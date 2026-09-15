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Johan Vásquez vuelve a anotar y pone al Genoa en octavos de la Copa de Italia

El conjunto genovés rompió la igualada en los minutos finales gracias al mexicano, que cumplió 150 partidos, para superar al Südtirol 1-0

Mientras avanza a los octavos de final, el Genoa apenas suma un punto en cuatro fechas de la Serie A y se quedará sin su capitán por suspensión ante el Parma. (X/ @GenoaCFC)
Mientras avanza a los octavos de final, el Genoa apenas suma un punto en cuatro fechas de la Serie A y se quedará sin su capitán por suspensión ante el Parma. (X/ @GenoaCFC)
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El Genoa vive un inicio de temporada marcado por la incertidumbre y la crisis en la Serie A y el respiro en la Coppa Italia.

Con tres derrotas consecutivas y apenas un empate en cuatro jornadas, el club se encuentra en zona de descenso y con serios problemas ofensivos. Sin embargo, en medio de la tormenta, apareció su capitán, Johan Vásquez, para cambiar el rumbo del equipo con un gol decisivo.

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Johan Vásquez marcó de cabeza al minuto 87 y el Genoa venció 1-0 al Südtirol para clasificar a octavos de final de la Coppa Italia. (X/ @GenoaCFC)
Johan Vásquez marcó de cabeza al minuto 87 y el Genoa venció 1-0 al Südtirol para clasificar a octavos de final de la Coppa Italia. (X/ @GenoaCFC)

El defensa mexicano, que ya había sido protagonista con un tanto y una expulsión frente al Frosinone, volvió a ser el héroe de la noche.

Su cabezazo al minuto 87 contra el Südtirol no sólo evitó los penales, también reafirmó su papel como líder, referente y goleador inesperado de un equipo que se ha mostrado muy dependiente de su jerarquía para sobrevivir.

El gol de Johan que salvó la Coppa Italia

El partido contra el Südtirol parecía destinado al tiempo extra. El Genoa dominaba la posesión, pero carecía de claridad ofensiva. Fue entonces cuando Johan Vásquez entró al minuto 80 y cambió la historia.

  • Minuto 87: un córner de David Puczka encontró la cabeza del mexicano en el área chica.
  • Definición precisa: remate al ángulo inferior izquierdo, imposible para Plizzari.
  • Celebración intensa: corrió hacia la grada, besó el escudo y encendió al estadio.
  • Resultado final: Genoa 1-0 Südtirol, clasificación a octavos de la Coppa Italia.
El defensa mexicano entró al minuto 80 y le otorgó al Genoa el recurso del juego aéreo en un partido donde dominaba la posesión pero sin claridad ofensiva. (X/ @GenoaCFC)
El defensa mexicano entró al minuto 80 y le otorgó al Genoa el recurso del juego aéreo en un partido donde dominaba la posesión pero sin claridad ofensiva. (X/ @GenoaCFC)

El gol fue más que una anotación: representó un símbolo de resistencia en un club que permanecía sin triunfos en la temporada. Johan apareció en el momento límite, confirmando que su temple y fortaleza en el juego aéreo es un recurso vital para el equipo.

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El contraste en Serie A

La realidad del Genoa en liga es preocupante. Tras cuatro jornadas, el equipo suma tres derrotas y un empate, con apenas dos goles a favor y ocho en contra.

  • Derrota 0-2 ante Napoli: debut amargo en casa.
  • Caída 0-1 contra Lazio: sin capacidad de reacción.
  • Goleada 1-4 frente a Como: exhibición de gran fragilidad defensiva.
  • Empate 1-1 con Frosinone: golazo de Johan al 50’, pero expulsión al 86’.
El Genoa registra dos goles a favor y ocho en contra en la Serie A, con derrotas ante Napoli, Lazio y Como en el arranque de la temporada. REUTERS/Matteo Ciambelli
El Genoa registra dos goles a favor y ocho en contra en la Serie A, con derrotas ante Napoli, Lazio y Como en el arranque de la temporada. REUTERS/Matteo Ciambelli

El empate contra Frosinone fue apenas el primer punto de la temporada, cortando una racha de tres derrotas. Sin embargo, la expulsión de Vásquez reinstaló la incertidumbre: el capitán no podrá estar en el próximo duelo contra Parma.

El contraste es evidente: mientras en copa Johan salva al equipo, en liga la ausencia del capitán dejará al Genoa vulnerable y sin rumbo ante un rival de peso.

Johan Vásquez, capitán y goleador inesperado

En medio de la crisis, Vásquez se ha convertido en el máximo goleador del club y en el símbolo de esperanza para la afición.

  • Dos goles consecutivos: primero contra Frosinone en Serie A, luego contra Südtirol en Coppa Italia.
  • Máximo goleador del Genoa: 2 de los 3 goles recientes llevan su firma.
  • Hito personal: celebró sus 150 partidos en Italia con un gol decisivo.
  • Trayectoria: llegó en 2021 desde Pumas, pasó por Cremonese y regresó para consolidarse como referente.
  • Selección Mexicana: pieza clave en el nuevo ciclo de Rafael Márquez rumbo a 2030, con partidos próximos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

Su liderazgo ha trascendido lo defensivo. En un club con serios problemas en el ataque, Johan ha demostrado que puede ser clave y cargando con la responsabilidad de rescatar puntos y clasificaciones.

El mexicano celebra 150 partidos con el Genoa y mantiene su trayectoria en Europa desde su llegada en 2021 desde Pumas. (X/ @GenoaCFC)
El mexicano celebra 150 partidos con el Genoa y mantiene su trayectoria en Europa desde su llegada en 2021 desde Pumas. (X/ @GenoaCFC)

Su gol contra Südtirol no sólo dio el pase a octavos, también reafirmó su condición de capitán, goleador inesperado y referente mexicano en Europa.

El Genoa vive una temporada de contrastes: crisis en Serie A y un respiro de alivio en la Coppa Italia. En medio de esa dualidad, Vásquez se ha consolidado como el jugador más influyente del club. La narrativa es clara: cuando Johan aparece, el Genoa respira; cuando falta, el equipo se tambalea.

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