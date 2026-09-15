Feminicidios impunes de la UAEM: va un detenido para cuatro casos de asesinatos de estudiantes en 2026

Las cuatro jóvenes eran alumnas de esta institución en diferentes planteles. Uno de los casos es el único que cuenta con un presunto responsable detenido. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

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En los nueve meses que van del 2026, cuatro estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) han sido asesinadas, pero sus casos no han tenido avances importantes para localizar a los responsables y garantizar justicia a las víctimas, ya que solo un hombre ha sido detenido por uno de los feminicidios.

Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, fue localizada sin vida en la zona norte de Cuernavaca el 2 de marzo, luego de ser reportada como desaparecida diez días antes.

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La joven tenía 18 años de edad, y su caso es el único que cuenta con una persona detenida, identificado como Jared Alejandro “N”, su novio y también estudiante de la UAEM.

Su arresto ocurrió cuatro días después del hallazgo sin vida de Kimberly Ramos, a quien se le acusó por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) por los delitos de desaparición agravada y feminicidio. En las diligencias, las autoridades localizaron pertenencias de la joven en una cabaña que era propiedad de su familia.

Dos feminicidios en menos de dos semanas

El caso de Kimberly Joselín Ramos Beltrán conmociona a Morelos y pone en evidencia la crisis de seguridad en la entidad.

El caso de Kimberly Ramos provocó las primeras muestras de inconformidad por parte de la comunidad estudiantil al exigir mayor seguridad; sin embargo, dos días después ocurrió el segundo caso de feminicidio.

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Karol Toledo Gómez, de 18 años de edad, fue reportada como desaparecida el 2 de marzo luego de que su familia dejó de tener comunicación con ella tras acudir a clases a la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, donde cursaba el segundo semestre de derecho.

Tres días después el cuerpo de la joven fue localizado sobre la carretera Coatetelco-Miacatlán, en el municipio de Coatetelco, en Morelos. Por su feminicidio no hay personas detenidas a seis meses de los hechos.

Karol Toledo fue la segunda estudiante asesinada en menos de dos semanas. (Fiscalía de Morelos)

Los dos feminicidios provocaron movilizaciones por parte de la comunidad para exigir seguridad en las instalaciones universitarias y justicia para las dos jóvenes.

Desde el 2 de marzo, los estudiantes tomaron el Campus Chamilpa para no retomar las clases hasta que se cumpliera con sus exigencias de seguridad, en un paro de actividades que duró alrededor de dos meses.

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Dos meses después volvió a ocurrir otro asesinato de una estudiante

Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años de edad, era alumna del bachillerato de la UAEM. El 24 de mayo fue reportada como desaparecida en el municipio de Yautepec luego de que salió a la escuela y no regresó.

De acuerdo con reportes, la adolescente era hija de una académica de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Después de más de 10 días de búsqueda, Michelle Itzayana fue localizada sin vida el 2 de junio en inmediaciones del municipio de Tepoztlán. Su caso es otro de los que no registran personas detenidas hasta el momento.

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Michelle Itzayana, de 15 años, desapareció en Yautepec, Morelos

Tres meses después la calma no ha regresado para las alumnas de la UAEM. El pasado 12 de septiembre fue asesinada Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de intercambio de viajó desde España para ingresar a la institución educativa.

La joven de 21 años tenía cerca de un mes de vivir en Morelos y, tras concluir su semana, se movilizó a Cuautla para participar en la 42° Feria Nacional de la Planta Medicinal que se realizaría en la Casa de la Cultura del municipio.

Como parte de las actividades programadas, los participantes colaborarían en la construcción del primer temazcal de Cuautla, por lo que tenían la oportunidad de pernoctar en el sitio; Claudia lo hizo, y su feminicidio ocurrió el primer día de actividades.

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Foto: Instagram

Esa noche, la joven fue presuntamente víctima de un robo y lesionada con un arma blanca por el sujeto que la interceptó en la Casa de la Cultura de Cuautla. Vecinos denunciaron que los servicios de emergencias y seguridad tardaron más de media hora en llegar para brindarle atención médica. La joven falleció en el lugar.

Las autoridades informaron que su caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio. Hasta el momento no hay personas detenidas por el caso.

Luego de los hechos, ocurridos en solo siete meses, Ricardo Ravelo, periodista especializado en crimen organizado, fue contundente al señalar que la falta de personas arrestadas son una muerta de la impunidad que existe en el estado de Morelos.

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Estudiantes de la UAEM realizaron manifestaciones para exigir justicia y mayor seguridad tras el asesinato de Kimberly.

En entrevista con Infobae México, el periodista también señaló que la falta de protocolos de seguridad y para atender emergencias en el centro cultural es uno de los puntos más cuestionables para las autoridades, quienes conocen la situación de criminalidad del municipio, luego de que en mayo pasado su alcalde, Jesús Corona Damián, fue detenido por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Además, Ravelo explicó que en Cuautla se encuentran activos otros grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el grupo de Los Tlahuica y Los Rojos.

“Las autoridades no han hecho su trabajo con rigor porque hasta hoy no hay detenidos ni autores intelectuales, salvo en un caso. No hay más presuntos responsables, de tal manera que lo que impera es impunidad, si impera impunidad, pues ahí se generan las condiciones para que florezca la delincuencia”, expresó.

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