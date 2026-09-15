México

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 15 de septiembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,77 pesos mexicanos, lo que representa una variación al alza de 0,38% respecto al precio de cierre anterior de 19,7 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro avanzó un 0,57%, aunque su evolución interanual refleja una caída del -7,01%.

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El euro a peso mexicano presenta una tendencia positiva por segundo día consecutivo. La volatilidad actual se sitúa en 4,01%, por debajo de la volatilidad de referencia de 5,34%, lo que indica una cierta estabilidad en el tipo de cambio.

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