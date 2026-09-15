México

Metro CDMX extiende horario de servicio este 15 de septiembre: qué líneas cerrarán más tarde

Adrián Rubalcava indicó que la operación de trenes brindará servicio una hora más para auxiliar en la movilidad de la capital

STC Metro extiende su horario de servicio (X/ @MetroCDMX)
STC Metro extiende su horario de servicio (X/ @MetroCDMX)
Guardar

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) anunció que extenderá su servicio de operación este martes 15 de septiembre con motivo de las celebraciones de las fiestas patrias. El evento principal será en el Zócalo de la Ciudad de México, por lo que el Metro CDMX cerrará más tarde para brindar opciones de transporte a las personas que estarán en las celebraciones.

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, se encargó de compartir la información sobre la extensión del horario para este día. A través de sus canales oficiales indicó que tres líneas operarán una hora más tarde de lo habitual, esto con la finalidad de brindar alternativas de movilidad.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que estas modificaciones solo aplicarán para el 15 de septiembre, para el miércoles 16 la operación del Metro CDMX será en horario de día festivo, es decir que las actividades empezarán una hora más tarde de lo habitual.

Líneas del Metro CDMX que ampliaron su horario por fiestas patrias

Metro CDMX Inicio de operaciones
Líneas del Metro CDMX que ampliaron su horario por fiestas patrias (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

De acuerdo con el STC Metro, las Líneas 1, 2 y 3 serás las únicas que extenderán su servicio de operación una hora más tarde. Así lo precisó el director del Metro CDMX:

“En apoyo a la movilidad de las personas usuarias durante la noche de este martes 15 de septiembre, se amplía el horario de operación hasta la 1:00 de la mañana del miércoles 16 de septiembre en las Líneas 1, 2 y 3. Recuerda que el miércoles 16 de septiembre, las 12 Líneas de la Red operarán con horario de día festivo, de 07:00 a 24:00 horas. Toma previsiones”.

PUBLICIDAD

Líneas que cerrarán más tarde hoy 15 de septiembre:

  • Línea 1 Pantitlán - Observatorio
  • Línea 2 Cuatro Caminos - Tasqueña
  • Línea 3 Indios Verdes - Universidad

¿A qué hora cierra el Metro CDMX hoy 15 de septiembre?

El Metro CDMX informó que gran parte de la red terminará operaciones a las 00:00 horas, es decir a la media noche. Solo las Líneas 1, 2 y 3 serán las únicas que operarán hasta las 01:00 horas del 16 de septiembre.

A su vez, el STC Metro recordó al público usuario que se prohíbe el ingreso a las instalaciones con pirotecnia, se mantiene el operativo de vigilancia para prevenir el ingreso de este tipo de fuegos artificiales.

“Recuerda que continúa el operativo Cero Pirotecnia en toda la red, por lo que exhorta al público usuario a no ingresar a las instalaciones con artículos que contengan pólvora. El dispositivo se refuerza especialmente en las estaciones ubicadas en la zona central de la red”.

Entregaron obras concluidas en la Línea 2 del Metro CDMX (Jefatura Gobierno CDMX)
Entregaron obras concluidas en la Línea 2 del Metro CDMX (Jefatura Gobierno CDMX)

Operativo en CDMX por fiestas patrias

La CDMX desplegará 13 mil 107 elementos para vigilar los festejos por el Grito de Independencia y el desfile militar. El operativo contempla el Zócalo, el Centro Histórico y las 16 alcaldías.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará mañana el Grito desde el balcón central de Palacio Nacional, durante la conmemoración del 216 aniversario del inicio de la Independencia. El programa comienza a las 19:00 horas y tendrá como acto principal a Intocable; también participan el Mariachi de la Marina y GN, José Alfredo Jiménez “Nieto” y los ganadores de México Canta: Sergio Maya, Carmen María y Galia Siurob.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que 3,500 elementos y 91 patrullas resguardan el Zócalo mediante tres cinturones de seguridad. El acceso vehicular queda restringido en distintos puntos para priorizar el paso peatonal, mientras que las autoridades recomiendan usar transporte público para llegar a los festejos.

Para el desfile cívico militar se asignan 3,400 elementos a pie y 125 unidades móviles. La principal vialidad afectada es Paseo de la Reforma, en el tramo hacia Campo Marte.

Temas Relacionados

Metro CDMXSTCCDMXmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Capturan a un mexicano ligado a una red de narcolaboratorios en Nigeria: entró a África como empresario restaurantero

La investigación siguió fotos, grabaciones y metadatos hasta una propiedad en Ebonyi, donde agentes hallaron químicos, reactores y rastros del presunto reclutamiento de otros implicados en una red de metanfetamina

Capturan a un mexicano ligado a una red de narcolaboratorios en Nigeria: entró a África como empresario restaurantero

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de septiembre?: reanudan servicio en la Línea 12

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de septiembre?: reanudan servicio en la Línea 12

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 15 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 15 de septiembre

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 15 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 15 de septiembre

Piden preguntar a niñas, niños y adolescentes sobre regulación de celulares en México; advierten que prohibir no basta

Tejiendo Redes Infancia plantea una consulta diferenciada por edad, accesible para estudiantes con discapacidad e indígenas, e incluyente para quienes están fuera de la escuela

Piden preguntar a niñas, niños y adolescentes sobre regulación de celulares en México; advierten que prohibir no basta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a un mexicano ligado a una red de narcolaboratorios en Nigeria: entró a África como empresario restaurantero

Capturan a un mexicano ligado a una red de narcolaboratorios en Nigeria: entró a África como empresario restaurantero

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de septiembre: escolta de Farath Coronel enfrentará juicio por el homicidio del vidente

Esperanza dará Grito sin su alcalde: fue detenido y señalado por secuestro, extorsión y robo de transporte en Puebla

Mexicano extraditado de Perú se declara culpable de lavar más de 72 millones de dólares del narcotráfico

Feminicidios impunes de la UAEM: va un detenido para cuatro casos de asesinatos de estudiantes en 2026

ENTRETENIMIENTO

¿Cuándo será el último concierto de Jesse & Joy en México tras anunciar su separación?

¿Cuándo será el último concierto de Jesse & Joy en México tras anunciar su separación?

Jesse & Joy se separan tras 21 años juntos: así fue el anuncio del dúo mexicano

La mujer por la que Iturbide desvió el desfile de la Independencia con tal de ver; ella hizo que pasaran por su calle

Eréndira Ibarra arremete contra los programas de telerrealidad: “Estamos viviendo una época de porno miseria”

Silvio Rodríguez, legendario cantautor, regresará a México con gira en 2027 tras años de su presentación en el Zócalo capitalino

DEPORTES

Johan Vásquez vuelve a anotar y pone al Genoa en octavos de la Copa de Italia

Johan Vásquez vuelve a anotar y pone al Genoa en octavos de la Copa de Italia

Stephanie Vaquer celebra su regreso a la cima de WWE y agradece a México por la enseñanza de la lucha libre

Imanol Alguacil, técnico del Olympiacos, respalda a la ‘Hormiga’ González en Europa: “Es un chico que tiene la cabeza muy centrada”

Barcelona vs Racing, EN VIVO: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 6 de LaLiga en México?

Rafa Márquez visita al América y ya analiza sus primeras sorpresas para la Selección Mexicana