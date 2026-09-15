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Esperanza dará Grito sin su alcalde: fue detenido y señalado por secuestro, extorsión y robo de transporte en Puebla

Isaac Rodríguez Ochoa fue capturado el 7 de septiembre junto con otras ocho personas; el Congreso de Puebla desapareció el Ayuntamiento y designó a Raúl Pineda Raygoza como presidente del nuevo Concejo Municipal

El exalcalde de Esperanza, Isaac Rodríguez Ochoa, tres días antes de su detención. Ya se preparaba para las fiestas patrias. (Crédito: facebook, captura de pantalla| Isaac Rodriguez Ochoa)
El exalcalde de Esperanza, Isaac Rodríguez Ochoa, tres días antes de su detención. Ya se preparaba para las fiestas patrias. (Crédito: facebook, captura de pantalla| Isaac Rodriguez Ochoa)
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Esperanza, Puebla, celebrará este 15 de septiembre las fiestas patrias sin Isaac Rodríguez Ochoa al frente del gobierno municipal. El alcalde fue detenido el 7 de septiembre en un operativo federal y señalado por su presunta relación con una estructura dedicada al robo de transporte de carga, extorsión y secuestro en la carretera Puebla-Veracruz.

Fue Raúl Pineda Raygoza quien asumió en su lugar la presidencia del Concejo Municipal creado por el Congreso de Puebla tras la desaparición del Ayuntamiento.

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Las actividades previstas para la noche del Grito se mantienen en el municipio pese al cambio en el gobierno local. El nuevo Concejo quedó a cargo de la administración de Esperanza para el resto del periodo 2024-2027.

Antes de asumir la presidencia del Concejo Municipal, Raúl Pineda Raygoza fue director de Gobierno de la Secretaría de Gobernación de Puebla y presidente municipal de Lafragua.

El Congreso estatal también designó a María Ivette Huerta Velázquez como síndica y a otros ocho integrantes del Concejo, que quedó instalado para ejercer las funciones correspondientes al Ayuntamiento durante el resto del periodo constitucional.

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Hasta ahora no se ha informado públicamente quién pronunciará formalmente el Grito de Independencia esta noche.

La investigación también alcanzó a funcionarios municipales

La operación federal del 7 de septiembre dejó nueve personas detenidas. Entre ellas estuvieron Manuel Rodríguez Ochoa, hermano del alcalde, y Abigail Contreras Camacho, quien dejó el cargo de directora de Seguridad Pública Municipal el 1 de septiembre.

La última publicación del exalcalde en su cuenta de facebook data del 4 de septiembre, unos días antes de ser detenido como parte de la Operación Enjambre. (Crédito: facebook)
La última publicación del exalcalde en su cuenta de facebook data del 4 de septiembre, unos días antes de ser detenido como parte de la Operación Enjambre. (Crédito: facebook)

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que los detenidos son investigados por su presunta relación con una estructura dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla-Veracruz.

Como parte de las diligencias se ejecutaron 23 órdenes de cateo. Las autoridades reportaron el aseguramiento de 35 armas de fuego, 52 cargadores, 11 vehículos y cuatro unidades con blindaje, además de otros indicios.

La vinculación señalada por las autoridades corresponde a una investigación en curso y no constituye por sí misma una sentencia de culpabilidad.

Con 33 votos a favor, el Congreso desapareció el Ayuntamiento de Esperanza

Después de las renuncias presentadas por integrantes del Cabildo, el Congreso de Puebla aprobó la desaparición del Ayuntamiento con 33 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones.

En la misma decisión se creó el Concejo Municipal que sustituyó al gobierno electo y quedó encargado de la administración local hasta el final del periodo 2024-2027.

La medida modificó la conducción del municipio apenas unos días antes de las fiestas patrias, por lo que el Grito de Independencia de este año se realizará bajo una administración distinta a la que inició el actual trienio.

¿Qué significa que desaparezca un Ayuntamiento y qué pasa después?

La desaparición del Ayuntamiento no significa que Esperanza deje de ser municipio ni que sus servicios públicos queden suspendidos. Lo que cambia es la integración del gobierno local: los funcionarios que llegaron al cargo mediante la elección de 2024 dejan de ejercer sus funciones y el Congreso de Puebla coloca en su lugar un Concejo Municipal.

La Ley Orgánica Municipal establece que el Concejo tiene las mismas facultades que un Ayuntamiento y que sus integrantes asumen las atribuciones y obligaciones correspondientes a la presidencia municipal, las regidurías y la sindicatura. La diferencia principal está en la forma en que llegan al cargo: mientras los integrantes de un Ayuntamiento son elegidos mediante voto popular, los miembros del Concejo son designados por el Congreso estatal.

La legislación poblana contempla esta salida cuando existen conflictos entre los integrantes de un Ayuntamiento que impiden su funcionamiento o cuando la actuación del gobierno municipal provoca una alteración grave del orden público. Para declarar su desaparición se requiere el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso.

En Esperanza, el Concejo fue designado para concluir el periodo constitucional 2024-2027. Eso significa que no se convocará automáticamente a una nueva elección municipal por el solo hecho de haber desaparecido el Ayuntamiento. La propia legislación prevé que el Congreso pueda nombrar un Concejo y, en determinados supuestos, convocar posteriormente a elecciones; en este caso, el decreto aprobado para Esperanza estableció que el nuevo órgano permanecerá durante el resto del actual periodo.

En los últimos dos años, Puebla ha recurrido a esta figura

La sustitución de un Ayuntamiento por un Concejo se ha repetido en Puebla durante los últimos dos años. En 2025, el Congreso declaró la desaparición de los ayuntamientos de Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca, San Nicolás Buenos Aires, Ahuazotepec y Cuautempan, y designó Concejos para concluir el periodo 2024-2027.

En el caso de Tlachichuca, por ejemplo, el Congreso revocó el mandato de la presidencia municipal, regidurías y sindicatura y posteriormente designó un Concejo Municipal. En San Nicolás Buenos Aires ocurrió un procedimiento similar en junio de 2025.

Con las decisiones tomadas en septiembre de 2026, Esperanza se incorporó a una lista que también incluye a Acatlán de Osorio y Tepeyahualco, cuyos ayuntamientos fueron desaparecidos y sustituidos por Concejos que permanecerán hasta concluir el periodo constitucional 2024-2027.

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