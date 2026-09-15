Eugenio “Gino” Segura niega haber incurrido en actos anticipados de campaña en Quintana Roo

El senador con licencia niega promoción anticipada pese a los señalamientos por bardas con su imagen. Crédito: Redes Sociales

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Eugenio “Gino” Segura Vázquez rechazó haber realizado actos anticipados de campaña en Quintana Roo, luego de ser designado por Morena como coordinador de la Defensa de la Transformación en el estado, posición que lo perfila como uno de los posibles candidatos de la coalición Morena-PT-PVEM a la gubernatura en 2027.

El senador con licencia señaló que las actividades que realizó durante los últimos meses formaron parte del proceso interno de Morena y de su trabajo como legislador, por lo que negó haber desarrollado eventos de carácter proselitista para promover su eventual candidatura.

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“La verdad es que muchas veces ciertos medios de comunicación y redes sociales confunden este tipo de procesos con campañas adelantadas”, sostuvo Segura al ser cuestionado sobre el tema.

Gino Segura afirma que su recorrido por Quintana Roo comenzó hace años

El ahora coordinador estatal de la Defensa de la Transformación aseguró que su presencia en los 11 municipios de Quintana Roo no comenzó con el proceso interno de Morena, sino que forma parte de las actividades que ha realizado desde años atrás.

Gino Segura niega actos anticipados de campaña y defiende su recorrido por Quintana Roo.

Explicó que ha recorrido tanto las cabeceras municipales como comunidades rurales, una actividad que, según dijo, corresponde también a su labor como senador.

“Yo he venido recorriendo los once municipios del estado. Aquí hay varios quintanarroenses que me conocen y me han visto en los once municipios y no solamente en las cabeceras, también en las comunidades rurales”, declaró.

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Segura insistió en que durante el proceso interno no realizó actos proselitistas a su favor y sostuvo que las actividades desarrolladas estuvieron sujetas a los lineamientos establecidos por Morena.

“No tuvimos ningún evento proselitista, no hay ningún evento ni ninguna actividad proselitista a mi favor”, afirmó.

Morena designa a Eugenio Segura como coordinador rumbo a 2027

La declaración ocurrió este 15 de septiembre, después de que Citlali Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, anunció que Eugenio Segura obtuvo la designación como coordinador de la Defensa de la Transformación en Quintana Roo.

Eugenio Segura fue electo como coordinador estatal de Morena en Quintan Roo. | YouTube Morena

El nombramiento se realizó durante la presentación de las y los coordinadores estatales del movimiento en la Ciudad de México.

Segura rindió protesta en el acto, encabezado por la dirigencia nacional de Morena y representantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sin presencia del Partido del Trabajo (PT).

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Con esta designación, el senador con licencia queda perfilado para participar en la definición de la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo para las elecciones de 2027.

Durante el acto también se informó sobre los resultados de los procesos internos correspondientes a otras entidades, entre ellas Zacatecas y Baja California.

Al referirse a su designación, Segura también negó que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, o autoridades de otros niveles de gobierno hayan intervenido en su favor.

“No hubo ninguna intervención ni del gobierno del estado, ni del federal, ni de los municipales. Fue un proceso completamente transparente, además muy vigilado por parte de la dirigencia nacional de Morena”, declaró.

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Morena designa a Gino Segura como coordinador en Quintana Roo rumbo al proceso de 2027.

Esto ha ocurrido alrededor de Eugenio Segura

El senador con licencia fue designado coordinador de la Defensa de la Transformación en Quintana Roo.

Segura negó haber realizado actos proselitistas durante el proceso interno de Morena.

En marzo, el IEQROO ordenó retirar 71 bardas vinculadas con su imagen, aunque señaló que no se acreditó de manera indiciaria su responsabilidad directa en su colocación.

En agosto, el Teqroo declaró improcedente una queja por presuntos actos anticipados de campaña y promoción personalizada relacionada con actividades en Felipe Carrillo Puerto y publicaciones.

El 14 de septiembre, el Teqroo confirmó la negativa de medidas cautelares por las bardas con la leyenda “Gino”, al considerar que no había elementos suficientes para acreditar actos anticipados de precampaña o uso indebido de recursos públicos.

¿Qué resolvieron las autoridades electorales sobre las bardas de Gino Segura?

Los señalamientos sobre una posible promoción anticipada también han sido revisados por las autoridades electorales de Quintana Roo.

IEQROO ordenó retirar 71 bardas vinculadas con la imagen de Gino Segura.

El 31 de marzo, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) atendió una denuncia relacionada con bardas que promovían la imagen de Eugenio Segura y de la diputada federal Freyda Marybel Villegas Canché.

En el caso de Segura, se identificaron 71 bardas en Playa del Carmen y Cancún, por lo que el instituto solicitó a los gobiernos municipales colaborar para retirarlas.

El órgano electoral señaló entonces que el contenido podía generar un beneficio político, pero explicó que el senador presentó un deslinde sobre la autoría y no se acreditó de manera indiciaria su responsabilidad directa en la colocación.

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Posteriormente, el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) confirmó la negativa de medidas cautelares relacionada con las bardas rotuladas con la palabra “Gino” y la imagen de un puño levantado.

De acuerdo con la resolución difundida el 14 de septiembre, los magistrados determinaron que no había elementos suficientes para acreditar actos anticipados de precampaña ni uso indebido de recursos públicos.

Teqroo también desechó otra queja contra Eugenio Segura

El caso más reciente se suma a una resolución del Teqroo emitida en agosto, cuando el tribunal declaró improcedente una queja presentada contra Segura por presuntos actos anticipados de campaña y promoción personalizada.

Teqroo declaró improcedente otra queja contra Eugenio Segura por presuntos actos anticipados de campaña.

El expediente estaba relacionado con su presencia en un evento deportivo en Felipe Carrillo Puerto, una carrera inclusiva y publicaciones en las que aparecían niñas, niños y adolescentes.

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El tribunal consideró que las actividades denunciadas correspondían a cuestiones culturales, turísticas y de inclusión social y que no contenían llamados al voto, referencias a candidaturas, emblemas partidistas ni menciones a logros gubernamentales que permitieran acreditar promoción política o electoral.

La resolución también estableció que el IEQROO debía realizar un análisis reforzado para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en publicaciones donde fueran identificables.

Tras asumir la coordinación estatal de Morena, Segura afirmó que continuará recorriendo los municipios de Quintana Roo con la tarea de consolidar al movimiento.

Sobre la oposición, sostuvo que se encuentra “prácticamente derrotada” y la calificó como una oposición “nula”, aunque estas declaraciones forman parte de su posicionamiento político tras obtener la designación.

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