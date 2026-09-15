Imanol Alguacil, técnico del Olympiacos, respalda a la ‘Hormiga’ González en Europa: “Es un chico que tiene la cabeza muy centrada”

El estratega está convencido de que fue una buena adquisición para el equipo griego. (Especial)

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Tras dar el salto al balompié del Viejo Continente para incorporarse a las filas del Olympiacos de la Superliga de Grecia, Armando ‘Hormiga’ González ha comenzado a ganar terreno en la consideración del cuerpo técnico, principalmente por parte de Imanol Alguacil.

La muestra más clara del impacto que está generando el atacante tapatío se dio recientemente tras las emotivas y contundentes declaraciones brindadas por el estratega español, técnico de la Real Sociedad y referente del fútbol ibérico, quien no dudó en elogiar de manera pública las virtudes tácticas y el instinto goleador del canterano de las Chivas de Guadalajara.

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Hormiga González marcó doblete con Olympiacos(X/ @olympiacosfc)

¿Cómo ve a la Hormiga?

En la previa de los compromisos internacionales dentro de las competencias europeas, Alguacil fue cuestionado sobre la evolución de los nuevos valores que han arribado al fútbol helénico y europeo. Al referirse al atacante mexicano, el experimentado entrenador subrayó la capacidad natural del joven futbolista para posicionarse dentro del área chica, destacando que posee virtudes asociativas e intuitivas que no suelen encontrarse con facilidad en delanteros de su misma categoría de edad.

“Tiene un olfato totalmente diferente dentro del área. Es un jugador que intuye hacia dónde va a ir el balón antes que los defensas, ataca el espacio con agresividad y trabaja incansablemente para el equipo”, enfatizó el timonel vasco para Claro Sports, dejando en evidencia que el nombre de la ‘Hormiga’ ya resuena con fuerza en los banquillos del continente.

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Estas palabras de respaldo por parte de una figura de la talla de Imanol Alguacil llegan en un momento trascendental para la carrera de Armando González, quien busca consolidarse como un referente de área y mantener la inercia ganadora en su aventura por el fútbol de Grecia, mientras los reflectores de la Selección Mexicana siguen atentos cada uno de sus pasos.

El arranque de ensueño: ¿Cómo le ha ido a la ‘Hormiga’ González en sus primeros partidos en Grecia?

El proceso de adaptación para la ‘Hormiga’ González en el fútbol de Grecia ha sido sorpresivamente veloz y sumamente productivo. Lejos de sufrir el vertiginoso cambio de ritmo o las exigencias físicas de la liga helénica, el atacante mexicano demostró desde sus primeros minutos con la camiseta de Olympiacos la contundencia que lo caracterizó en las categorías inferiores y en el primer equipo del Rebaño Sagrado.

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En su debut oficial dentro de la Superliga de Grecia, González ingresó como variante ofensiva desde el banquillo en el segundo tiempo, necesitando apenas una veintena de minutos en la cancha para hacerse presente en el marcador con un sólido remate de cabeza que selló la victoria de su escuadra. Ese impacto inmediato le valió ganarse la confianza del banquillo rojiblanco, otorgándole la titularidad apenas un par de jornadas después.

Hasta el momento, en sus primeros cinco encuentros disputados en suelo griego (sumando minutos entre el torneo de liga local y las fases clasificatorias internacionales), la ‘Hormiga’ registra una cosecha destacada de tres anotaciones y una asistencia. Su capacidad para presionar la salida de los zagueros rivales, sumada a su entendimiento con los volantes creativos del cuadro ateniense, lo han convertido en uno de los juveniles más aclamados por la efervescente afición del Olympiacos, ganándose la titularidad en el esquema táctico.

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La Hormiga ya logró marcar con su nuevo equipo. (Olympiacos FC)

El entorno que rodea a la ‘Hormiga’ en el Olympiacos exige un rendimiento al máximo nivel semana a semana. La escuadra del Pireo se encuentra peleando palmo a palmo el liderato de la tabla general en la Superliga de Grecia frente a sus acérrimos rivales de ciudad, el Panathinaikos y el AEK de Atenas.

A nivel continental, el desafío es aún mayor. Olympiacos se encuentra compitiendo en la fase de grupos de la UEFA Europa League, certamen en el que González busca estrenarse como goleador europeo ante defensas de primer nivel internacional. La rotación del plantel y la seguidilla de partidos oficiales le garantizan al mexicano un rol protagónico en el esquema del club, convirtiendo cada presentación en una vitrina invaluable de cara a futuras convocatorias con el representativo nacional mexicano.

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Todos los detalles de su próximo partido: Fecha, hora y dónde ver en vivo desde México

Para toda la afición mexicana que desea dar seguimiento puntual a la actuación de Armando ‘Hormiga’ González en el fútbol de Grecia, el próximo compromiso del Olympiacos promete ser un choque lleno de emociones en la Superliga Helénica. A continuación, la información detallada con la fecha, el horario oficial y las plataformas de transmisión disponibles para México:

Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026

Horario: 11:30 horas (Tiempo del Centro de México / CST)

Sede: Estadio Georgios Karaiskakis (Atenas, Grecia)

⚔ Rival: Aris Salónica

Televisión de Paga (México): ESPN 2 / Fox Sports

Streaming Online: Disney+ (Sección Deportes) / Fox Sports Premium