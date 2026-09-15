“No me vendo, no me rajo”: la respuesta de Chema Tapia a los $695 millones que le reclama el SAT

En un comunicado en redes, el aspirante a la gubernatura de Querétaro afirma que la nota de MCCI incluye datos que no reflejan la realidad ni el estado legal de los trámites mencionados

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José María “Chema” Tapia Franco, precandidato de Morena a la gubernatura de Querétaro, respondió este domingo a la investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en la que se le señala por un presunto adeudo fiscal superior a los 695 millones de pesos. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el aspirante calificó la publicación de contener “afirmaciones falsas” y datos que, dijo, no corresponden con la realidad ni con la situación jurídica de los procedimientos referidos.

Tapia insiste en que uno de los créditos fiscales fue “dado de baja”

Quién es José María Tapia y cuál es su relación con el desaparecido FONDEN. Foto: FB.com/ChemaTapiaFranco/

En el documento, Tapia sostuvo que la empresa de la que es accionista —Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos— ha atendido “diligentemente” los procedimientos ante las autoridades correspondientes. Afirmó que, derivado de un proceso de revisión y clarificación, la autoridad habría determinado hace algunos meses dar de baja uno de los créditos fiscales señalados por el SAT, mientras que el segundo continuaría su curso “por los cauces institucionales”. Esta versión coincide, de forma general, con la respuesta que la empresa había entregado previamente a MCCI, aunque el comunicado no detalla montos, fechas ni el número de expediente correspondiente a dicho procedimiento.

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Separa sus bienes personales de los adeudos de la empresa

José María Tapia (Foto: Tomada de X/@CHEMATAPIA)

Uno de los ejes centrales del pronunciamiento fue la defensa del origen de su patrimonio, luego de que MCCI documentara la compra de un departamento de ultralujo en Miami valuado en 6.5 millones de dólares. Tapia afirmó que sus bienes personales son “absolutamente independientes” de las obligaciones fiscales de la empresa y que estarían respaldados por actividades privadas realizadas presuntamente dentro del marco legal. Calificó de “insinuación” cualquier intento de vincular automáticamente su patrimonio con la controversia fiscal de la compañía y adelantó que podría acreditar ante las autoridades el origen de esos recursos, aunque no ofreció documentación pública al respecto.

Evita litigar en medios y coloca el foco en la contienda por Querétaro

El precandidato morenista descartó “litigar” el tema en medios de comunicación o confrontar directamente a periodistas, y en su lugar dirigió buena parte del mensaje hacia el proceso electoral en Querétaro. Señaló que anticipa “ataques, descalificaciones y golpeteo” conforme avance la contienda interna y externa, y ubicó como su principal adversario político al PAN, partido que gobierna actualmente el municipio de Querétaro.

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El contexto de la investigación

Chema Tapia aspirante de Morena a la alcaldía de Querétaro, fue director de Fondo de Desastres (FONDEN) en el gobierno de Peña Nieto (Chema Tapia/Facebook)

La publicación de MCCI documentó que la empresa de Tapia recibió en 2020 un contrato por adjudicación directa de la SEDENA para la venta de mil 330 ventiladores durante la pandemia de COVID-19, por el que habría cobrado 1,236 millones de pesos con IVA incluido. Según los documentos del SAT citados por la organización, la compañía omitió el pago de IVA e ISR correspondientes a 2020 y 2021, lo que —con actualizaciones, recargos y multas— derivó en un adeudo que la autoridad fiscal calcula en 695 millones 219 mil pesos.

Hasta el momento, el comunicado de Tapia no incluye documentación pública que respalde la baja del crédito fiscal que menciona, ni una respuesta puntual sobre la compra del inmueble en Miami documentada por MCCI.

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