Luis Suárez pone la mira en Cruz Azul y promete jugar la Campeones Cup como una final

Suárez reconoció que Cruz Azul es un rival importante. Sam Navarro-Imagn Images

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Luis Suárez tiene claro que el Inter Miami no puede afrontar el duelo ante Cruz Azul como un partido más.

La Campeones Cup representa la posibilidad de conquistar un nuevo trofeo y, previo al encuentro, el delantero uruguayo dejó en claro que dentro del vestidor de Las Garzas existe la intención de competir con la máxima exigencia.

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Para el atacante, la importancia del compromiso obliga a asumirlo con una mentalidad distinta.

El cuadro de la MLS se encontrará con uno de los clubes más competitivos de la Liga MX, por lo que Suárez evitó cualquier exceso de confianza y reconoció las cualidades que ha mostrado La Máquina durante los últimos años.

El uruguayo, además, identificó a algunos futbolistas que considera importantes dentro del conjunto mexicano.

Suárez reconoce el crecimiento de Cruz Azul y destaca a Piovi y Lira

Durante sus declaraciones previas al encuentro, Luis Suárez hizo un repaso por el protagonismo que ha tenido Cruz Azul en el futbol mexicano durante los últimos años.

El atacante recordó que La Máquina se ha acostumbrado a disputar instancias importantes junto con equipos como América, Toluca y Monterrey, una situación que considera suficiente para entender la dificultad del compromiso.

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“Los últimos años viene peleando en las finales con América, con Toluca, con Monterrey”, señaló el delantero, quien también puso atención en algunos elementos de la plantilla cementera.

En particular, Suárez mencionó a Gonzalo Piovi y Erik Lira, dos futbolistas a los que identificó por sus características defensivas. El uruguayo destacó que ambos tienen buen trato de balón y capacidad para participar en la construcción del juego, aunque también consideró que Cruz Azul tiene debilidades que Inter Miami deberá intentar aprovechar.

Erik Lira ha estado en el radar de futbolistas de la talla de Suárez. REUTERS/Eloisa Sánchez

Sus palabras reflejan el análisis que existe alrededor del rival, pero también dejan claro que el conjunto estadounidense no pretende concederle ventajas a La Máquina. Para Suárez, el objetivo será disputar un encuentro intenso y ofrecer un buen espectáculo para los aficionados.

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Suárez destaca la rivalidad con la Liga MX y valora a Berterame

Más allá del trofeo en disputa, Luis Suárez también destacó la importancia que han adquirido los enfrentamientos entre clubes de la MLS y la Liga MX.

Desde su perspectiva, este tipo de encuentros son parte del crecimiento que ha experimentado el futbol estadounidense y una de las razones que hacen atractivo competir en Norteamérica.

Suárez tomó con seriedad la rivalidad. Jim Rassol-Imagn Images

El delantero consideró que la MLS ha aumentado considerablemente su nivel, algo que también se refleja en los futbolistas de calidad que han llegado durante los diferentes periodos de transferencias.

A ello añadió la experiencia de los clubes estadounidenses en competencias internacionales y la rivalidad deportiva que existe con los equipos mexicanos.

En ese contexto, Suárez también se refirió a Germán Berterame, quien ha encontrado en el uruguayo una figura de experiencia a la cual recurrir durante los momentos complicados.

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El charrúa valoró que su compañero tenga la humildad para acercarse a pedir consejos cuando atraviesa una mala racha y dejó entrever que existe una buena relación entre ambos dentro del vestidor de Inter Miami.