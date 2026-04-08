Cómo elegir el color de labial perfecto, de acuerdo con el tono de piel

Identificar el tono y subtono de piel es el primer paso esencial para elegir el color de labial perfecto para cada persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir el color de labial adecuado según el tono de piel no solo transforma la apariencia: también suma confianza y resalta los rasgos naturales.

Sitios especializados en belleza como L’Oréal Paris y L’Bel coinciden en que conocer el tono y subtono de la piel es el primer paso para encontrar la mejor combinación y ampliar las posibilidades al maquillarse.

Las pieles claras resaltan con labiales en tonos rosa mate, coral y nude durazno, logrando un acabado natural y luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo identificar tu tono y subtono de piel

El tono de piel suele dividirse en clara, media o oscura. El subtono puede ser cálido, frío o neutro. Para identificarlo, se recomienda observar las venas de la muñeca bajo luz natural:

Venas azuladas: subtono frío (rosado)

Venas verdosas: subtono cálido (amarillo)

Mezcla de ambas: subtono neutro

Con este dato, la elección del labial se vuelve más precisa y armoniosa.

El maquillaje para piel media incorpora colores como morados, nudes rosados o marrones y rojos anaranjados según el momento y el subtono específico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Labiales recomendados para cada tono de piel

Piel clara

Las pieles claras suelen lucir mejor con tonos suaves. Las recomendaciones incluyen:

Rosa mate para un efecto delicado

Coral para sumar vitalidad sin exagerar

Nude en tonos durazno o beige claro para un acabado natural y luminoso

Pasteles y cálidos: naranja, rosa, fucsia y marrón

Para la noche, rojo guinda da intensidad y elegancia

Piel media

Las pieles de tono medio permiten mayor versatilidad. Los colores ideales son:

Morados mate como ciruela o berenjena para profundidad

Nudes con matices rosados o marrón para resaltar la calidez

Rojos anaranjados para un estilo moderno

Tonos tierra, dorados, cobrizos, duraznos y corales

Para la noche: rojo intenso con base cálida

Subtono frío: rojo carmesí o vino

Subtono cálido: tonos anaranjados

Piel oscura

Las pieles oscuras destacan con tonos intensos y profundos:

Vino, borgoña y marrón chocolate para sofisticación

Nude caramelo o rosa suave para iluminar los labios

Rojo mate en carmesí o escarlata para fuerza

Naranjas vibrantes o vinos intensos también favorecen

Subtonos y su influencia

Subtono frío: colores azulados como fresa y rojo carmesí

Subtono cálido: mandarina, naranjas y rojos vivos

Subtono neutro: flexibilidad para alternar entre gamas cálidas y frías

La correcta elección del labial, basada en el análisis de tono y subtono, potencia la seguridad y la expresión personal a través del maquillaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colorimetría: tecnología al servicio del maquillaje

La colorimetría ayuda a entender cómo la luz afecta la percepción del color. Probar los labiales bajo diferentes luces (natural y artificial) modifica la apariencia y ayuda a tomar la mejor decisión.

Consejos adicionales para acertar con tu labial

Considera la ropa y accesorios al elegir el color de labios

Tonos fríos de labial potencian prendas cálidas y viceversa

Un labial rojo y vestido verde forman un contraste atractivo por su relación en el círculo cromático

Probar el labial bajo varias condiciones de luz ayuda a evitar errores

Usar el probador virtual agiliza la elección y reduce la necesidad de acudir a una tienda física

La elección del labial correcto, basada en el análisis de tono y subtono de piel, permite lograr resultados estilísticos que potencian la seguridad y la expresión personal.