Intocable publica video previo a su show en el Zócalo de CDMX: “Nos vemos esta noche”

La banda conquistará a los capitalinos

Guardar

Intocable subió a Instagram un video con imágenes de los instrumentos y el escenario donde tocará esta noche en el Zócalo capitalino, con el mensaje “Nos vemos esta noche”. La agrupación cierra el programa musical de las Fiestas Patrias antes del segundo Grito de Independencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, previsto para las 23:00 horas.

La presentación forma parte de la gira “Cultura Tour 2026” y marca el regreso de la banda a la Plaza de la Constitución diez años después de su última presentación en ese escenario. El acceso es gratuito y no requiere boleto.

PUBLICIDAD

El programa musical arranca a las 19:00 horas con una verbena popular

Los integrantes del grupo musical Intocable posan sobre un fondo con la bandera de México, fuegos artificiales y la frase Estamos todos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plancha del Zócalo abre sus actividades a las 19:00 horas con presentaciones culturales previas. El bloque musical principal, con artistas confirmados por el gobierno federal, comienza alrededor de las 20:00 a 21:00 horas, según distintos reportes recientes.

Entre los participantes previos a Intocable figuran José Alfredo Jiménez Medel, Legado de Grandeza, y los ganadores del concurso México Canta: Sergio Maya, Carmen María y Galia Siurob. También se suman los mariachis de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con el grupo musical de la Secretaría de Marina.

La programación musical hace una pausa a las 23:00 horas para dar paso a la ceremonia cívica desde Palacio Nacional. Tras el toque de campana, la arenga y el Himno Nacional, Intocable retoma el escenario para su presentación estelar, acompañada del tradicional espectáculo de fuegos artificiales.

PUBLICIDAD

Sheinbaum encabeza su segundo Grito como presidenta

Sheinbaum vuelve al balcón de Palacio Nacional para dar el tradicional grito. Jovani Pérez

Claudia Sheinbaum saldrá al balcón central de Palacio Nacional alrededor de las 23:00 horas para conmemorar el aniversario 216 del inicio de la Independencia de México. Será su segundo Grito como mandataria, después de convertirse en 2025 en la primera mujer en encabezar esta ceremonia desde ese recinto.

La presidenta adelantó cambios respecto al protocolo tradicional. “Voy a agregar a nuevos héroes y heroínas que normalmente no se nombran en estos eventos”, señaló sobre la arenga que pronunciará frente a la multitud reunida en la plaza.

El alumbrado patrio de este año está dedicado a cuatro mujeres vinculadas con la Independencia: Josefa Ortiz Téllez-Girón, Leona Vicario, María Ignacia Rodríguez —“La Güera” Rodríguez— y Gertrudis Bocanegra. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encendió la instalación luminosa en el Centro Histórico.

PUBLICIDAD

Las canciones de Intocable que el público espera escuchar

Intocable dedica nueva canción a migrantes en La Mañanera: Sheinbaum revela si vendrán al Zócalo el 15 de septiembre. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

Intocable, originario de Zapata, Texas, cerrará el festejo con un repertorio que incluye algunos de sus éxitos más pedidos: “¿Y todo para qué?”, “Fuerte no soy”, “Enséñame a olvidar”, “Sueña” y “Aire”. Hasta el momento no existe un horario individual confirmado para cada canción dentro del bloque estelar.

La banda combina acordeón y bajo sexto con influencias de rock y pop, un sello que la mantiene como una de las agrupaciones norteñas con mayor convocatoria en México. Su presentación gratuita fue confirmada desde el 21 de agosto, cuando anunció la fecha en redes sociales.

Recomendaciones para asistir al concierto

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México detalla las alternativas viales y el despliegue de 900 agentes de tránsito para las fiestas patrias. (X/ @GobCDMX)

Las autoridades capitalinas recomiendan llegar antes de las 16:00 horas, ya que los accesos peatonales se cierran conforme la plancha del Zócalo alcanza su aforo máximo. La vigilancia está a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil.

PUBLICIDAD

El acceso más directo es mediante la estación Zócalo del Metro. Se sugiere evitar el traslado en vehículo particular por los cierres viales en el Centro Histórico durante toda la jornada.

Quienes no puedan asistir podrán seguir la transmisión por televisión abierta. Canal 5 transmitirá Fiesta Mexicana 2026 a partir de las 22:30 horas, y al finalizar el especial, Las Estrellas continuará con la cobertura de la ceremonia del Grito desde el Zócalo. También habrá señal en los canales 11, 14 y 22, además de plataformas digitales del Gobierno de México.

Otras alcaldías también preparan sus propios festejos

El historiador Alfredo Ávila aclara mitos e imprecisiones documentadas sobre la jornada del Grito de Independencia de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del Zócalo, distintas alcaldías de la capital organizan conciertos gratuitos con carteles propios. Álvaro Obregón presenta el 90’s Pop Tour, con JNS, Kabah, Caló, Mercurio y Erik Rubín, desde las 12:00 horas. Venustiano Carranza recibe a Los Tigres del Norte y Maelo Ruiz desde las 18:00 horas.

PUBLICIDAD

Tlalpan ofrece un cartel con Calibre 50 y El Mimoso, mientras Gustavo A. Madero programa a La Sonora Santanera y Luis R. Conriquez. Cada demarcación mantiene entrada libre para sus actividades, con horarios de inicio que oscilan entre las 12:00 y las 19:00 horas.