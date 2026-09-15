México

Acusan a Danna de buscar fotos con Peso Pluma para “provocar” a Kenia Os tras su truene: “La falsa amiga con el ex”

Usuarios en redes sociales interpretan la fotografía como una supuesta falta de lealtad hacia la intérprete pop

Los cantantes mexicanos Peso Pluma y Danna Paola posan juntos ante las cámaras durante un evento de moda al aire libre. Ambos lucen lentes oscuros y atuendos estilizados mientras permanecen de pie frente a las sillas del público.

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Danna posó con Peso Pluma durante un evento de la New York Fashion Week el 14 de septiembre en Nueva York y la imagen provocó críticas de seguidores de Kenia Os, quien confirmó el fin de su relación con el cantante el pasado 6 de junio de 2026.

Usuarios en redes sociales interpretan la fotografía como una supuesta falta de lealtad hacia la intérprete, aunque no existe una postura pública de Danna, Kenia Os o Peso Pluma que confirme un conflicto entre ellas.

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La polémica surge meses después de que Kenia Os y Peso Pluma anunciaron su ruptura mediante un comunicado conjunto. Los artistas señalaron entonces que el vínculo terminó de común acuerdo, con respeto y cariño.

La fotografía entre Danna y el intérprete de corridos tumbados se difunde entre mensajes que cuestionan la cercanía de la cantante con el exnovio de Kenia Os. Algunas publicaciones acusan a Danna de buscar la imagen para “provocar” a la creadora de contenido.

Danna y Peso Pluma coinciden en Nueva York el 14 de septiembre

Acusan a Danna de buscar fotos con Peso Pluma para “provocar” a Kenia Os tras su truene: “La falsa amiga con el ex” (rs)
Acusan a Danna de buscar fotos con Peso Pluma para “provocar” a Kenia Os tras su truene: “La falsa amiga con el ex” (rs)

Danna y Peso Pluma asistieron como invitados a un evento de moda en Nueva York, en el marco de la New York Fashion Week. Entre los asistentes también apareció el cantante mexicano El Malilla.

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Las cámaras registraron el momento en que ambos artistas coincidieron mientras buscaban sus lugares. La imagen muestra a Danna y Peso Pluma posando juntos ante los fotógrafos del evento.

El encuentro pronto circuló en TikTok, X e Instagram. La reacción dividió opiniones entre usuarios que siguieron la ruptura de Kenia Os y Peso Pluma desde junio.

Parte de los comentarios señala que una amiga no debería aparecer públicamente con el exnovio de otra artista. Otros usuarios cuestionaron si Danna tenía una relación cercana con Kenia Os antes de la fotografía.

Las críticas escalaron bajo frases como “las amigas odiaríamos al ex” y “la falsa amiga con el ex”. Los mensajes parten de interpretaciones de usuarios y no de una declaración de Kenia Os.

Un video abre la discusión sobre quién pidió la foto

La controversia aumentó luego de que se difundió un video del encuentro entre Danna y Peso Pluma. En las imágenes, un acompañante de la cantante aparentemente interviene antes de que ambos posen ante las cámaras.

Algunos internautas sostienen que esa secuencia demostraría que el equipo de Danna pidió la fotografía. Otros consideran que se trató de una dinámica habitual entre invitados de un evento de moda con presencia de prensa.

Hasta ahora, el video no confirma quién propuso la imagen ni las razones del encuentro. Tampoco hay elementos públicos que prueben que Danna buscó una fotografía para enviar un mensaje contra Kenia Os.

Seguidores de la cantante salieron en su defensa. Argumentan que ambos artistas se encontraron en un espacio de trabajo y que posar para las cámaras forma parte de este tipo de eventos.

También recuerdan que Danna y Peso Pluma pertenecen a la industria musical mexicana y han coincidido en espacios públicos antes. Para ese sector de usuarios, la imagen no representa una toma de postura sobre la relación que él tuvo con Kenia Os.

Kenia Os y Peso Pluma celebran su primer San Valentín juntos con un viaje romántico a Hawái que cautiva las redes sociales. (RS)
Kenia Os y Peso Pluma celebran su primer San Valentín juntos con un viaje romántico a Hawái que cautiva las redes sociales. (RS)

Kenia Os y Peso Pluma anuncian su ruptura el 6 de junio de 2026

Kenia Os y Peso Pluma confirmaron el término de su noviazgo el 6 de junio de 2026. En el comunicado compartido en redes sociales, ambos pidieron respeto a su privacidad y señalaron que la decisión se dio en buenos términos.

La separación ocurrió después de poco más de un año de relación. Tras el anuncio, comenzaron versiones sobre una posible infidelidad del cantante, aunque ninguno de los dos confirmó esas especulaciones.

Kenia Os eliminó de sus redes sociales las fotografías que mantenía con Peso Pluma. El cantante retiró la mayoría de las publicaciones en las que aparecía junto a la intérprete durante los días posteriores a la ruptura.

Días antes del comunicado, Kenia Os fue abordada por periodistas en un aeropuerto. El momento generó conversación entre sus seguidores, quienes señalaron que la cantante enfrentaba preguntas insistentes sobre su vida personal.

Desde entonces, la artista ha aparecido en público acompañada de amigos y colegas. Peso Pluma, por su parte, continuó con sus presentaciones y compromisos musicales.

Belinda y una colaboración que no se lanzó alimentan versiones de rivalidad

Los señalamientos contra Danna también recuperan rumores sobre una colaboración que preparaban Belinda, Danna y Kenia Os. El tema no se publicó y no se han explicado las razones por las que el proyecto no llegó a plataformas.

Belinda lanzó música con ambas artistas por separado. Con Kenia Os publicó “Jackpot”, mientras que con Danna adelantó una colaboración titulada “Dolce Vita”.

En una entrevista con Vogue, Belinda habló del dueto que prepara con Danna y celebró que ambas dejaran de lado los egos para trabajar en la canción. Sus palabras llamaron la atención entre seguidores de Kenia Os.

“Estoy muy emocionada porque va a salir un dueto que me emociona muchísimo, con Danna”, declaró Belinda. La cantante añadió que en México pocas veces se reúnen dos figuras del pop para lanzar música juntas.

Algunos seguidores interpretaron esas declaraciones como una indirecta contra Kenia Os. La lectura se basó en que Belinda ya había colaborado con ella y en que el proyecto entre las tres cantantes no se concretó.

No existe una declaración pública de Danna o Kenia Os que confirme una enemistad. Ambas han rechazado en encuentros con la prensa las versiones sobre una rivalidad personal o profesional.

Danna, Belinda y Kenia Os
Danna, Belinda y Kenia Os. (Instagram)

La fotografía con Peso Pluma mantiene el tema entre las tendencias de redes sociales. Ninguno de los tres artistas se ha pronunciado sobre los mensajes que surgieron tras el evento en Nueva York.

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