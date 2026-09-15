El sacerdote rebelde de ojos verdes que amó a la patria y a varias mujeres: la historia romántica de Miguel Hidalgo

Se dice que Miguel Hidalgo pudo haber tenido romences con al menos tres mujeres con las que habría tenido descendencia, sin embargo hay otras investigaciones que lo niegan: pero más allá del cura está el hombre rebelde con ideales apasionados

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Miguel Hidalgo y Costilla fue el sacerdote del Pueblo de Dolores que encabezó el levantamiento por la Independencia de México la madrugada del 16 de septiembre de 1810, se le conoice como El padre de la patrioa, pero su vida privada también quedó ligada a versiones sobre relaciones afectivas y descendencia. Los registros citados en la monografía Dolores Hidalgo “Cuna de la Independencia Nacional” señalaron que tuvo dos hijas con Josefa Quintana durante los siete años que permaneció en esa población guanajuatense sin embargo hay otras investigaciones que asesguran, fueron falsificaciones.

El cura vivió en Dolores entre 1803 y 1810. Además de formar a sus feligreses, impulsó pequeñas empresas de alfarería, cultivó vides y crió gusanos de seda, actividades con las que buscó beneficiar a la población de su curato.

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La imagen de Hidalgo como dirigente insurgente se construyó a partir de su participación en la primera etapa de la guerra de Independencia. Dirigió en los ámbitos militar y político el movimiento que comenzó con el Grito de Dolores, hasta que fue capturado el 21 de marzo de 1811, casi seis meses después del inicio de la revuelta.

Tras su detención, fue llevado preso a Chihuahua, donde enfrentó un juicio y fue fusilado el 30 de julio de 1811. Su ejecución ocurrió antes de que la Independencia fuera consumada y dejó abiertas versiones sobre su vida familiar, algunas respaldadas por documentos locales y otras cuestionadas por investigaciones posteriores.

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Antes de su fusilamiento, Miguel Hidalgo fue sometido a un proceso penal para determinar la culpa por los crímenes uqe se le imputaron. Crédito: Wikimedia Commons

Así lucía: “Ojos verdes y cuerpo vigoroso”

Lucas Alamán, quien vio el inicio de la revolución en Guanajuato y conoció personalmente a Hidalgo, redactó en su Historia de Méjico, en 1849, una descripción física y de su carácter al tiempo del inicio de la guerra de independencia:

“Era de mediana estatura, cargado de espaldas, de color moreno y ojos verdes vivos, la cabeza algo caída sobre el pecho, bastante cano y calvo, como que pasaba ya de sesenta años, pero vigoroso, aunque no activo ni pronto en sus movimientos: de pocas palabras en el trato común, pero animado en la argumentación a estilo de colegio, cuando entraba en el calor de alguna disputa. Poco aliñado en su traje, no usaba otro que el que acostumbraban entonces los curas de pueblos pequeños. [...] Era este traje un capote de paño negro con un sombrero redondo y bastón grande, y un vestido de calzón corto, chupa y chaqueta de un género de lana que venía de China y se llamaba Rompecoche.

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Hidalgo perteneció a una familia acomodada y recibió formación con la élite intelectual de la Nueva España, vinculada con la orden de los jesuitas. Leyó a pensadores de la Ilustración y a Molière, y hablaba latín, francés, náhuatl, otomí y purépecha; además, participó en tertulias, fiestas y juegos de azar.

Las hijas atribuidas a Hidalgo vivieron en Dolores

José García Juárez escribió en la monografía editada por el Gobierno del Estado de Guanajuato que Hidalgo sostuvo una relación con Josefa Quintana durante su estancia en Dolores. De esa unión habrían nacido Vicenta y Micaela; la primera murió antes de llegar a la pubertad.

Antes de su fusilamiento, Miguel Hidalgo fue sometido a un proceso penal para determinar la culpa por los crímenes uqe se le imputaron. Crédito: Wikimedia Commons

Micaela contrajo matrimonio con el médico guanajuatense José Julián de Mendoza poco después de los fusilamientos de Chihuahua. La pareja formó una familia de ocho hijos: Josefa, Miguel, dos mujeres llamadas Ignacia, dos hombres llamados Manuel, Micaela y Francisco.

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García Juárez indicó que solo fue posible seguir de forma “puntual y exacta” la línea de una de las Ignacias. Ella tuvo un único hijo, Vicente Mendoza Hidalgo Quintana, quien se casó con María Refugio Zamora Palacios.

Vicente Mendoza Hidalgo y María Refugio Zamora tuvieron tres hijos: José Justino, José Carmen y Juliana Balbina Mendoza Zamora. Juliana se casó con Víctor Vázquez Aguilar, y de esa unión nació la generación integrada por Rodrigo, Enedina, Merced, María, María Dolores, María Esther, Germán, Víctor y Esperanza Vázquez Mendoza.

La familia guardó con discreción su parentesco

Los hermanos Vázquez Mendoza conocieron desde su infancia que descendían de Hidalgo, aunque la familia mantuvo esa versión fuera de la conversación pública. La monografía señaló que el parentesco solo se compartió con “muy contadas amistades” y que sus integrantes nunca llegaron a comentarlo de manera amplia.

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Antes de su fusilamiento, Miguel Hidalgo fue sometido a un proceso penal para determinar la culpa por los crímenes uqe se le imputaron. Crédito: Gobierno del Estado de Chihuahua

Al momento de redactar sus apuntes, García Juárez afirmó que en Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, sobrevivían únicamente Merced, María Esther y Esperanza, a quienes identificó como descendientes de quinta generación del insurgente. El autor consideró que Hidalgo, al igual que José María Morelos, no se desprendió de su condición humana, sus ideas ni sus sentimientos.

La reconstrucción local convivió con otras versiones sobre las mujeres vinculadas afectivamente con el cura. Además de Josefa Quintana Castañón, con quien habría vivido hacia 1810 en la Casa del Diezmo, se mencionó a Manuela Ramos Pichardo y a Bibiana Lucero.

A Manuela Ramos se le atribuyeron los hijos Agustina y Lino Mariano; a Josefa Quintana, María Vicenta y María Micaela, además de referencias a otras mujeres llamadas Josefa y Micaela. Con Bibiana Lucero se relacionó a Joaquín, aunque estas paternidades quedaron sujetas a debate entre registros, crónicas e investigaciones históricas.

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Antes de su fusilamiento, Miguel Hidalgo fue sometido a un proceso penal para determinar la culpa por los crímenes uqe se le imputaron. Crédito: Wikimedia Commons

Las acusaciones sobre sus relaciones afectivas fueron usadas durante la guerra por realistas y autoridades novohispanas para desacreditar al dirigente insurgente. Algunos relatos también relacionaron esos rumores con su salida de la rectoría del Colegio de San Nicolás, mientras que historiadores conservadores como Alamán dieron por válidas versiones que no fueron comprobadas.

La investigación Las falsas paternidades del Padre de la Patria, elaborada por Javier Sanchiz Ruiz y Juan Gómez Gallardo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, concluyó que muchas de las pruebas presentadas para acreditar hijos de Hidalgo se sustentaron en documentos falsos. Después de la consumación de la Independencia, diversas personas que se presentaron como sus amantes o descendientes solicitaron pensiones, pero esas reclamaciones fueron consideradas fraudulentas.

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Antes de su fusilamiento, Miguel Hidalgo fue sometido a un proceso penal para determinar la culpa por los crímenes uqe se le imputaron. Crédito: Wikimedia Commons