 de octubre. Esta última presentación marcará el final de la etapa latinoamericana de la gira.

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El tour incluyó presentaciones en Colombia, Perú, Chile, México y Argentina. Tras sus shows en Brasil, la banda tiene previsto continuar el Arirang Tour en China, con fechas programadas hasta el 16 de marzo de 2027.

La gira coincidió con el retorno de los siete integrantes a los escenarios y con el lanzamiento de su disco Arirang. El recorrido representó la reanudación de las actividades conjuntas del grupo luego de la pausa vinculada al servicio militar obligatorio de sus miembros en Corea del Sur.

Las cuatro funciones formarán parte del regreso de BTS a las salas mexicanas luego de la transmisión de los conciertos realizados en Busán.

El calendario de proyecciones contempla dos fechas desde Argentina y otras dos desde Brasil. EFE/ Kenneth Fernandez
El calendario de proyecciones contempla dos fechas desde Argentina y otras dos desde Brasil. EFE/ Kenneth Fernandez

Cuándo comienza la preventa de boletos para ver los conciertos de BTS en el cine

La venta anticipada para las transmisiones en vivo comenzará el jueves 17 de septiembre. Cinemex informó que habilitará la preventa a las 7:00 de la mañana.

Cinépolis, en cambio, todavía no ha comunicado una hora específica para la preventa de sus boletos.

La preventa a través del sitio oficial BTS Live Viewing estará disponible desde las 6:00 de la mañana, hora del Pacífico, esa diferencia responde a la referencia horaria utilizada para la venta global del evento.

El portal permite además un registro para recibir novedades. Las personas interesadas deben ingresar su nombre, correo electrónico y ciudad para recibir información relacionada con las transmisiones desde Argentina y Brasil.

Las cadenas de exhibición pidieron a los seguidores mantenerse atentos a sus redes sociales. Hasta el momento, no se informó cuáles complejos de Cinépolis y Cinemex participarán de la experiencia.

Tampoco se revelaron los horarios precisos de las funciones. Ese dato será determinante para quienes quieran asistir a una proyección en simultáneo con los conciertos desde Sudamérica.

Precios y salas participantes

El precio de las entradas todavía no fue comunicado por las empresas exhibidoras.

Las proyecciones previas de BTS en Cinépolis tuvieron precios de entre 290 y 399 pesos, mientras que en Cinemex los boletos estuvieron entre 280 y 330 pesos.

Las proyecciones se consideran eventos especiales debido a su carácter en vivo y a la retransmisión de conciertos internacionales. Aun así, las compañías no precisaron si habrá distintos precios según el complejo, la ciudad o el tipo de sala.

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El precio de las entradas todavía no fue comunicado por las empresas exhibidoras. X (twitter)

El formato Live Viewing vuelve después de la transmisión desde Busán

La nueva programación llega pocos meses después de las funciones de BTS desde Busán. Aquella experiencia registró una respuesta amplia en las salas mexicanas y abrió la puerta a una nueva tanda de conciertos en vivo.

La transmisión anterior del BTS World Tour Arirang superó los 63 millones de pesos en la taquilla de México. El resultado se produjo tras el estreno de las proyecciones realizadas en junio.

Ese antecedente explica la expectativa por las funciones de octubre. La convocatoria reunirá de nuevo a los seguidores del grupo en salas de cine para seguir actuaciones que ocurrirán fuera del país.

El formato Live Viewing permite que los conciertos se proyecten completos en tiempo real. Las imágenes se transmitirán desde estadios de Buenos Aires y São Paulo hacia salas de cine en distintas partes del mundo.

Qué deben revisar las ARMY antes de comprar sus entradas

Las personas que quieran asistir deberán seguir los anuncios de Cinemex, Cinépolis y el sitio oficial del evento. La preventa tiene una fecha definida, pero faltan datos sobre los complejos disponibles y los horarios de exhibición.

El registro en la página de BTS Live Viewing puede servir para recibir actualizaciones vinculadas con la ciudad de cada espectador. La plataforma fue habilitada junto con el anuncio de las transmisiones internacionales.

La compra anticipada será la primera instancia para asegurar un lugar en las funciones. El antecedente de Busán y la participación de ambas cadenas anticipan interés por las presentaciones desde Argentina y Brasil.

La información disponible no confirma si cada ciudad mexicana contará con las cuatro transmisiones o si la oferta variará entre complejos. Tampoco se conoce si existirán productos promocionales, formatos especiales de sala o actividades adicionales para los asistentes.

Las definiciones pendientes deberán llegar antes de las fechas de emisión. Por ahora, el dato confirmado para las ARMY es que BTS volverá a la pantalla grande con el cierre sudamericano de su gira y con una preventa programada para septiembre.

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