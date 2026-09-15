Zapatillas rojas: la tendencia que dispara 323% las búsquedas en Google este otoño

Las zapatillas rojas se consolidan como la tendencia dominante del calzado en el otoño 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las búsquedas de zapatillas rojas se disparan 323% en el último mes, según un análisis de tendencias de calzado publicado por JD Sports.

El otoño 2026 consolida a este color como protagonista en pasarelas, calles y buscadores, por encima de tonos tradicionales como marrón o negro.

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Diseñadores, estilistas y hasta psicólogos coinciden en que el fenómeno no es casualidad.

Las pasarelas internacionales confirman al rojo como el color protagonista del otoño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el rojo le gana terreno al marrón y al negro en este otoño 2026

El aumento de 323% en búsquedas de zapatillas rojas contrasta con un 69% del marrón y apenas 32% del negro, de acuerdo con datos de la cadena británica JD Sports.

El comportamiento no es aislado. Registros previos de Fashion Network ya documentaban un salto de 64% mes contra mes en búsquedas de rojo durante el otoño de 2025, con incrementos de hasta 87% en modelos específicos de esa gama de color.

El rojo y sus derivados tienen mucho más búsquedas que los colores tradicionales para este otoño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vino, borgoña y cereza: los tonos de rojo que dominan las pasarelas

Vogue Reino Unido incluye el rojo entre las tendencias de calzado dominantes para el otoño-invierno 2026 en su cobertura de pasarela.

Harper’s Bazaar UK describe la paleta como “red wine” y afirma que las zapatillas en tonos cranberry, vino y borgoña aportan “el mismo atractivo atemporal que un labial rojo: audaz, empoderador y un poco inesperado”.

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Los tonos vino, borgoña y cereza lideran las búsquedas de calzado esta temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación detalla que el material predilecto para lograr ese efecto es la gamuza, el satín o la piel, superficies que intensifican la profundidad del color y lo alejan de un rojo plano o básico.

Ambos medios coinciden en que la elección del color no responde a una moda pasajera de una sola colección, sino a un movimiento transversal que atraviesa distintas casas de diseño en la misma temporada, lo que explica el salto en el volumen de búsquedas registrado en el último mes.

Cómo combinar tus zapatillas rojas según los expertos

Harper’s Bazaar detalla que las zapatillas en tonos cranberry, vino y borgoña funcionan tanto en versión monocromática como en pequeñas dosis de color contra prendas neutras.

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La publicación recomienda combinarlas con “una chamarra de piel tipo bombardero y separados de seda en tonos tierra”, una fórmula pensada para el clima frío de otoño.

En zapatillas altas de tacón o tenis, los especialistas indican que quedan bien con tonos neutros. (VisualesIA)

El portal también sugiere el contraste directo: un jean claro o una playera blanca funcionan como base para que el zapato concentre toda la atención del look.

“Un poco de rojo en el conjunto añade un elemento que llama la atención e instantáneamente lo lleva de sencillo a espléndido”, señala la publicación.

De Dorothy al street style: el peso cultural del zapato rojo

El antecedente cultural más citado del color en el calzado se remonta a 1939: las zapatillas rojas de Dorothy en El mago de Oz, uno de los referentes de moda en el cine con mayor peso simbólico de la historia.

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Los zapatos de rubíes de Dorothy en 'El mago de Oz'

El par original, cubierto con más de 2,400 lentejuelas rojas, se convirtió en la pieza de utilería cinematográfica más valiosa jamás subastada, con una venta que superó los 28 millones de dólares.

Esa carga simbólica explica por qué el rojo, siete décadas después, sigue funcionando como un color capaz de transformar un look completo con una sola prenda.

Qué pasa en el cerebro cuando ves un zapato rojo

La revista ¿Cómo ves?, de la UNAM, explica que el cerebro asocia el rojo con peligro desde los primeros humanos, por ser el color de la sangre.

Ese vínculo activa una respuesta neurológica específica: “cuando vemos rojo se activa en nuestro cerebro la corteza frontal derecha, área asociada a las emociones y al instinto”, señala la publicación.

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La exposición al rojo se asocia con un aumento medible en el ritmo cardíaco de quien lo observa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revista añade que existen estudios que demuestran que este color aumenta el ritmo cardíaco de quien lo observa, un efecto fisiológico medible y no solo una percepción subjetiva.

Esa reacción explica por qué el rojo funciona como un punto focal dentro de un atuendo: capta la mirada antes que cualquier otro color en el conjunto.

Los tabis en color rojo se suman a la lista de siluetas favorecidas por la tendencia, con la punta partida característica del diseño como sello distintivo dentro de la paleta de la temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El texto cita un dato aplicado directamente al terreno comercial: “los productos en empaques rojos se venden mejor”.

La publicación atribuye ese fenómeno a la misma lógica que opera en la vestimenta, donde un accesorio en este tono —como unas zapatillas — concentra la atención visual incluso en combinaciones con prendas neutras.

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