Balacera afuera del Cetis 33 en Azcapotzalco deja un joven muerto: responsables huyeron en motocicletas

Un joven de 18 años falleció en el sitio del ataque. Crédito: X - @luismiguelbaraa

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Un joven de 18 años murió a causa de una agresión con disparos de arma de fuego la tarde de este jueves 17 de septiembre a las afueras del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 33 (CETIS 33), ubicado en la colonia Prados del Rosario, alcaldía Azcapotzalco. El ataque ocurrió en el cruce de las calles Hacienda de Narvarte y Hacienda Clavería, según datos obtenidos por Infobae México a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los responsables del homicidio huyeron a bordo de dos motocicletas tras efectuar los disparos contra la víctima. Elementos de la corporación capitalina acudieron al lugar y localizaron al joven sin signos vitales, por lo que se dio aviso al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para el inicio de las diligencias correspondientes. Hasta el momento no se ha confirmado si la víctima era estudiante del plantel.

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Tras el ataque, autoridades capitalinas compartieron una fotografía de los sospechosos huyendo a bordo de una motocicleta de baja cilindrada por calles de la ciudad.

Una unidad de la Secretaría de Marina se sumó al operativo en la zona

Al sitio del ataque acudieron también servicios de emergencia y una unidad de la Secretaría de Marina, que se sumó al despliegue de la SSC en el lugar. Personal médico llegó a bordo de una ambulancia mientras elementos de seguridad acordonaron el área con cinta amarilla para resguardar la escena del crimen.

En el perímetro se observó la presencia de vecinos y transeúntes, quienes permanecieron detrás del cordón de seguridad establecido por las autoridades. La zona, arbolada y cercana a edificios de departamentos, quedó bajo resguardo de los cuerpos de emergencia mientras se realizaban las primeras diligencias.

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Personal de la SSC revisó cámaras de videovigilancia para identificar a los agresores

De acuerdo con la información recabada por Infobae México, personal de la SSC analizó las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona con el objetivo de ubicar a los posibles responsables del ataque. El domicilio donde se registraron los disparos corresponde a las inmediaciones del CETIS 33, plantel perteneciente a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI), organismo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicado en Hacienda de Narvarte número 84, a unas calles del Parque Tezozómoc.

El ataque ocurrió en las inmediaciones del plantel educativo. (imagen ilustrativa). Crédito: Google Maps

El plantel opera en los turnos matutino y vespertino y forma parte del subsistema de educación tecnológica más grande del país, que agrupa a un porcentaje significativo de la matrícula nacional de bachillerato. Hasta el momento, la SSC no ha detallado el móvil del ataque ni la identidad de los responsables que escaparon del lugar.

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El periodista Jorge Becerril reportó crisis nerviosa en dos personas cercanas al ataque

El periodista Jorge Becerril reportó minutos después del hecho la movilización de elementos de la SSC en la zona, luego de que se recibiera el reporte de disparos al exterior del centro educativo. En su mensaje, publicado en la red social X, afirmó que la corporación desplegó un operativo en los alrededores del plantel para ubicar a los agresores que huyeron en las motocicletas.

En una publicación posterior, Becerril señaló que, además del joven fallecido, dos personas más fueron atendidas por crisis nerviosa en la colonia Prados del Rosario.

El caso del joven de 18 años quedó bajo investigación del Ministerio Público, mientras la SSC mantuvo activa la búsqueda de los responsables que huyeron del lugar tras el ataque.

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Cámaras de videovigilancia captaron a los presuntos responsables en plena huida

Una fotografía extraída de las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México, divulgada por la SSC, muestra a dos sujetos a bordo de una motocicleta en el momento de la fuga. En la imagen, captada por el sistema de monitoreo C4-C5, se observa a un hombre con playera blanca, gorra oscura y cubrebocas que conduce el vehículo, mientras un segundo sujeto viaja como pasajero con una sudadera con capucha blanca queno deja ver su rostro.

Estos serían los responsables del ataque contra el joven de 18 años a las afueras del Cetis 33. Crédito: SSC

Ambos sujetos portan bolsas tipo canguro colgadas sobre el torso, visibles pese a la distancia y el ángulo de la toma. El conductor, además, viste pantalón de mezclilla, mientras que el pasajero tiene tenis oscuros con detalles blancos, similares a los de la marca Jordan.

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La motocicleta utilizada para la huida es de color oscuro con detalles rojos y de baja cilindrada.

La SSC señaló que los responsables del ataque huyeron a bordo de dos motocicletas, aunque hasta el momento la corporación solo compartió la imagen correspondiente a uno de los vehículos utilizados en la fuga. La fotografía forma parte de las diligencias que realiza personal de la SSC para identificar a los implicados en el homicidio del joven de 18 años.