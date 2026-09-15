México

Festival Hipnosis 2026 anuncia cartel con Future Islands, Kim Gordon y Connan Mockasin: fecha, sede y dónde comprar boletos

Tras su edición de dos días en 2025, el Festival Hipnosis concentrará su propuesta en una sola fecha y reunirá a 12 proyectos de rock alternativo, psicodelia, garage y música experimental

A la izquierda una persona toca una guitarra y a la derecha un cantante sostiene un micrófono, con el texto Festival Hipnosis en el centro.
Kim Gordon, fundadora de Sonic Youth, y la banda Future Islands integran el cartel de Hipnosis 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae: REUTERS/Facebook)
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El Festival Hipnosis 2026 reunirá a Future Islands, Kim Gordon, Connan Mockasin, Sunn O))) y Melvins en una jornada programada para noviembre en la Ciudad de México.

La novena edición modificará su formato y su sede, mientras la venta de accesos ya está disponible con opciones general y VIP.

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La propuesta concentrará 12 proyectos de rock alternativo, psicodelia, garage, post-punk, noise y música experimental. Además, el recinto albergará un concierto de Mac DeMarco durante la noche previa al festival.

Quarry Studios recibirá Hipnosis el sábado 7 de noviembre

El Festival Hipnosis 2026 se realizará el sábado 7 de noviembre de 2026 en Quarry Studios, un recinto ubicado en Boulevard Gran Sur 100, en la colonia Pedregal de Carrasco, alcaldía Coyoacán.

La edición principal volverá al formato de un solo día. El festival había desarrollado una programación de dos jornadas durante 2025, pero esta vez concentrará sus actividades musicales en el sábado.

El cambio también alcanzará al lugar del encuentro. La organización dejará atrás el Estadio Fray Nano, que había aparecido en los primeros anuncios, para trasladar la jornada a la zona sur de la capital mexicana.

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Quarry Studios se encuentra cerca de Periférico Sur y del centro comercial Gran Sur. El recinto está situado en una zona con conexiones hacia distintos puntos de la Ciudad de México.

Quienes planeen llegar en transporte público pueden utilizar la Línea 3 del Metro hasta la estación Universidad y continuar el trayecto hacia Gran Sur. La ubicación también permite el acceso en automóvil.

La programación de Hipnosis no comenzará el mismo sábado. El viernes 6 de noviembre, Quarry Studios recibirá a Mac DeMarco como parte de Road to Hipnosis: Dreaming.

Ese concierto funcionará como una antesala para el festival. Las personas interesadas en asistir a ambas fechas deberán revisar las condiciones de los accesos disponibles antes de realizar su compra.

Por ahora, no se han dado a conocer los horarios oficiales de las actuaciones del sábado. La organización todavía deberá revelar la distribución de los artistas por escenarios y el orden de las presentaciones.

Future Islands, Kim Gordon y Connan Mockasin lideran un cartel de 12 proyectos

Future Islands encabeza el cartel de Hipnosis 2026 en el año en que la banda celebra 20 años de carrera. El grupo estadounidense llegará con una trayectoria asociada al synth-pop, el post-punk y una puesta en escena marcada por la presencia de Samuel T. Herring.

La programación también contará con Kim Gordon, fundadora de Sonic Youth. La artista suma una carrera solista orientada hacia sonidos experimentales, electrónicos y abrasivos.

La presencia de Gordon conectará el festival con una figura central del rock independiente estadounidense. Su recorrido incluye tanto el trabajo desarrollado con Sonic Youth como sus lanzamientos posteriores en solitario.

Otro de los nombres principales es Connan Mockasin, el cantautor neozelandés que había sido anunciado antes de la presentación del cartel completo. Su propuesta se mueve entre la psicodelia y un estilo de R&B de rasgos poco convencionales.

El músico llegará como una de las piezas que anticiparon el regreso del festival. Su participación será parte de un programa que cruza artistas históricos con proyectos de generaciones más recientes.

El listado también incluye a Sunn O))), el proyecto de Stephen O’Malley y Greg Anderson. El dúo está ligado al drone y desarrolla conciertos basados en guitarras afinadas en registros graves, volumen y capas extensas de sonido.

La propuesta de Sunn O))) llevará el programa hacia uno de sus extremos sonoros. Su presencia refuerza el lugar de la música experimental y del rock pesado dentro de la selección de Hipnosis.

Melvins también formará parte de la jornada. La banda estadounidense cuenta con más de cuatro décadas de historia y una influencia que atraviesa el sludge, el grunge y otras ramas del rock pesado.

Buzz Osborne y Dale Crover son dos de los integrantes más reconocidos de Melvins. El grupo llegará con un catálogo extenso y una trayectoria en vivo iniciada durante los años 80.

La programación sumará a The Lemon Twigs, Jonathan Bree, Levitation Room, Wine Lips y YHWH Nailgun. Esos nombres ampliarán el recorrido del festival hacia sonidos vinculados al pop, el garage, la psicodelia, el post-punk y el noise.

Laboratorios Moreno y Fontän completan la lista anunciada. La selección final reúne 12 proyectos de distintas procedencias y con propuestas que no se limitan a un solo género.

La configuración de la jornada mantiene una línea habitual del festival: reunir proyectos difíciles de encuadrar bajo una misma etiqueta. La diversidad de estilos será uno de los ejes de la edición.

Cartel rojo con letras amarillas que anuncia el Festival Hipnosis 2024 con una lista de artistas y un cuadro abstracto en blanco y negro
Cartel del Festival Hipnosis 2026 en Quarry Studios de Ciudad de México. (Redes)

Los boletos de Hipnosis 2026 se venden en Fever y en Tienda Foro Indie Rocks!

Los boletos para Hipnosis 2026 ya están disponibles a través de la plataforma Fever. La venta se encuentra en la etapa denominada Progresión.

El acceso general tiene un precio de 1,600 pesos mexicanos. La entrada VIP cuesta 2,400 pesos mexicanos.

Los valores publicados pueden tener cargos adicionales de la plataforma. También están sujetos a cambios conforme avance la venta y se modifique la disponibilidad.

El boleto general permite el ingreso a la jornada central del sábado 7 de noviembre. Esa modalidad incluye el acceso al programa completo previsto para Hipnosis 2026.

La entrada VIP añade áreas de descanso, baños prémium y barras exclusivas. La modalidad está dirigida a quienes busquen servicios adicionales dentro del recinto.

Las condiciones publicadas sobre el concierto previo presentan modalidades distintas, por lo que será necesario revisar la información vigente en Fever antes de elegir un tipo de entrada. El sitio de venta deberá precisar los beneficios aplicables a cada boleto.

Además de la venta digital, los accesos pueden adquirirse en la Tienda Foro Indie Rocks!, ubicada en Zacatecas 43, en la colonia Roma Norte.

La taquilla opera de miércoles a domingo, entre las 14:00 y las 21:00 horas. Esa alternativa ofrece una opción presencial para quienes prefieran comprar sus entradas fuera de internet.

El festival también prevé una zona de mercancía oficial, propuestas gastronómicas y experiencias complementarias dentro del recinto. Esos espacios acompañarán las actuaciones musicales durante la jornada del sábado.

La organización aún debe difundir los horarios y la distribución final por escenarios. Esa información será necesaria para planificar la asistencia, especialmente para quienes quieran ver a más de un artista durante el mismo día.

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