México

Disfruta el clásico de Coraline en pantalla de cine: fecha de reestreno y preventa de boletos

Coraline y la puerta secreta llegará a la pantalla grande en un ciclo especial para Halloween y Día de Muertos

"Coraline" (2009), based on a novella by Neil Gaiman, was nominated for an Oscar for best animated film. MUST CREDIT: Laika Studios
Cinemex reestrenará Coraline a finales de septiembre con funciones incluidas en su ciclo de terror. CREDIT: Laika Studios
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Coraline regresará a Cinemex a finales de septiembre. La película volverá a las salas mexicanas como parte de La Casa del Terror: El miedo vive aquí, una programación de 12 títulos preparada para Halloween y Día de Muertos.

El reestreno permitirá ver nuevamente en cine la producción dirigida por Henry Selick, basada en la novela de Neil Gaiman y realizada con la técnica de stop-motion.

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El reestreno forma parte de una selección que reúne terror clásico, suspenso psicológico, fantasía oscura, animación y anime.

Coraline llegará a Cinemex el 24 de septiembre

La fecha confirmada para el regreso de Coraline y la puerta secreta es el 24 de septiembre. La película integrará el ciclo La Casa del Terror: El miedo vive aquí, junto a otros títulos como Carrie, Scream, El cadáver de la novia y ParaNorman.

La cinta se estrenó originalmente en 2009. Desde entonces, se consolidó como una referencia de la animación stop-motion vinculada con historias de fantasía oscura y suspenso.

El reestreno llevará otra vez a las salas la historia de una niña que encuentra una puerta secreta en su nueva casa. Al atravesarla, llega a una versión de su vida que parece ideal.

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El hallazgo, al principio atractivo, se transforma en una situación peligrosa. La Otra Madre intenta retener a Coraline en ese mundo y le exige un precio para permitirle quedarse.

La película combina figuras físicas, escenarios construidos y fotografías tomadas cuadro por cuadro para crear la ilusión de movimiento. Esa técnica distingue a la producción dentro de una programación que también incluye largometrajes de terror convencional.

La propuesta busca reunir al público con películas asociadas a relatos sobrenaturales, amenazas ocultas y escenarios inquietantes. En el caso de Coraline, la tensión surge de un universo alternativo que aparenta cumplir los deseos de la protagonista.

La preventa de boletos ya está habilitada

Los asistentes que quieran ver Coraline y la puerta secreta podrán buscar sus entradas mediante la página web y la aplicación oficial de Cinemex. La preventa ya se encuentra disponible.

La cadena no indicó si los boletos mantendrán su tarifa habitual. Tampoco informó si el ciclo de terror tendrá un precio específico por tratarse de funciones especiales.

La disponibilidad de entradas podrá variar según la ciudad y el complejo elegido. Por ese motivo, cada espectador deberá revisar las funciones habilitadas en su zona antes de concretar la compra.

La empresa tampoco detalló la duración de la exhibición. Hasta ahora, no se conoce cuántos días estará disponible la película ni si habrá horarios diferenciados para las producciones incluidas en el ciclo.

Henry Selick dirigió la adaptación de la novela de Neil Gaiman

La película está basada en una novela de Neil Gaiman y fue dirigida por Henry Selick. La producción pertenece a Laika Studios, compañía especializada en proyectos realizados con animación stop-motion.

La técnica consiste en fotografiar figuras y escenarios físicos en posiciones sucesivas. Al reproducir esas imágenes en secuencia, se genera la sensación de que los personajes se desplazan.

Ese procedimiento le da a la película una estética diferente de la animación digital. Los objetos, los rostros y los espacios forman parte de un universo construido de manera física antes de llegar a la pantalla.

La presencia de Coraline en el ciclo temático conecta la oferta de terror con historias aptas para quienes buscan fantasía oscura.

La trama no se apoya en un asesino o una criatura tradicional, sino en el peligro que esconde una realidad paralela.

La Casa del Terror reunirá 12 películas en Cinemex

El ciclo La Casa del Terror: El miedo vive aquí incluirá 12 títulos. La programación estará dividida entre cinco clásicos de terror y siete producciones especiales.

La cartelera reunirá relatos de asesinatos, amenazas sobrenaturales, suspenso psicológico, animación en stop-motion y anime. La selección permitirá encontrar películas de distintas épocas y estilos en un mismo programa.

El ciclo de Cinemex incluye los siguientes títulos identificados:

  1. Coraline y la puerta secreta
  2. Carrie
  3. Scream
  4. El silencio de los inocentes
  5. El descenso
  6. El cadáver de la novia
  7. Suegros siniestros
  8. Ciudad de Muertos
  9. ParaNorman
  10. Los Boxtrolls (Trollbox)
  11. Shaun el Cordero: El Monstruo de Mossy Bottom
  12. Chainsaw Man

Consulta la cartelera y los horarios de Cinemex

La cartelera y los horarios dependerán de cada complejo, por lo que algunas películas podrían no estar disponibles en todas las ciudades.

Para conocer las funciones, las salas participantes y cualquier actualización sobre la venta de entradas, se recomienda consultar el sitio web oficial de Cinemex.

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