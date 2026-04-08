Cómo elegir el color de labial perfecto, de acuerdo con el tono de piel

Elegir el color de labial adecuado según el tono de piel no solo transforma la apariencia: también suma confianza y resalta los rasgos naturales.
Sitios especializados en belleza como L’Oréal Paris y L’Bel coinciden en que conocer el tono y subtono de la piel es el primer paso para encontrar la mejor combinación y ampliar las posibilidades al maquillarse.
Cómo identificar tu tono y subtono de piel
El tono de piel suele dividirse en clara, media o oscura. El subtono puede ser cálido, frío o neutro. Para identificarlo, se recomienda observar las venas de la muñeca bajo luz natural:
- Venas azuladas: subtono frío (rosado)
- Venas verdosas: subtono cálido (amarillo)
- Mezcla de ambas: subtono neutro
Con este dato, la elección del labial se vuelve más precisa y armoniosa.
Labiales recomendados para cada tono de piel
Piel clara
Las pieles claras suelen lucir mejor con tonos suaves. Las recomendaciones incluyen:
- Rosa mate para un efecto delicado
- Coral para sumar vitalidad sin exagerar
- Nude en tonos durazno o beige claro para un acabado natural y luminoso
- Pasteles y cálidos: naranja, rosa, fucsia y marrón
- Para la noche, rojo guinda da intensidad y elegancia
Piel media
Las pieles de tono medio permiten mayor versatilidad. Los colores ideales son:
- Morados mate como ciruela o berenjena para profundidad
- Nudes con matices rosados o marrón para resaltar la calidez
- Rojos anaranjados para un estilo moderno
- Tonos tierra, dorados, cobrizos, duraznos y corales
- Para la noche: rojo intenso con base cálida
- Subtono frío: rojo carmesí o vino
- Subtono cálido: tonos anaranjados
Piel oscura
Las pieles oscuras destacan con tonos intensos y profundos:
- Vino, borgoña y marrón chocolate para sofisticación
- Nude caramelo o rosa suave para iluminar los labios
- Rojo mate en carmesí o escarlata para fuerza
- Naranjas vibrantes o vinos intensos también favorecen
Subtonos y su influencia
- Subtono frío: colores azulados como fresa y rojo carmesí
- Subtono cálido: mandarina, naranjas y rojos vivos
- Subtono neutro: flexibilidad para alternar entre gamas cálidas y frías
Colorimetría: tecnología al servicio del maquillaje
La colorimetría ayuda a entender cómo la luz afecta la percepción del color. Probar los labiales bajo diferentes luces (natural y artificial) modifica la apariencia y ayuda a tomar la mejor decisión.
Consejos adicionales para acertar con tu labial
- Considera la ropa y accesorios al elegir el color de labios
- Tonos fríos de labial potencian prendas cálidas y viceversa
- Un labial rojo y vestido verde forman un contraste atractivo por su relación en el círculo cromático
- Probar el labial bajo varias condiciones de luz ayuda a evitar errores
- Usar el probador virtual agiliza la elección y reduce la necesidad de acudir a una tienda física
La elección del labial correcto, basada en el análisis de tono y subtono de piel, permite lograr resultados estilísticos que potencian la seguridad y la expresión personal.