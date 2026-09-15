El “Cholo” Simeone elogia al mexicano Obed Vargas y explica por qué juega tan pocos minutos

La espera en el Atleti puede pesar en la primera convocatoria de Rafa Márquez como DT de la Selección Mexicana, mientras Simeone insiste en que el jugador siga trabajando y aguarde su oportunidad. (Especial)

Guardar

El Atlético de Madrid vive un inicio de temporada marcado por la exigencia de resultados inmediatos y la necesidad de consolidar un plantel en pleno proceso de reconstrucción.

En medio de este escenario, el nombre de Obed Vargas, mediocampista mexicano de 21 años, ha generado debate: ¿por qué no juega pese a aparecer en la plantilla?

PUBLICIDAD

La falta de minutos de Obed Vargas en el esquema de Simeone podría afectar su lugar en la primera convocatoria de Rafa Márquez con la Selección Mexicana. (X/ @Atleti)

La respuesta llegó en la conferencia de prensa previa al partido contra Osasuna, donde Diego “Cholo” Simeone fue cuestionado directamente por la situación del joven.

El técnico argentino no dudó en elogiarlo, pero también explicó con claridad las razones detrás de su ausencia en el campo, dejando un mensaje de paciencia y confianza.

Simeone respalda públicamente a Obed Vargas

El entrenador colchonero fue enfático: “Es un chico humilde, noble y trabajador. Esa es la línea a seguir, esperando la oportunidad que tenga, porque seguramente nos tocará utilizarlo como a todos los compañeros”.

Con estas palabras, Simeone dejó claro que Vargas no está borrado del proyecto, sino que principalmente forma parte de un proceso de formación.

El técnico del Atlético de Madrid destaca la disciplina y el compromiso de Vargas, aunque no le concede minutos oficiales. Reuters/Ed Sykes

El respaldo público del técnico cumple varias funciones. Por un lado, protege al jugador de la presión mediática y evita que la falta de minutos se interprete como un castigo. Por otro, refuerza la confianza del mediocampista, subrayando que su esfuerzo y disciplina son reconocidos dentro del vestuario.

PUBLICIDAD

El Cholo insiste en que Obed mantiene el mismo entusiasmo desde que llegó, lo que para él es una señal de madurez y compromiso. El mensaje es claro: el mexicano cuenta con el respaldo de su entrenador, aunque todavía no se le concedan minutos oficiales.

La feroz competencia en el mediocampo colchonero

El motivo principal de la ausencia de Vargas en la cancha es la dura competencia interna. Simeone lo explicó con detalle: en el mediocampo del Atlético compiten figuras como Koke, Johnny Cardoso, Morten Hjulmand, Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza.

Jerarquía consolidada: Koke y Hjulmand son titulares habituales, con experiencia y liderazgo.

Juventud con recorrido: Barrios y Cardoso ya han sumado minutos importantes en temporadas anteriores.

Rotación exigente: la carga de partidos obliga al Cholo a priorizar jugadores con mayor trayecto.

La competencia en el mediocampo colchonero con Koke, Johnny Cardoso, Morten Hjulmand, Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza limita el espacio para Obed. REUTERS/Vincent West

En este sentido, el mexicano se enfrenta a un escenario complejo: ganarse un lugar en una de las zonas más fuertes del equipo. La paciencia, como repite el Cholo, será clave para que pueda aprovechar cualquier ventana de oportunidad.

PUBLICIDAD

El contexto del Atleti y la oportunidad para Obed

El Atlético de Madrid vive un inicio de curso con altibajos en resultados: derrotas dolorosas ante Athletic y Liverpool, pero también victorias contundentes contra Sevilla y la Real Sociedad.

En este marco, el Cholo ha reconocido que el equipo está en fase de construcción, tras la salida de varios jugadores y la llegada de refuerzos.

Calendario exigente: cinco partidos en quince días tras el parón internacional obligan a rotar la plantilla.

Convocatoria clave: Obed Vargas ya fue incluido en la lista contra Osasuna, lo que abre la posibilidad de debutar.

Champions League: el mexicano también está registrado en la plantilla europea, señal de que Simeone lo contempla en el proyecto.

Selección Mexicana: su falta de minutos podría afectar su lugar en la primera convocatoria de Rafa Márquez para la Fecha FIFA de septiembre, lo que añade presión a su situación.

Así, el mensaje del estratega es doble: no está marginado, pero deberá esperar su momento. La oportunidad podría llegar en partidos de Copa del Rey o en jornadas de rotación, donde el Cholo suele dar minutos a los jóvenes.

Obed Vargas entró en la convocatoria contra Osasuna y quedó registrado para la Champions League, señales de que el Cholo lo contempla en el proyecto. (X/ @Atleti)

Obed Vargas no ha debutado aún en la temporada, pero el respaldo público del argentino lo mantiene en la órbita del equipo. El reto para el mexicano será transformar esa espera en crecimiento, mantenerse listo y aprovechar cualquier oportunidad que se le presente.

PUBLICIDAD

En un club de máxima exigencia, cada minuto ganado será fruto de disciplina y constancia. La paciencia que pide Simeone aparece, en realidad, como la llave para que Vargas pueda consolidarse en Europa.