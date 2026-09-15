México

‘Maestro Shifu’ capta en vivo la erupción de un volcán y el video ya es viral

Adriano Zendejas transmitía su ascenso al volcán Acatenango cuando el cercano Volcán de Fuego expulsó material incandescente y una enorme columna de humo

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Las imágenes del creador mexicano muestran la actividad del Volcán de Fuego desde el flanco del Acatenango y se volvieron virales en redes.

Una excursión que parecía transcurrir con normalidad terminó convirtiéndose en un inesperado registro de la actividad volcánica en Guatemala. Adriano Zendejas, creador de contenido conocido en redes sociales como “Maestro Shifu”, realizaba una transmisión en vivo mientras ascendía por una zona montañosa cuando, de manera inesperada, el cercano Volcán de Fuego comenzó a mostrar actividad.

El mexicano se encontraba realizando el recorrido hacia la cima del volcán Acatenango, una de las montañas más visitadas de Guatemala por los aficionados al senderismo y por quienes buscan observar de cerca el paisaje volcánico de la región.

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Mientras avanzaba junto con otros excursionistas, las condiciones cambiaron repentinamente. La transmisión permitió observar el momento en que el Volcán de Fuego expulsó material incandescente acompañado por una columna de humo y ceniza.

La erupción quedó registrada durante la transmisión

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Las imágenes muestran la actividad del volcán desde el sector por el que avanzaba el grupo. El fenómeno ocurrió a una distancia considerable de la ruta, pero fue lo suficientemente visible para provocar una reacción inmediata entre quienes se encontraban en la zona.

Lo que inicialmente era una transmisión dedicada a documentar el ascenso terminó convirtiéndose en un registro audiovisual de un fenómeno natural que sorprendió tanto al propio creador como a quienes seguían la emisión a través de internet.

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(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

En el metraje puede apreciarse la expulsión de material volcánico y una columna que se eleva sobre el paisaje guatemalteco. La escena rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales y llamó la atención por tratarse de una grabación realizada prácticamente en tiempo real.

El video supera 1.6 millones de reproducciones

La grabación de “Maestro Shifu” comenzó a ganar fuerza en redes sociales después de que usuarios compartieran fragmentos del momento. En X, el material acumuló cientos de comentarios y reacciones, mientras que el video alcanzó más de 1.6 millones de reproducciones.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El interés de los internautas se concentró principalmente en la cercanía visual del fenómeno y en la reacción registrada durante la transmisión. Para muchos usuarios, el hecho de que la cámara estuviera activa justo cuando ocurrió la actividad volcánica convirtió el contenido en un registro particularmente llamativo.

Hasta el momento señalado en la información difundida, no se reportaron personas lesionadas ni incidentes relacionados con el grupo de senderistas que realizaba el recorrido.

¿Qué volcán hizo erupción?

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Aunque la expedición de Adriano Zendejas se desarrollaba en el Acatenango, la actividad captada en las imágenes correspondió al Volcán de Fuego, ubicado a poca distancia.

El Acatenango es una de las principales cumbres utilizadas para realizar senderismo y observar la actividad volcánica de Guatemala. Desde distintos puntos de sus laderas es posible apreciar el comportamiento del Volcán de Fuego, uno de los principales referentes naturales del país centroamericano.

El Volcán de Fuego se encuentra entre los volcanes con mayor actividad de la región. Su comportamiento está relacionado con el contexto tectónico de Centroamérica, donde interactúan diferentes placas y se produce actividad magmática.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), su ubicación dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico forma parte del complejo escenario geológico que caracteriza a esta zona.

Una excursión terminó en un registro inesperado

La actividad captada por “Maestro Shifu” recordó la fuerza y el carácter impredecible de los fenómenos naturales. Lo que comenzó como una transmisión sobre una caminata hacia una de las cumbres más conocidas de Guatemala terminó mostrando en directo una manifestación de la actividad del Volcán de Fuego.

Las imágenes dejaron constancia de la expulsión de material y de la columna visible desde el recorrido, convirtiendo una expedición personal en un video que rápidamente llegó a millones de usuarios.

Sin que se reportaran incidentes durante el registro, Adriano Zendejas consiguió documentar accidentalmente uno de los espectáculos naturales más impresionantes de la región: la actividad de un volcán captada prácticamente en el instante en que ocurrió.

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