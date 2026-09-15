Metro CDMX extiende horario de servicio este 15 de septiembre: qué líneas cerrarán más tarde

STC Metro extiende su horario de servicio (X/ @MetroCDMX)

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El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) anunció que extenderá su servicio de operación este martes 15 de septiembre con motivo de las celebraciones de las fiestas patrias. El evento principal será en el Zócalo de la Ciudad de México, por lo que el Metro CDMX cerrará más tarde para brindar opciones de transporte a las personas que estarán en las celebraciones.

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, se encargó de compartir la información sobre la extensión del horario para este día. A través de sus canales oficiales indicó que tres líneas operarán una hora más tarde de lo habitual, esto con la finalidad de brindar alternativas de movilidad.

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Cabe destacar que estas modificaciones solo aplicarán para el 15 de septiembre, para el miércoles 16 la operación del Metro CDMX será en horario de día festivo, es decir que las actividades empezarán una hora más tarde de lo habitual.

Líneas del Metro CDMX que ampliaron su horario por fiestas patrias

Líneas del Metro CDMX que ampliaron su horario por fiestas patrias (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

De acuerdo con el STC Metro, las Líneas 1, 2 y 3 serás las únicas que extenderán su servicio de operación una hora más tarde. Así lo precisó el director del Metro CDMX:

“En apoyo a la movilidad de las personas usuarias durante la noche de este martes 15 de septiembre, se amplía el horario de operación hasta la 1:00 de la mañana del miércoles 16 de septiembre en las Líneas 1, 2 y 3. Recuerda que el miércoles 16 de septiembre, las 12 Líneas de la Red operarán con horario de día festivo, de 07:00 a 24:00 horas. Toma previsiones”.

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Líneas que cerrarán más tarde hoy 15 de septiembre:

Línea 1 Pantitlán - Observatorio

Línea 2 Cuatro Caminos - Tasqueña

Línea 3 Indios Verdes - Universidad

¿A qué hora cierra el Metro CDMX hoy 15 de septiembre?

El Metro CDMX informó que gran parte de la red terminará operaciones a las 00:00 horas, es decir a la media noche. Solo las Líneas 1, 2 y 3 serán las únicas que operarán hasta las 01:00 horas del 16 de septiembre.

A su vez, el STC Metro recordó al público usuario que se prohíbe el ingreso a las instalaciones con pirotecnia, se mantiene el operativo de vigilancia para prevenir el ingreso de este tipo de fuegos artificiales.

“Recuerda que continúa el operativo Cero Pirotecnia en toda la red, por lo que exhorta al público usuario a no ingresar a las instalaciones con artículos que contengan pólvora. El dispositivo se refuerza especialmente en las estaciones ubicadas en la zona central de la red”.

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Entregaron obras concluidas en la Línea 2 del Metro CDMX (Jefatura Gobierno CDMX)

Operativo en CDMX por fiestas patrias

La CDMX desplegará 13 mil 107 elementos para vigilar los festejos por el Grito de Independencia y el desfile militar. El operativo contempla el Zócalo, el Centro Histórico y las 16 alcaldías.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará mañana el Grito desde el balcón central de Palacio Nacional, durante la conmemoración del 216 aniversario del inicio de la Independencia. El programa comienza a las 19:00 horas y tendrá como acto principal a Intocable; también participan el Mariachi de la Marina y GN, José Alfredo Jiménez “Nieto” y los ganadores de México Canta: Sergio Maya, Carmen María y Galia Siurob.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que 3,500 elementos y 91 patrullas resguardan el Zócalo mediante tres cinturones de seguridad. El acceso vehicular queda restringido en distintos puntos para priorizar el paso peatonal, mientras que las autoridades recomiendan usar transporte público para llegar a los festejos.

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Para el desfile cívico militar se asignan 3,400 elementos a pie y 125 unidades móviles. La principal vialidad afectada es Paseo de la Reforma, en el tramo hacia Campo Marte.