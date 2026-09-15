Los Ardillos bajo presión: inician proceso penal a 15 presuntos integrantes en Guerrero

El operativo en Acapulco permitió asegurar armas, cargadores y más de 36 mil cartuchos útiles. (X/@ElObservadorNL)

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Un juez federal vinculó a proceso a 15 presuntos integrantes de Los Ardillos, organización criminal señalada por las autoridades como una de las principales generadoras de violencia en Guerrero, luego de un operativo en Acapulco en el que fueron aseguradas armas de fuego, cargadores y cartuchos.

Durante la continuación de la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los datos de prueba con los que buscó acreditar la probable responsabilidad de los detenidos en los delitos de acopio y portación de armas de fuego, así como posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

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Los procesados fueron identificados como Ángel “N”, Rodolfo “N”, Teodoro “N”, José Luis “N”, José Manuel “N”, Francisco “N”, Pablo “N”, Daniel “N”, Hermenegildo “N”, Celestino “N”, José Alberto “N”, José Jesús “N”, Yaveny “N”, Kenia “N” y Verónica “N”.

El juez ratificó además la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, por lo que los 15 permanecerán recluidos en el Centro de Readaptación Social de Chilpancingo mientras avanza el proceso.

La autoridad judicial otorgó a la FGR un plazo de tres meses para realizar la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público Federal podrá recabar nuevos elementos para fortalecer su acusación.

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Los 15 presuntos integrantes de Los Ardillos fueron vinculados a proceso por delitos relacionados con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. FGR

Operativo en Acapulco dejó armas y miles de cartuchos

Los 15 adultos fueron detenidos días antes durante un despliegue de fuerzas federales en Acapulco, específicamente en comunidades como Pablo de Galeana, Río Verde y Xaltianguis.

En ese operativo también fue detenido un adolescente de 16 años, quien posteriormente enfrentó un proceso separado ante la justicia para adolescentes. De acuerdo con la información de la FGR, al grupo le fueron aseguradas 12 armas de fuego, más de 36 mil cartuchos útiles, cargadores, droga sintética, máquinas tragamonedas y tres vehículos.

El adolescente fue vinculado a proceso por delitos relacionados con la posesión de cartuchos y cargadores, así como acopio y posesión de armas de fuego sin licencia, todos relacionados con armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El juez especializado le impuso internamiento preventivo.

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La captura de los 16 presuntos integrantes se produjo en un contexto de reforzamiento de la presencia militar y federal en Guerrero, luego de un episodio violento registrado en el municipio de Juan R. Escudero.

Asesinato de un elemento de la Guardia Nacional elevó la tensión

El 4 de septiembre, en la localidad de Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero, fueron localizados muertos un elemento de la Guardia Nacional y otras tres personas, de acuerdo con reportes sobre el caso. Posteriormente, comenzó un despliegue de fuerzas federales en distintas zonas del estado.

Esto fue lo último que declaró Eduardo Bustos Pérez, agente de la Guardia Nacional hallado muerto en Guerrero. RRSS

En redes sociales circuló además un video en el que aparece el integrante de la Guardia Nacional realizando declaraciones relacionadas con las acciones de seguridad implementadas por autoridades federales, estatales y municipales en Guerrero, antes de ser privado de la vida.

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La FGR ha señalado a Los Ardillos como una organización delictiva con alta presencia y capacidad para generar violencia principalmente en Guerrero y regiones vecinas. Su actividad criminal se concentra históricamente en distintas zonas de la Montaña y la Montaña Baja del estado.

Los Ardillos: más de dos décadas de presencia en Guerrero

De acuerdo con InSight Crime, Los Ardillos surgieron a principios de la década de 2000 y fueron fundados presuntamente por Celso Ortega Rosas, “La Ardilla”, un expolicía rural originario de Quechultenango. Tras su asesinato en 2011, tres de sus hijos asumieron el control de la organización, según investigaciones de ese medio especializado.

El grupo comenzó ligado principalmente al cultivo y tráfico de amapola y heroína, pero con la reducción de ese mercado diversificó sus actividades hacia otras economías criminales, entre ellas la extorsión, el secuestro y la minería ilegal, de acuerdo con InSight Crime.

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Su principal zona de influencia se encuentra en la región de la Montaña de Guerrero, aunque también se ha documentado su presencia en municipios como Quechultenango, Mochitlán, Tixtla, Chilpancingo, Juan R. Escudero, Chilapa, Zitlala, Atlixtac, Ahuacotzingo y Acatepec.

Los Ardillos mantienen una histórica presencia criminal en distintas regiones de Guerrero. (Foto: Twitter@DeniseMaerker)

Uno de sus principales conflictos históricos ha sido con Los Rojos, grupo surgido de la fragmentación de la Organización Beltrán Leyva. Ambas organizaciones protagonizaron una disputa por el control de Chilapa y otras zonas de Guerrero, especialmente desde 2014, en una confrontación relacionada con el tráfico de drogas, extorsión, secuestro y control territorial.

La organización también ha sido señalada por hechos violentos contra comunidades indígenas de Guerrero y, en años recientes, por su presunta participación en disputas territoriales relacionadas con otras actividades criminales. InSight Crime señala que su estructura se ha sostenido en buena medida mediante redes familiares, mientras que algunos integrantes de la familia Ortega han tenido participación en la vida política de Guerrero.

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Con la vinculación de los 15 detenidos, la FGR mantiene abierta la investigación para determinar su probable responsabilidad individual y establecer si existen otros delitos o vínculos criminales relacionados con el armamento asegurado.