Stephanie Vaquer celebra su regreso a la cima de WWE y agradece a México por la enseñanza de la lucha libre

(ilustración: Jesús Aviles)

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Stephanie Vaquer volvió a tocar la cima de WWE en una noche especialmente significativa. El pasado sábado 12 de septiembre, en Santiago de Chile y frente al público que la vio nacer, ‘La Primera’ derrotó a Liv Morgan para recuperar el campeonato mundial pesado de la empresa, un logro que representa la culminación de uno de los sueños que persiguió desde que era niña.

Después de conquistar nuevamente el máximo cinturón, la luchadora chilena habló con Infobae México sobre las emociones que le produjo alcanzar otra vez la gloria y, especialmente, sobre el papel que tuvo la lucha libre mexicana en su formación.

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(Cortesía WWE)

Vaquer recordó que, aunque nunca imaginó convertirse en la primera mujer latina en alcanzar ese reconocimiento mundial dentro de WWE, sí tenía muy claro desde pequeña cuál era el objetivo que quería conseguir.

“La verdad que nunca pensé en ser la primera latina a nivel mundial de WWE este titulo. Pero sí, este, era mi sueño que tenía desde chiquita, este era mi sueño de toda la vida y lo logramos y lo gocé muchísimo. México me hizo ser lo que soy hoy en día, porque yo aprendí aquí en México, yo empecé aquí en México”. detalló.

De México a la cima de WWE

La historia de Stephanie Vaquer dentro de los cuadriláteros tiene una conexión especial con México, país donde desarrolló buena parte de su carrera y adquirió herramientas que posteriormente le permitieron dar el salto a uno de los escenarios más importantes de la lucha libre mundial.

(Cortesía WWE)

Ahora, después de cumplir el objetivo que alguna vez parecía lejano, ‘La Primera’ tuvo un mensaje para aquella niña que imaginaba convertirse en campeona mundial de WWE.

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“Guau. Ah, profunda pregunta. Yo creo que le diría que sí se puede, que a veces se ve imposible, pero como dice Penta: “Vamos a hacer posible lo imposible”, respondió La Primera sobre que le diría a su yo de pequeña que soño con ser campeona del mundo de la WWE.

La frase resume el camino que ha recorrido la luchadora: desde sus primeros pasos en México hasta convertirse en una de las figuras latinas más importantes de WWE.

(Foto: Jesús Beltrán)

Además de hablar sobre su historia personal, Stephanie Vaquer se refirió a la posibilidad de que WWE lleve uno de sus grandes espectáculos a territorio mexicano.

La luchadora considera que el país está preparado para albergar un evento de enormes dimensiones y puso sobre la mesa uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de México.

“México, está listo para un Premium Live Event (PLE) un Wrestlemania sería magnifico en el Estadio Azteca”, destacó.

La declaración abre la puerta a imaginar un WrestleMania en México, un evento que representaría un momento histórico para los aficionados nacionales y que tendría en Vaquer a una de las protagonistas ideales debido a la relación que mantiene con el país.

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La presión de representar el máximo campeonato

(Cortesía WWE)

Ser campeona mundial también significa asumir una responsabilidad diferente. Vaquer reconoció que su llegada a WWE implicó comenzar un proceso de adaptación, pues encontró una dinámica distinta a la que había experimentado durante sus doce años anteriores de carrera.

“Todos los días aprendo algo nuevo, es una forma diferente de trabajar. Eh, no es lo que yo estaba acostumbrada los doce años de carrera que tenía antes de llegar aquí. Es un producto que se hace para televisión, para otro tipo de público, otro tipo de estilo. Así que para mí ha sido algo bueno, pero al mismo tiempo una presión tener que representar de buena forma el aprender un nuevo idioma, el aprender una, un nuevo estilo, el ir en contra de críticas, el ir en contra de todo lo, lo esperado y, y surgir dentro de todo eso, la verdad que me ha hecho aprender muchísimo. Este, este cinturón es el más importante en WWE, para mí es el sueño de mi vida. Eh, no, no te puedo explicar lo que representa porque es solamente, no es solamente, eh, algo muy bueno, es que tienes que realmente representarlo y te presiona el, el tener que ser campeona. Así que espero ser una digna representante”, finalizó

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La luchadora chilena es parte del roster de NXT. (Cortesía: WWE)

Con el campeonato nuevamente sobre sus hombros, Stephanie Vaquer inicia una nueva etapa en WWE. Su objetivo ya no es únicamente alcanzar el título que soñó desde niña, sino demostrar que está preparada para representar uno de los máximos reconocimientos de la lucha libre mundial y continuar llevando consigo la enseñanza que adquirió durante sus años en México.