¿Por qué los jóvenes registran la mayor tasa de suicidios en México? Septiembre el mes clave de prevención (RS)

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Jóvenes de 15 a 29 años registran la tasa más alta de suicidios en México durante 2025, según datos del Inegi retomados por la red de salud emocional HOPE.

El fenómeno coloca la prevención antes de una crisis como una prioridad para familias, escuelas, universidades, instituciones y comunidades, en un país donde la tasa nacional pasó de 5.1 a 6.7 muertes por cada 100,000 habitantes entre 2015 y 2025.

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El suicidio es la tercera causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años, de acuerdo con la información difundida por HOPE en septiembre de 2026. La cifra coincide con el periodo de actividades por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre.

Los registros permiten dimensionar el número de muertes, pero no describen por sí mismos lo ocurrido antes de cada caso. Detrás de las estadísticas hay experiencias personales, redes de apoyo insuficientes, barreras de atención y circunstancias que pueden deteriorar el bienestar emocional.

La directora y fundadora de HOPE, Mafer Olvera, sostiene que la discusión debe comenzar antes de que una persona llegue a un punto crítico. Para la organización, escuchar y tomar en serio el malestar de adolescentes y jóvenes puede acercarlos a atención profesional.

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Inegi registra al suicidio como tercera causa de muerte entre personas de 15 a 29 años

El fenómeno coloca la prevención antes de una crisis como una prioridad para familias, escuelas, universidades, instituciones y comunidades (Sr)

Las personas jóvenes encabezan la tasa de suicidios del país durante 2025, según los datos del Inegi citados por HOPE. La condición no implica una causa única ni permite atribuir cada muerte a un solo hecho.

El suicidio responde a una combinación de factores. Las relaciones familiares, las experiencias de violencia, el aislamiento, las pérdidas, los problemas emocionales y las dificultades económicas pueden formar parte de los entornos que afectan a una persona.

Olvera plantea que el sufrimiento suele aparecer en espacios cotidianos, como el hogar, la escuela, la universidad o el trabajo. En esos lugares, una conversación y una respuesta oportuna pueden abrir una ruta hacia servicios de salud mental.

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“Cuando las personas jóvenes encabezan estas estadísticas, tenemos que preguntarnos qué está ocurriendo mucho antes de una crisis”, señala Mafer Olvera. “La prevención exige escuchar las historias detrás de los números y reconocer que muchas veces el sufrimiento aparece en espacios cotidianos”.

La especialista agrega que una persona necesita encontrar a alguien capaz de tomarla en serio y acercarla a la ayuda adecuada. El acompañamiento no sustituye la atención profesional, pero puede ser el primer paso para identificar una necesidad de apoyo.

Hombres concentran 75% de los suicidios registrados entre jóvenes durante 2025

Los datos de 2025 también muestran una diferencia por sexo entre las personas de 15 a 29 años. 75% de los suicidios registrados en ese grupo correspondió a hombres, mientras que 25% ocurrió entre mujeres.

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A la vez, las mujeres de 15 a 29 años registraron la tasa de suicidio más alta del país dentro de la población femenina. Las cifras muestran que la prevención debe considerar experiencias y condiciones distintas, sin reducirlas a una sola explicación.

Las expresiones de malestar pueden variar entre personas. Algunas pueden pedir ayuda de forma directa; otras pueden aislarse, modificar su comportamiento, abandonar actividades o enfrentar dificultades para hablar de lo que sienten.

Por esa razón, HOPE plantea que los entornos cercanos requieren herramientas para escuchar sin minimizar el sufrimiento. La atención debe contemplar rutas claras para canalizar a quienes requieran apoyo psicológico o psiquiátrico.

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Una cinta amarilla atada a la manija de una puerta en un centro sanitario representa la concientización y la prevención en salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tasa nacional pasa de 5.1 a 6.7 suicidios por cada 100,000 habitantes en una década

La tasa nacional de suicidios pasó de 5.1 por cada 100,000 habitantes en 2015 a 6.7 en 2025, según las cifras incluidas por HOPE. El aumento coloca la prevención como una tarea continua y no como una reacción ante una emergencia.

El acceso a servicios de salud mental puede depender de la disponibilidad de atención, los costos, la distancia, el estigma y la información que tengan las personas sobre dónde solicitar ayuda. Para adolescentes y jóvenes, estas barreras pueden retrasar la búsqueda de acompañamiento.

Las familias, escuelas y universidades pueden detectar cambios en el estado de ánimo, el aislamiento o expresiones de desesperanza. También pueden facilitar que una persona hable de sus emociones sin recibir juicios o respuestas que resten valor a lo que vive.

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“La prevención del suicidio no puede comenzar cuando ya no queda otra opción”, afirma Olvera. “Tiene que estar presente mucho antes, en la forma en que escuchamos, en los espacios que construimos y en nuestra capacidad para responder cuando alguien pide ayuda”.

HOPE ofrece atención emocional para personas de 12 a 35 años

HOPE se presenta como una red de salud emocional especializada en adolescentes y jóvenes de 12 a 35 años. La organización ofrece atención presencial y digital, además de programas preventivos, talleres, experiencias culturales, espacios comunitarios y alianzas con otras instituciones.

La red sostiene que busca ampliar el acceso digno, profesional y asequible a servicios de salud mental. Su modelo contempla actividades preventivas y atención para personas que necesitan orientación o tratamiento.

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Olvera resume la tarea pendiente: “Hoy, la tarea más importante consiste en lograr que ningún joven tenga que enfrentar solo aquello que siente”.