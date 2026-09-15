México

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

El reporte del estado del oxígeno es publicado cada hora y todos los días por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital

La calidad del aire afecta especialmente a grupos vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias preexistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)
La calidad del aire afecta especialmente a grupos vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias preexistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Antes de salir de casa, checa el reporte de la calidad del aire, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta, en la Ciudad de México y zona conurbada del Estado de México.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México da a conocer cada hora el estado del ambiente en la Zona Metropolitana del Valle de México.

PUBLICIDAD

Junto con el reporte, las autoridades capitalinas publican una serie de recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y en particular para grupos sensibles.

Con los resultados del informe, también se pueden aplicar medidas como la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy no Circula.

Este es el reporte de las 15:00 horas de la calidad del aire de este 15 de septiembre para la Zona Metropolitana del Valle de México.

Calidad del aire en CDMX y Edomex

El índice Aire y Salud del gobierno de la capital del país informó que la calidad del aire es “Mala” este martes en la Ciudad de México y el Estado de México.

PUBLICIDAD

Eso significa que el riesgo para la salud es “Alto” para las personas que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 5, esto significa que "necesita protección" frente a la intensidad del sol.

Al respecto, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:

Toma precauciones, si te expones al sol y tu piel es sensible, usa sombrero y gafas con filtro UV, aplica un protector solar con FPS 30+.

Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.

Tlalpan (AJM): Mala

Benito Juárez (BJU): Sin datos o en mantenimiento

Azcapotzalco (CAM): Mala

Coyoacán (CCA): Mala

Cuajimalpa (CUA): Mala

Gustavo A. Madero (GAM): Mala

Cuauhtémoc (HGM): Sin datos o en mantenimiento

Iztacalco (IZT): Mala

Venustiano Carranza (MER): Mala

Miguel Hidalgo (MGH): Mala

Álvaro Obregón (PED): Mala

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Mala

Tláhuac (TAH): Mala

Coyoacán (UAX): Mala

Iztapalapa (UIZ): Mala

Mientras que en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Aceptable

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Aceptable

Naucalpan (FAC): Mala

Nezahualcóyotl (FAR): Mala

Ecatepec (LLA): Aceptable

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Aceptable

Nezahualcóyotl (NEZ): Mala

Ecatepec (SAG): Aceptable

Tlalnepantla (TLA): Mala

Tultitlán (TLI): Aceptable

Coacalco (VIF): Aceptable

Ecatepec (XAL): Aceptable

Cabe mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías porque tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.

La calidad del aire en CDMX

La intensidad del sol también puede provocar daños a la salud, es por eso que también se mide la intencidad de los rayos UV (Cuartoscuro)
La intensidad del sol también puede provocar daños a la salud, es por eso que también se mide la intencidad de los rayos UV (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesCalidad del aire de MéxicoCalidad del aire de la Ciudad de MéxicoCalidad del aire del Estado de México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Capturan a un mexicano ligado a una red de narcolaboratorios en Nigeria: entró a África como empresario restaurantero

La investigación siguió fotos, grabaciones y metadatos hasta una propiedad en Ebonyi, donde agentes hallaron químicos, reactores y rastros del presunto reclutamiento de otros implicados en una red de metanfetamina

Capturan a un mexicano ligado a una red de narcolaboratorios en Nigeria: entró a África como empresario restaurantero

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de septiembre?: reanudan servicio en la Línea 12

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de septiembre?: reanudan servicio en la Línea 12

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 15 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 15 de septiembre

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 15 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 15 de septiembre

Piden preguntar a niñas, niños y adolescentes sobre regulación de celulares en México; advierten que prohibir no basta

Tejiendo Redes Infancia plantea una consulta diferenciada por edad, accesible para estudiantes con discapacidad e indígenas, e incluyente para quienes están fuera de la escuela

Piden preguntar a niñas, niños y adolescentes sobre regulación de celulares en México; advierten que prohibir no basta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a un mexicano ligado a una red de narcolaboratorios en Nigeria: entró a África como empresario restaurantero

Capturan a un mexicano ligado a una red de narcolaboratorios en Nigeria: entró a África como empresario restaurantero

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de septiembre: escolta de Farath Coronel enfrentará juicio por el homicidio del vidente

Esperanza dará Grito sin su alcalde: fue detenido y señalado por secuestro, extorsión y robo de transporte en Puebla

Mexicano extraditado de Perú se declara culpable de lavar más de 72 millones de dólares del narcotráfico

Feminicidios impunes de la UAEM: va un detenido para cuatro casos de asesinatos de estudiantes en 2026

ENTRETENIMIENTO

¿Cuándo será el último concierto de Jesse & Joy en México tras anunciar su separación?

¿Cuándo será el último concierto de Jesse & Joy en México tras anunciar su separación?

Jesse & Joy se separan tras 21 años juntos: así fue el anuncio del dúo mexicano

La mujer por la que Iturbide desvió el desfile de la Independencia con tal de ver; ella hizo que pasaran por su calle

Eréndira Ibarra arremete contra los programas de telerrealidad: “Estamos viviendo una época de porno miseria”

Silvio Rodríguez, legendario cantautor, regresará a México con gira en 2027 tras años de su presentación en el Zócalo capitalino

DEPORTES

Johan Vásquez vuelve a anotar y pone al Genoa en octavos de la Copa de Italia

Johan Vásquez vuelve a anotar y pone al Genoa en octavos de la Copa de Italia

Stephanie Vaquer celebra su regreso a la cima de WWE y agradece a México por la enseñanza de la lucha libre

Imanol Alguacil, técnico del Olympiacos, respalda a la ‘Hormiga’ González en Europa: “Es un chico que tiene la cabeza muy centrada”

Barcelona vs Racing, EN VIVO: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 6 de LaLiga en México?

Rafa Márquez visita al América y ya analiza sus primeras sorpresas para la Selección Mexicana