Jesse & Joy se separan tras 21 años juntos: así fue el anuncio del dúo mexicano

El sold out de Jesse & Joy en Lima impulsó reclamos en redes sociales por una segunda fecha o una ampliación del aforo.

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La noticia que tomó por sorpresa a los seguidores de Jesse & Joy no fue un anuncio de separación, sino una decisión personal de Jesse Huerta para bajar el ritmo y concentrarse en aspectos de su vida que, según sus propias palabras, hoy necesitan su atención. A través de sus redes sociales, el músico comunicó que decidió “tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”, una frase que rápidamente puede alimentar especulaciones, pero que dentro de su mensaje tiene un significado mucho más concreto: necesita una pausa.

Lejos de presentar su decisión como un adiós definitivo a la música, Jesse habló desde un lugar íntimo y explicó que “la música y este arte son parte de cada segundo de mi vida y siempre lo serán”. También señaló que su determinación surge “de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional”. El mensaje no plantea el final del proyecto que comparte con su hermana Joy; por el contrario, reconoce el peso que Jesse & Joy tiene en su historia y en la vida de ambos.

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La precisión más importante está en sus compromisos profesionales. Jesse aseguró que, “fiel a mi compromiso, profesionalismo y ética de trabajo”, cumplirá “con todas las fechas y compromisos anunciados de Jesse & Joy hasta el 17 de noviembre en Londres, Inglaterra”. Es decir, la pausa anunciada no significa que abandone de inmediato los escenarios ni que haya confirmado una ruptura artística con Joy.

Jesse y Joy: dos hermanos, una historia musical de más de dos décadas

Jesse & Joy llenan el Auditorio Nacional con dos conciertos agotados por el Día del Amor y la Amistad, reafirmando su cita anual con los fans. (Instagram/@jesseboy)

Jesse y Joy comenzaron a escribir y experimentar juntos con la música antes de convertirse profesionalmente en Jesse & Joy. La Sociedad de Autores y Compositores de México registra que la primera canción que surgió de aquellos trabajos fue “Llegaste tú”, creada en 2001. Cuatro años después, el 18 de abril de 2005, ambos firmaron como artistas exclusivos de Warner Music México, fecha que marcó formalmente el comienzo de su carrera profesional.

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Desde entonces han construido una trayectoria que supera las dos décadas. Su debut discográfico llegó con Ésta es mi vida, mientras que “Espacio sideral” se convirtió en una de las canciones que impulsaron su llegada al público. Después vinieron producciones como Electricidad y ¿Con quién se queda el perro?, álbum que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más importantes de su carrera.

Su repertorio incluye canciones que ya forman parte del imaginario del pop en español: “Espacio sideral”, “Chocolate”, “Adiós”, “¡Corre!”, “La de la mala suerte”, “Llorar”, “Dueles” y “Ecos de amor”, entre otras. La dupla también consiguió importantes reconocimientos, incluidos premios Latin Grammy, y su historia profesional se ha construido alrededor de la composición, la interpretación y una relación artística profundamente vinculada con su condición de hermanos.

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Jesse Huerta, más allá de Joy: el músico que busca otro camino

Jesse anunció el lanzamiento de su proyecto solista 'Jesse and the Supernovas' y el próximo álbum titulado 'Sombrero'. - (Jovani Pérez/ Infobae)

Jesse Huerta no ha sido solamente el acompañante de Joy dentro del dúo. Su participación musical ha incluido guitarra, piano, batería, percusión, coros, composición y producción. La Sociedad de Autores y Compositores de México señala que, aunque no cursó estudios musicales formales, desde joven experimentaba grabando canciones en casa junto a su hermana. Esa inquietud terminó convirtiéndose en una carrera que lo llevó a los grandes escenarios.

En paralelo a Jesse & Joy, Jesse comenzó a abrir una puerta distinta con Jesse and the Supernovas, proyecto que ha sido presentado como una faceta individual. El propio músico ya había hablado de esta iniciativa y explicó que no pretendía sustituir el trabajo con Joy. La idea, según lo expresado públicamente, era desarrollar una identidad creativa propia mientras continuaba con el proyecto familiar.

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Ese antecedente vuelve especialmente importante el nuevo comunicado. Jesse no está anunciando que abandona definitivamente la música ni que rompe con su hermana. Ahora dice que necesita “estar más presente con los míos” y “permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos”. Son palabras que apuntan a una búsqueda personal, aunque el alcance de esa etapa todavía debe quedar definido por el propio artista y no por las especulaciones de redes sociales.

“Nuestra música nunca parará”: la frase que cambia el tono de la noticia

(Instagram)

La parte más contundente del mensaje aparece cuando Jesse habla directamente de Jesse & Joy: “Jesse & Joy es una parte fundamental de mi vida”. Después dedica palabras especialmente afectuosas a su hermana, a quien agradece “por dejarme acompañar una de las voces más hermosas del planeta con mis manos, nuestras canciones, mis frecuencias, melodías y mi voz”. El tono no es el de una despedida hostil, sino el de alguien que reconoce una historia compartida y, al mismo tiempo, necesita tomar distancia.

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Para sus seguidores también hubo un mensaje inequívoco: “Nuestra música nunca parará, es y siempre será algo más grande que nosotros y vive a través de todos ustedes”. Esa declaración resulta fundamental para entender el anuncio. Jesse está pidiendo espacio, no está declarando el final del catálogo, de la historia ni de la música que construyó junto a Joy. Además, su compromiso con las presentaciones anunciadas permanece vigente hasta el 17 de noviembre en Londres.

Por eso, aunque el anuncio puede resultar impactante y generar titulares sobre una posible ruptura, lo confirmado por Jesse es otra cosa: una pausa para cuidar de sí mismo, de su familia y de su bienestar. “No ha sido una decisión fácil”, reconoció. También pidió comprensión y respeto por ese espacio personal. En medio de una industria acostumbrada a convertir cualquier cambio en una despedida definitiva, el mensaje de Jesse deja una conclusión mucho más sencilla y humana: por ahora, necesita bajar el ritmo. Y si algo quiso dejar claro, es que la música que construyó junto a Joy seguirá teniendo un lugar en su vida.

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