EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 15 de septiembre

Además, las 16 alcaldías de la capital tendrán ceremonias cívicas y espectáculos artísticos durante el 15 y 16 de septiembre, con una asistencia estimada conjunta de 10 mil personas.

El evento iniciará a las 19:00 horas y contempla una asistencia de hasta 140 mil personas . A partir de las 23:00 horas , la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará la ceremonia desde el balcón central de Palacio Nacional, seguida de una presentación artística de Grupo Intocable .

La mayor concentración de personas se espera por la noche en el Zócalo capitalino , donde se llevará a cabo la ceremonia por el CCXVI Aniversario del Grito de Independencia .

11:18 hs

Agenda de movilizaciones hoy 15 de septiembre

Reportan asentamientos viales al cruce con semáforos en Niza entre Av. Paseo de la Reforma y Av. Chapultepec. Crédito: X / @OVIALCDMX

A las 16:00 horas, alrededor de 400 trabajadores del IMSS se concentrarán en el Palacio Nacional, en Plaza de la Constitución, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el día, integrantes del Movimiento de Regeneración Sindical instalarán mesas de recolección de firmas frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, ubicado en avenida México Coyoacán 259, colonia General Anaya, en Benito Juárez. La actividad forma parte de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.

Por su parte, la Plataforma 4:20 realizará desde las 12:00 horas una jornada itinerante de difusión sobre derechos cannábicos, reducción de riesgos y legislación en la materia. Los puntos previstos son:

Monumento a la Madre, en Cuauhtémoc.

Cruce de División del Norte y avenida Cuauhtémoc, en la colonia Narvarte Poniente, Benito Juárez.

Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, Gustavo A. Madero.

Rodadas ciclistas:

A las 06:00 horas, People For Bikes Polanco saldrá de Polanco rumbo a La Venta.

A las 18:00 horas, La Nave del Olvido recorrerá calles de Azcapotzalco.

A las 22:00 horas, una rodada de motociclistas saldrá de Venustiano Carranza; la ruta no está definida.

Moto Club MTPK realizará otra rodada desde Iztapalapa, aunque todavía no informa hora ni recorrido.

Otros eventos de alta afluencia

Entre las actividades que también podrían incrementar la movilidad se encuentran: