Capturan a un mexicano ligado a una red de narcolaboratorios en Nigeria: entró a África como empresario restaurantero. NDLEA

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La Agencia Nacional para la Aplicación de la Ley Antidrogas de Nigeria (NDLEA) desmanteló otro laboratorio de metanfetamina a escala industrial y detalló cómo llegó hasta Arturo Carrera Loaiza, el ciudadano mexicano señalado como capo de la red, arrestado cuando intentaba huir del país por el aeropuerto de Lagos.

El presidente y director ejecutivo de la NDLEA, el brigadier general retirado Mohamed Buba Marwa, expuso el caso en una rueda de prensa realizada en Lagos el martes 15 de septiembre de 2026. Su intervención fue leída por el director de Medios y Promoción de la agencia, Femi Babafemi.

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Tres operativos en cuatro meses

Marwa señaló que el arresto de Carrera Loaiza es resultado de meses de investigación sobre una red criminal detrás de una serie de laboratorios clandestinos hallados este año en distintas regiones de Nigeria.

El primero de esos hallazgos ocurrió el sábado 16 de mayo de 2026, cuando agentes de la NDLEA detuvieron a tres ciudadanos mexicanos y siete colaboradores nigerianos en un escondite forestal del estado de Ogun.

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El segundo operativo se produjo el 17 de junio, con la detención de otro mexicano y cuatro colaboradores nigerianos en un laboratorio clandestino oculto en una zona boscosa de la aldea de Tapa, en el área de gobierno local de Ibarapa Norte, estado de Oyo. Las pruebas de campo confirmaron en ese sitio grandes cantidades de metanfetamina y precursores químicos.

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El tercer episodio es el que llevó a la detención de Carrera Loaiza y al desmantelamiento del laboratorio de Ebonyi, que la agencia dio a conocer esta semana.

El rastro que llevó a Loaiza

La Unidad de Operaciones Especiales (SOU) de la NDLEA investigó el arresto del estado de Oyo y determinó que el detenido en ese operativo, José Villa Ochoa, mexicano de 56 años descrito como experto en metanfetaminas, había sido reclutado en Nigeria por Carrera Loaiza.

Con la colaboración de socios internacionales, los investigadores obtuvieron una fotografía de Carrera que Villa Ochoa identificó como la del hombre que lo reclutó y trasladó al país. La inteligencia de la agencia estableció además que Carrera había ingresado a Nigeria el 10 de junio de 2026 junto a otro ciudadano mexicano, José Ceballos Pérez.

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El 19 de agosto de 2026, los agentes localizaron y arrestaron a Carrera cuando intentaba huir del país por el aeropuerto de Lagos. Durante el interrogatorio, según el relato de la NDLEA, el detenido afirmó haber sido invitado a Nigeria por un contacto identificado solo como “Henry”, bajo el pretexto de un negocio de restaurantes, y negó conocer la fabricación de metanfetaminas o tener relación con el laboratorio de la aldea de Tapa.

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La agencia sostuvo que las pruebas recabadas revelaron una historia distinta: entre las pertenencias de Carrera, los investigadores recuperaron imágenes suyas vestido con una bata de laboratorio azul, rodeado de equipos propios de la producción de metanfetamina.

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La propiedad de Ebonyi y las cámaras de seguridad

El análisis de los metadatos de ubicación incluidos en esas fotografías condujo a los agentes hasta una propiedad en construcción en Isiata Ugoni Okposi, estado de Ebonyi, vinculada a un hombre identificado como John Samuel Ivo Okike.

El 30 de agosto de 2026, los agentes se trasladaron a ese predio. Entrevistas con el ingeniero de obra y un cuidador del lugar revelaron la construcción de una estructura temporal sospechosa sobre la zona del tanque séptico, en la parte trasera del edificio, además de olores químicos persistentes que emanaban del sitio.

Una tarjeta de memoria de un sistema de circuito cerrado de televisión recuperada en la propiedad resultó determinante. El análisis forense de las grabaciones mostró a un extranjero con bata azul de laboratorio en las instalaciones, coincidente con la imagen de Carrera obtenida previamente, junto con apariciones repetidas de Okike.

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Las grabaciones captaron, alrededor de las 21:00 horas del 21 de agosto de 2026, el traslado de productos químicos y equipos de laboratorio fuera de la propiedad, con Okike dirigiendo la operación junto a otras personas que colaboraron en el traslado.

El decomiso en la casa vecina

A partir de información de una fuente confidencial, los agentes rastrearon los materiales trasladados hasta una casa aislada en una comunidad vecina, bajo custodia de un hombre identificado como Nwanja Obasi. Un allanamiento en ese lugar permitió recuperar un alijo de químicos, equipos y utensilios vinculados a la producción de metanfetamina.

Entre lo decomisado figuró un deshidratador con un tamiz de tela blanca impregnado con metanfetamina suelta y tres deshidratadores vacíos adicionales. También se hallaron 442,8 kilogramos de acetona, 37,1 kilogramos de tolueno, una mezcla de 20 kilogramos de acetona y bromobenceno, 1,7 kilogramos de etanol, 5,1 kilogramos de sal de cloruro, 31,5 kilogramos de ácido clorhídrico, 200 kilogramos de P2B y un kilogramo de ácido tartárico.

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El resto del equipo recuperado incluyó unidades de condensación, un cabezal condensador, un condensador, un reactor fabricado de forma artesanal, una bomba de acceso, básculas, mezcladoras, bidones, quemadores de gas, guantes y una bata de laboratorio azul idéntica a la hallada en la propiedad de Okike.

La NDLEA sostuvo que esta recuperación, sumada a las imágenes de las cámaras de seguridad, otras pruebas forenses y testimonios de testigos, reforzó el caso contra todas las personas vinculadas a la red.

La advertencia de la NDLEA a los cárteles

Marwa se refirió a la capacidad de la agencia para enfrentar a los cárteles transnacionales que buscan instalarse en el país, afirmando que “Nigeria nunca se convertirá en un refugio para cárteles transnacionales de la droga”.

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“No permitiremos que Nigeria se convierta en un refugio para cárteles transnacionales de la droga que buscan trasladar sus laboratorios desde otras jurisdicciones a nuestros bosques y comunidades rurales”, agregó.

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Además, dijo que la detención de Carrera y el desmantelamiento de las instalaciones de Ebonyi, poco después de las operaciones en Ogun y Oyo, demuestran que la inteligencia y las capacidades forenses de la agencia son suficientes para enfrentar a estas organizaciones.

El titular de la NDLEA felicitó a los oficiales de la Unidad de Operaciones Especiales, la Fuerza de Ataque, la Unidad Forense y los comandos estatales de Oyo, Ogun y Ebonyi por su desempeño en las tres operaciones. Prometió que la agencia seguirá investigando cada pista hasta llevar ante la justicia a toda la red, sus financiadores y sus cómplices locales.

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La agencia reiteró su llamado a la ciudadanía, en particular a quienes viven en comunidades rurales y boscosas, para que informen sobre actividades sospechosas, olores químicos inusuales o estructuras desconocidas.