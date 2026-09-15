Culiacán y otros municipios retoman el Grito tras dos años de violencia entre Los Chapitos y La Mayiza en Sinaloa

Ciudadanos participan en la marcha por la paz, convocada por familias de víctimas y organizaciones de la sociedad civil ante la violencia que persiste en Culiacán, Sinaloa, este 13 de septiembre de 2026. (Crédito: Reuters)

Guardar

Culiacán volverá a celebrar el Grito de Independencia este 15 de septiembre con un festejo público en la explanada de Palacio de Gobierno, después de dos años en los que la ceremonia masiva fue suspendida por la confrontación entre Los Chapitos y La Mayiza, dos facciones del Cártel de Sinaloa.

El programa en la capital sinaloense comenzará por la tarde con actividades musicales y culturales, mientras que la ceremonia protocolaria está prevista para las 23:00 horas y será encabezada por la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava. El gobierno estatal también habilitó transporte gratuito para facilitar el traslado de las familias.

PUBLICIDAD

Mazatlán también recuperará su celebración pública con un despliegue reforzado de seguridad. Para la jornada se anunció la llegada de 300 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y 50 patrullas.

En Escuinapa, la organización del festejo cambió en cuestión de horas. La mañana del 14 de septiembre, el alcalde Víctor Díaz Simental anunció la cancelación del Grito después de una nueva jornada de asesinatos y señaló que la población estaba indignada por los hechos recientes. Horas más tarde, el Ayuntamiento dio marcha atrás y confirmó que sí habrá ceremonia, aunque bajo un formato estrictamente protocolario, acompañada de una verbena popular y un operativo preventivo de los tres órdenes de gobierno.

PUBLICIDAD

El municipio ya había cancelado los desfiles cívico-escolares previstos para el 14 y 16 de septiembre. La decisión fue tomada con autoridades educativas, cuerpos de seguridad, directivos escolares y padres de familia para evitar concentraciones de estudiantes y familias.

La violencia y la preocupación ciudadana obligaron a suspender los festejos patrios en Escuinapa. Únicamente celebrará una ceremonia protocolaria. (Crédito: especial)

Así, el regreso de las fiestas patrias no ocurre bajo un mismo esquema en todo el estado. Mientras Culiacán, Mazatlán y Escuinapa recuperan ceremonias públicas, otras localidades mantienen restricciones o han reducido actividades vinculadas con las celebraciones.

Así comenzaron las cancelaciones de las fiestas patrias en Sinaloa

La primera suspensión ocurrió en septiembre de 2024, pocos días después del inicio de los enfrentamientos entre Los Chapitos y La Mayiza. El 9 de septiembre comenzaron los choques armados en Culiacán y otras zonas del estado, con bloqueos, ataques y presencia de civiles armados en distintos puntos.

PUBLICIDAD

Ante esa situación, el gobierno de Rubén Rocha Moya anunció el 12 de septiembre la suspensión del Grito de Independencia y de las actividades escolares en Culiacán, Elota, Cosalá y San Ignacio. La medida se tomó después de varios días de enfrentamientos y cuando la violencia ya había alterado actividades comerciales, transporte y movilidad en la capital.

La decisión de 2024 marcó el inicio de una serie de restricciones para las fiestas patrias. Ese año, distintos municipios modificaron o cancelaron actividades ante el riesgo que representaban las concentraciones públicas en medio de la disputa interna del Cártel de Sinaloa.

PUBLICIDAD

La situación se prolongó hasta septiembre de 2025. Aunque el gobierno estatal había planteado inicialmente realizar celebraciones, conforme se acercó el 15 de septiembre comenzaron nuevas cancelaciones. Culiacán volvió a quedarse sin un festejo masivo y el Grito se redujo a un acto cívico protocolario.

El exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció la cancelación de las celebraciones por el Grito de Independencia en Culiacán, en septiembre de 2025. (Crédito: X|@rochamoya_)

También hubo decisiones diferenciadas en otros municipios. San Ignacio canceló tanto la ceremonia como el desfile, mientras que Navolato también suspendió actividades patrias masivas.

La segunda suspensión consecutiva confirmó que las fiestas patrias se habían convertido en uno de los eventos públicos directamente condicionados por la crisis de seguridad. En 2025, la decisión de cancelar las actividades masivas en Culiacán se produjo después de una nueva jornada con asesinatos y enfrentamientos en diferentes puntos de la entidad.

PUBLICIDAD

Las amenazas que alcanzaron a autoridades y eventos públicos

No hay registros oficiales que afirmen que alcaldes de Sinaloa hayan sido amenazados específicamente para cancelar el Grito. Sin embargo, durante la confrontación criminal sí se documentaron amenazas directas contra autoridades y presiones contra otros eventos multitudinarios.

Uno de los casos más notorios ocurrió en noviembre de 2024, cuando apareció una narcomanta dirigida contra Rubén Rocha Moya en Culiacán. El mensaje exigía al entonces gobernador cancelar la Expo Ganadera y contenía amenazas en su contra.

La presión se produjo después de ataques contra las instalaciones de la feria y del asesinato de Faustino Hernández Álvarez, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa. La Expo Ganadera 2024 terminó siendo cancelada en medio de la confrontación entre las facciones del Cártel de Sinaloa.

PUBLICIDAD

El caso mostró que el conflicto no sólo estaba afectando actividades cotidianas, sino también eventos públicos capaces de reunir a miles de personas. Para entonces, la violencia ya había provocado cancelaciones de celebraciones, afectaciones a escuelas y modificaciones en la actividad comercial y de transporte.

La diferencia con el Grito de 2026 es que las decisiones actuales no responden a una amenaza pública específica contra los festejos. Los municipios han justificado sus medidas en el contexto general de inseguridad, en hechos recientes y en la necesidad de reducir riesgos para quienes participen en las actividades.

La violencia entre Los Chapitos y La Mayiza aún marca la seguridad

La recuperación de las celebraciones ocurre dos años después del inicio de la confrontación entre Los Chapitos y La Mayiza. El conflicto comenzó en septiembre de 2024, después de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López en Estados Unidos, y derivó en una disputa por el control de territorios y estructuras del Cártel de Sinaloa.

PUBLICIDAD

Desde entonces, Culiacán y otros municipios han registrado enfrentamientos, homicidios, desapariciones, bloqueos y ataques relacionados con la disputa entre ambas facciones. La capital estatal concentró buena parte de los primeros episodios, aunque posteriormente los hechos se extendieron a otras regiones.

En 2026, el gobierno federal sostiene que la situación ha mejorado en comparación con el periodo más crítico de la confrontación. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó en septiembre que el Cártel de Sinaloa está afectado por los operativos, aunque conserva capacidad económica y de fuego.

Esa reducción no ha significado el fin de los hechos violentos. Escuinapa, por ejemplo, llegó al 15 de septiembre después de varios asesinatos recientes y de un repunte de violencia contra mujeres que llevó al Ayuntamiento a evaluar e incluso cancelar temporalmente el Grito antes de revertir la decisión.

PUBLICIDAD

El regreso de las fiestas patrias, por ello, será desigual. Culiacán recupera el festejo masivo que perdió durante dos años; Mazatlán también prepara una celebración pública; Escuinapa realizará finalmente un acto protocolario y una verbena después de haber anunciado su cancelación; mientras otros municipios mantienen restricciones o reducen su programación.

La diferencia frente a 2024 y 2025 es que este año las celebraciones regresan a varios de los principales municipios, pero lo hacen bajo dispositivos especiales y con localidades que todavía consideran necesario limitar actividades ante la situación de seguridad.