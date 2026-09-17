México

Concierto de Camila de la Arena CDMX: los precios oficiales y las fechas clave para compra de boletos

La banda se despide con una gira que llegará a la capital del país

Tres hombres cantan en un escenario iluminado de rojo ante una multitud. Uno toca una guitarra eléctrica blanca, los otros dos sostienen micrófonos
Camila llegará a CDMX con su Adiós World Tour.
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Camila confirmó su presentación en la Arena CDMX el miércoles 16 de diciembre de 2026, dentro de su gira Adiós World Tour. La venta general de boletos arranca el 21 de septiembre a las 12:00 horas a través del sistema Superboletos, sin preventas bancarias disponibles para esta fecha.

Los boletos con cargos incluidos van desde los 628 pesos en la zona Rosa hasta los 4,014 pesos en la sección VIP. El esquema completo de precios contempla diez categorías distintas, distribuidas según la cercanía al escenario dentro del recinto.

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Estas son las diez categorías de boletos disponibles

Este es el mapa del concierto de Camila en la Arena CDMX (redes)
Este es el mapa del concierto de Camila en la Arena CDMX (redes)

La zona VIP tiene un costo de 4,014 pesos, seguida de la sección Rojo en 3,389 pesos y Amarillo en 2,887 pesos. La categoría Verde se ubica en 2,259 pesos, mientras que Aqua + SP cuesta 1,883 pesos.

Las zonas intermedias incluyen Morado a 1,381 pesos y Celeste a 1,004 pesos. Las localidades más económicas son Gris con 879 pesos, Café con 753 pesos y Rosa con 628 pesos, todas con cargos por servicio ya integrados en el precio final.

Dónde comprar los boletos y qué bancos ofrecen meses sin intereses

Tres hombres en un escenario con micrófonos y guitarra, actuando ante una multitud, debajo del texto 'CAMILA ADIÓS... WORLD TOUR'
La banda mexicana Camila presenta a sus tres integrantes en el escenario durante la gira mundial "Adiós...", con una multitud de asistentes. (@camilamx)

Los boletos estarán disponibles a través de Superboletos, en taquillas físicas de la Arena CDMX.

La venta general inicia el 21 de septiembre al mediodía, sin fecha de preventa bancaria previa anunciada para el show en la capital mexicana.

Los bancos Banorte, Santander y AMEX ofrecen la opción de pago a meses sin intereses, con planes de hasta 6 MSI para quienes adquieran sus entradas con tarjetas de crédito de estas instituciones. El esquema de pago diferido aplica únicamente a través del sistema oficial de venta.

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La gira marca el cierre de dos décadas de trayectoria del trío

Adiós World Tour conmemora 20 años de historia de Camila, integrada por Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado. La banda ya confirmó fechas en Argentina, Chile, Perú y Colombia antes de llegar a la Ciudad de México, en un recorrido que sus propios integrantes describen como una despedida de los escenarios.

Mario Domm explicó el sentido de la gira con un mensaje directo a los seguidores: “En esta vuelta se despide Camila, déjanos escucharte cantar con nosotros una última vez”.

Samo mantiene un contrato vigente hasta finales de 2026

Samo, integrante del grupo Camila, fue intervenido de emergencia al concluir la gira que la banda realizó por Estados Unidos.
Samo, integrante del grupo Camila (Foto: @samooficial, Instagram)

El cantante veracruzano reveló tensiones internas dentro de la agrupación durante el proceso de la gira. Confirmó que no ha tenido acercamiento directo con Domm ni con Hurtado desde un concierto que la banda ofreció en Irapuato, México, del cual quedó excluido.

“No, como tal no hemos tenido acercamiento. Tengo un contrato que cumplir hasta el 31 de diciembre de este año, el cual voy a cumplir feliz de la vida”, declaró Samo.

Pablo Hurtado, por su parte, dejó abierta la posibilidad de una continuidad: “Me cuesta demasiado pensar que este sea el último tour de un proyecto que amo tanto”.

El grupo nació en 2003 y despegó con el álbum “Todo cambió”

Camila
Samo Parra, Pablo Hurtado y Mario Domm, integrante de Camila. Foto: Camila

Camila se formó en la Ciudad de México en 2003 por iniciativa de Mario Domm, quien firmó el primer contrato discográfico del proyecto con Sony Music Latin junto al guitarrista Pablo Hurtado y el vocalista Samo. La agrupación se hacía llamar originalmente “Altavoz” antes de adoptar su nombre definitivo.

El despegue comercial llegó en 2006 con el álbum debut homónimo, que incluyó los sencillos “Abrázame”, “Coleccionista de canciones” y “Todo cambió”. Este último tema, compuesto por Domm, vendió un millón de copias en dos meses después de que la disquera considerara descartar a la banda por las bajas ventas iniciales del disco.

“Mientes” le dio a la banda dos premios Grammy Latino

El segundo álbum de estudio, “Dejarte de amar”, se lanzó en 2010 y produjo el sencillo “Mientes”, escrito por Mario Domm y Mónica Vélez. La canción se convirtió en número uno en la radio a nivel nacional e internacional y recibió los premios Grammy Latino a Canción del Año y Grabación del Año.

Ese mismo disco obtuvo el galardón a Mejor Álbum Vocal Pop por un Dúo o Grupo en los Grammy Latino. La discografía de Camila se completa con “Elypse” (2014), “Hacia adentro” (2019) y “Regresa” (2024), este último tras el regreso de Samo a la formación original.

El repertorio del show incluirá los himnos que marcaron a la banda

Camila
Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado están emocionados de poder reconectar con el público que los ha acompañado por dos décadas Foto: Camila

Los conciertos de Adiós World Tour realizados hasta ahora en Sudamérica repasaron el catálogo que consolidó a Camila como una de las agrupaciones de pop latino más escuchadas de su generación. La lista incluye “Todo cambió”, “Mientes”, “De qué me sirve la vida”, “Bésame”, “Coleccionista de canciones”, “Aléjate de mí” y “Abrázame”.

Samo resumió el sentido emocional de la despedida con una frase que ha repetido en distintas presentaciones: “No es un adiós, es otra manera de permanecer”. El músico agregó que “donde haya un recuerdo, ahí nos volveremos a abrazar”, en referencia al vínculo construido con el público durante dos décadas.

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