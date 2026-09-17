Línea 4 del Cablebús CDMX: así luce el montaje de estructuras en la estación Cantera ubicada en Av. del Imán

Así luce la construcción de la Línea 4 del Cablebús CDMX (X/ @SOBSECDMX)

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La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) ya empezó con los trabajos de obra civil para la construcción de la primera estación de la Línea 4 del Cablebús. Esta nueva línea partirá desde el paradero Universidad y llegará hasta el Pedregal de San Nicolás, la ruta facilitará la conexión con la Línea 3 del Servicio de Transporte Colectivo Metro (STC).

A través de las redes sociales de la Sobse actualizaron detalles de cómo avanza la construcción de las primeras columnas que sostendrán la estación Cantera. Las autoridades recordaron que la primera parada de la Línea 4 del Cablebús está ubicada en la colonia Pedregal de Carrasco, en Coyoacán.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó este domingo 23 de agosto las obras en la estación Universidad, donde comenzó la cimentación y excavación de la terminal ubicada junto al paradero. Los trabajos de obra civil iniciaron después de que se redistribuyeron los comerciantes y las rutas de autobuses de la zona.

La Secretaría de Obras informó que avanzan los trabajos de obra civil para la construcción de la Línea 4 del Cablebús. Trabajadores realizan labores de trazo, nivelación y montaje de estructuras metálicas para las columnas de soporte en la estación Cantera de la Línea 4 del Cablebús, ubicada sobre la avenida del Imán en la alcaldía Coyoacán (X/ @SOBSECDMX)

Así avanza la construcción de la estación Cantera de la Línea 4 del Cablebús

En esta primera etapa se montaron dos estructuras que forman parte de las columnas destinadas a brindar soporte al sistema eléctrico que permitirá la operación de las cabinas.

Para instalar estos elementos se realizaron trabajos de cimentación mediante pilas perforadas, armado de acero y montaje de las estructuras por secciones. También se colocaron los componentes electromecánicos que permitirán sostener las cabinas del Cablebús.

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En las imágenes se puede observar cómo las obras han afectado al tránsito local, mientras que los trabajadores avanzan en la construcción de los cimientos.

La nueva ruta tendrá nueve estaciones y 11.4 kilómetros de recorrido

El secretario de Movilidad de la Ciudad de México Héctor Ulises García Nieto detalló que la Línea 4 tendrá una longitud de 11.4 kilómetros y requerirá más de 70 postes. La ruta conectará con la Línea 3 del STC Metro y atenderá los traslados de habitantes de 44 colonias en Tlalpan, Coyoacán y Cantera.

Las nueve estaciones serán Universidad, Cantera, Perisur, Vasco de Quiroga, Campo Xóchitl, Ceforma, Deportivo Independencia, Cultura Maya y Pedregal de San Nicolás. El sistema contará con casi 400 cabinas para transportar a 65 mil pasajeros y tendrá capacidad potencial para beneficiar a más de 155 mil habitantes.

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Sheinbaum afirmó que el Cablebús ofrece un transporte seguro, permite apreciar la ciudad y ha demostrado funcionar para los capitalinos. También resaltó el impulso de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para construir la línea dirigida a universitarios y vecinos de la zona sur.

La presidenta definió la obra como un proyecto destinado a los sectores con menos recursos: “Es un proyecto de justicia social, porque justamente está dedicado para los que menos tienen, el mejor transporte para los que menos tienen y esa es una visión que compartimos para la ciudad y para el país. Así que muchas felicidades, va 20 por ciento de avance, espera terminarse en diciembre de 2027 y lo están haciendo muy bien, con mucha dedicación, con mucho profesionalismo, Clara y todo el equipo de gobierno de la Ciudad de México”.

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