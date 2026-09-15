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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 15 de septiembre

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prevé concentraciones, rodadas motociclistas y ciclistas, además de eventos patrios y culturales de alta afluencia, que podrían generar afectaciones viales en distintas alcaldías de la Ciudad de México este martes 15 de septiembre.

11:19 hsHoy

Zócalo concentrará celebración del Grito de Independencia

CIUDAD DE MÉXICO, 15SEPTIEMBRE2024.- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, encabezaron el 6to y último Grito de la Independencia en el Zócalo. Los acompañaron Claudia Sheinbaum, Presidenta Electa de México. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 15SEPTIEMBRE2024.- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, encabezaron el 6to y último Grito de la Independencia en el Zócalo. Los acompañaron Claudia Sheinbaum, Presidenta Electa de México. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

La mayor concentración de personas se espera por la noche en el Zócalo capitalino, donde se llevará a cabo la ceremonia por el CCXVI Aniversario del Grito de Independencia.

El evento iniciará a las 19:00 horas y contempla una asistencia de hasta 140 mil personas. A partir de las 23:00 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará la ceremonia desde el balcón central de Palacio Nacional, seguida de una presentación artística de Grupo Intocable.

Además, las 16 alcaldías de la capital tendrán ceremonias cívicas y espectáculos artísticos durante el 15 y 16 de septiembre, con una asistencia estimada conjunta de 10 mil personas.

11:18 hsHoy

Agenda de movilizaciones hoy 15 de septiembre

Se presentan asentamientos viales al cruce con semáforos en Niza entre Av. Paseo de la Reforma y Av. Chapultepec. Crédito: X / @OVIALCDMX
Reportan asentamientos viales al cruce con semáforos en Niza entre Av. Paseo de la Reforma y Av. Chapultepec. Crédito: X / @OVIALCDMX

A las 16:00 horas, alrededor de 400 trabajadores del IMSS se concentrarán en el Palacio Nacional, en Plaza de la Constitución, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el día, integrantes del Movimiento de Regeneración Sindical instalarán mesas de recolección de firmas frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, ubicado en avenida México Coyoacán 259, colonia General Anaya, en Benito Juárez. La actividad forma parte de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.

Por su parte, la Plataforma 4:20 realizará desde las 12:00 horas una jornada itinerante de difusión sobre derechos cannábicos, reducción de riesgos y legislación en la materia. Los puntos previstos son:

  • Monumento a la Madre, en Cuauhtémoc.
  • Cruce de División del Norte y avenida Cuauhtémoc, en la colonia Narvarte Poniente, Benito Juárez.
  • Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, Gustavo A. Madero.

Rodadas ciclistas:

  • A las 06:00 horas, People For Bikes Polanco saldrá de Polanco rumbo a La Venta.
  • A las 18:00 horas, La Nave del Olvido recorrerá calles de Azcapotzalco.
  • A las 22:00 horas, una rodada de motociclistas saldrá de Venustiano Carranza; la ruta no está definida.
  • Moto Club MTPK realizará otra rodada desde Iztapalapa, aunque todavía no informa hora ni recorrido.

Otros eventos de alta afluencia

Entre las actividades que también podrían incrementar la movilidad se encuentran:

  • Wave to Earth, en el Pepsi Center de Benito Juárez, a las 20:15 horas, con aforo previsto de 5 mil 800 asistentes.
  • Diablos Rojos vs. Correcaminos de Tamaulipas, de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en Benito Juárez, a las 15:15 horas.
  • Feria del Elote 2026, en San Miguel Topilejo, Tlalpan.
  • Festividad en honor a la Virgen de la Soledad, en San Juan Ixtayopan, Tláhuac.
  • Festival del Terror, en Six Flags México, en Tlalpan.

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