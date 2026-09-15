Qué le pasó al hijo de Federica Quijano, la integrante de Kabah los traslada de urgencia de Mérida a la CDMX

Federica Quijano y su hijo (Instagram/@federicaquijano)

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Federica Quijano trasladó de urgencia y sedado a su hijo Sebastián de Mérida a la Ciudad de México, luego de que el joven de 19 años sufriera una crisis severa derivada de su trastorno del espectro autista (TEA).

La integrante de Kabah relató el episodio en entrevista para el programa Hoy, de Televisa. “Tuvo una crisis muy, muy, muy fuerte y me lo tuve que traer de Mérida, nos lo trajimos sedado para acá”, dijo Quijano.

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En el traslado participó su pareja, Vanessa Rodríguez. “Vane me ayudó a traerlo porque evidentemente ya es más grande que yo”, explicó la cantante, en referencia a que su hijo superó su propia complexión física con el paso de los años.

Sebastián, hijo de Federica Quijano, fue diagnosticado con autismo a los tres años

(IG: @federicaquijano)

Sebastián fue adoptado por Federica Quijano cuando tenía año y medio. A los tres años, tras sufrir una caída, comenzó a mostrar cambios drásticos de conducta que derivaron en el diagnóstico de trastorno del espectro autista.

Con el tiempo, las crisis se volvieron más intensas. En una entrevista previa con la revista de la Cámara de Diputados, la cantante narró que su hijo llegó a mostrar episodios de agresión, intentos de autolesión y crisis suicidas que obligaron a buscar atención psiquiátrica especializada.

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En 2017, ante la falta de hospitales adecuados en Mérida, la integrante de Kabah tuvo que regresar a la Ciudad de México para internar a Sebastián en el Hospital Infantil Militar. El trámite se logró por intermediación de un contacto militar, después de que la institución inicialmente se negara a recibirlo.

¿Cómo está Sebastián, el hijo de Federica Quijano?

(YT: PatiChapoy)

Hasta el momento, Quijano no ha compartido en redes sociales ni en entrevistas posteriores detalles sobre si su hijo permanece hospitalizado, si ya fue dado de alta o cómo evolucionó tras el episodio de sedación.

Lo último confirmado es lo que ella misma relató en la entrevista para Televisa: que tuvo que sedar a Sebastián debido a una crisis derivada de su autismo y trasladarlo de Mérida a la Ciudad de México con ayuda de su pareja, Vanessa Rodríguez.

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En la misma entrevista, la cantante no confirma la fecha en la que este episodio ocurrió, pero afirmó que de momento permanece en la Ciudad de México cuidando de él.

La cantante denuncia la falta de espacios para personas con discapacidad

Ig: federicaquijano apioquijano

Quijano no es ajena a las consecuencias físicas de estas crisis. En 2024 recibió un golpe accidental en el brazo durante uno de los episodios de su hijo, lo que le provocó tendinitis y la obligó a usar cabestrillo.

La artista alza la voz por la carencia de instituciones preparadas para atender a personas con TEA en México. Su preocupación central es encontrar un lugar seguro para Sebastián “para cuando ella ya no esté”, según declaró.

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Federica Quijano se convirtió en vocera oficial de Autismo Teletón después de que José Bastón, entonces presidente de Contenidos de Grupo Televisa, la nombrara para ese cargo. Desde entonces ha documentado públicamente las crisis de su hijo, incluyendo videos que generaron críticas en su momento.

“De esa forma es como expongo lo que la mamá de un niño autista tiene que vivir”, dijo la cantante en la misma entrevista, sobre su decisión de mostrar los momentos más difíciles del padecimiento de Sebastián.

La cantante relató cómo se siente después de la lesión Crédito: (Instagram/@federicaquijano)

Los episodios que ha enfrentado Federica Quijano con su hijo Sebastián

Con esta nueva crisis en Mérida, ya son varios los episodios que Federica Quijano ha documentado públicamente sobre su hijo Sebastián:

Enero de 2024 — Sebastián le dio un cabezazo en el brazo durante una crisis, cuando ella dormía con él. La cantante terminó hospitalizada con tendinitis y tuvo que usar férula. En esa ocasión relató: “Por primera vez me dio una mordida en su vida, nunca me había mordido. Se está durmiendo conmigo y me despertó a golpes, así pegándome”.

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A los 9 años (internamiento psiquiátrico) — Sebastián fue internado en un hospital psiquiátrico después de que las crisis se volvieran incontrolables y empezara a autolesionarse. Quijano relató: “Estuvo un tiempo nada más porque empezó a lastimarse él, y no había manera de controlarlo. Yo lo agarraba y le decía: ‘Mi amor, no te pegues. ¿Qué te está pasando?’”. La cantante dijo haber caído en “depresión absoluta, total” durante ese periodo.

La cantante de Kabah relató lo que pasó con su hijo Crédito: (Instagram/@federicaquijano)

2017 en Mérida — Ante la falta de hospitales adecuados en esa ciudad, Quijano tuvo que trasladar a su hijo de vuelta a la Ciudad de México para internarlo en el Hospital Infantil Militar, en un trámite que solo se logró por intermediación de un contacto militar.

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A los 3 años y medio (inicio del padecimiento) — Sebastián “de un día a otro” cambió de comportamiento: dejó de hablar, volvió a usar pañal y comenzó a golpearse solo y a manotear. Los primeros médicos que lo revisaron le diagnosticaron erróneamente una enfermedad degenerativa progresiva antes de confirmar el autismo.

En distintas entrevistas, la cantante ha admitido momentos de agotamiento extremo: “He tirado la toalla muchas veces, me he caído y levantado, he tomado terapia”, dijo en 2021 a Las Estrellas.

Sobre el episodio de 2024, también expresó el conflicto emocional que enfrenta como madre: “Estoy tan enojada con él, furiosa con él y también entiendo que tiene una discapacidad, pero aunque sé que tiene esa discapacidad, evidentemente no deja de dolerme, o no dejo de responder de una manera humana, con coraje”.

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