Lydia Cacho estará en la residencia de Shakira en Madrid para hablar de literatura y música: “Acabaremos cantando con ella”

Lydia Cacho es una de las 24 escritoras invitadas por Shakira para participar en su residencia europea en Madrid (Europa Press)

Guardar

Lydia Cacho participará el 2 de octubre en la Residencia Europea de Shakira en Madrid, específicamente en un panel literario donde 24 escritoras de lengua española conversarán sobre el poder creativo de las mujeres y su vínculo con la música de la colombiana.

El panel forma parte de Macondo Park, el espacio construido alrededor del estadio temporal donde Shakira ofrecerá parte de sus conciertos en la capital española. El recinto, ubicado en el complejo Iberdrola Music de Villaverde, tendrá capacidad para más de 50,000 personas por noche, una cifra que refleja la magnitud del proyecto ideado por la propia artista.

PUBLICIDAD

Lydia Cacho anuncia su participación con un mensaje sobre creación e igualdad

La periodista y escritora mexicana, Lydia Cacho durante una entrevista con EFE, en la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

En una publicación de Instagram, Lydia Cacho escribió: “Nos vemos el 2 de octubre con Shakira. Vamos a hablar del poder creativo de las mujeres en la literatura y la evolución cultural”.

La escritora describió el proyecto como una iniciativa personal de la cantante: “Este es el proyecto creado y soñado por Shakira, se llama Residencia Europea”. El mensaje deja ver que la Residencia no es solo un formato de conciertos, sino un espacio pensado desde la concepción artística de la propia colombiana.

Cacho añadió que el panel abordará “la música, la literatura y la reivindicación de la igualdad” desde distintas disciplinas. Cerró su publicación con una frase que resume el espíritu del encuentro: “Vamos a por todo, porque seguro terminaremos cantando con ella”.

PUBLICIDAD

La dinámica del panel contempla la participación de dos autoras por noche, en conversaciones abiertas al público sobre los temas presentes en la obra de la cantante colombiana. La propuesta busca mostrar cómo sus canciones y la gran literatura parten, en el fondo, de los mismos temas universales.

Entre las participantes confirmadas están Julia Navarro, María Oruña y Karina Sainz Borgo, además de Lydia Cacho.

La Biblioteca en Macondo Park concentra las actividades literarias del recinto

La residencia de Shakira llega a Madrid: 12 conciertos y un festival cultural en 'Macondo Park'

Dentro de Macondo Park, el área denominada La Biblioteca está dedicada por completo a escritoras, lectores y actividades relacionadas con los libros. El espacio incluye un club de lectura, una librería y una cafetería, pensados para que el público conviva con la oferta literaria antes o después de los conciertos.

PUBLICIDAD

Además de los encuentros con autoras, La Biblioteca ofrece experiencias sonoras inspiradas en la obra de Gabriel García Márquez, escritor que da nombre al conjunto del complejo y cuya presencia simbólica atraviesa buena parte del concepto detrás de Macondo Park.

El diseño de este espacio busca ampliar la experiencia del público más allá de la música en vivo, ofreciendo un punto de encuentro entre la palabra escrita y el universo sonoro que representa la residencia de Shakira en Madrid.

Macondo Park suma pabellones de gastronomía, moda, cine y arte

Recreaciones de Macondo Park.

El recinto integra pabellones dedicados a la gastronomía, la moda, el cine y el arte, pensados como complemento directo a la oferta literaria y musical del proyecto. Estas áreas funcionan de manera paralela a los conciertos, permitiendo que el público recorra distintas expresiones culturales durante una sola visita.

PUBLICIDAD

La música en vivo también ocupa un lugar central dentro de la programación, con presentaciones de artistas como Nathy Peluso, Amaia, Yerai Cortés y Maro.

Esta combinación de disciplinas convierte a Macondo Park en un espacio que trasciende el formato tradicional de concierto, integrando gastronomía, moda y cine bajo un mismo eje narrativo inspirado en el universo creativo de Shakira.

Madrid es el único destino europeo de la residencia

La programación musical de Macondo Park sumará a Juan Pablo Vega, Aria Vega, Pablo Watusi, Don Alirio, Edna Martínez, Çantamarta, Guacamayo Tropical y Quantic - crédito @shakira/Instagram

Shakira ofrecerá conciertos los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, así como el 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre de 2026. La residencia arranca oficialmente este 18 de septiembre y concluye el 11 de octubre, un total de doce fechas distribuidas en dos bloques mensuales.

PUBLICIDAD

Madrid concentra la totalidad de las presentaciones europeas de esta modalidad de gira, que combina conciertos con actividades culturales alrededor del estadio. Ninguna otra ciudad del continente forma parte del recorrido bajo este formato de residencia.

El estudio danés BIG diseñó el estadio efímero para 50,000 personas por noche

Imágenes del estadio Shakira en Madrid, todavía en construcción, a 29 de agosto de 2026. (Infobae España)

El Estadio Shakira, construido en Iberdrola Music, es obra del estudio danés Bjarke Ingels Group, el mismo equipo responsable de la residencia de Adele en Múnich en 2024. El recinto ocupa 15 hectáreas y se levantó en poco más de un mes bajo un ritmo de trabajo de 24 horas continuas.

El diseño incluye una pantalla corrida de escala monumental que envuelve visualmente al público durante los conciertos. También contempla zonas de mercado, espacios VIP y efectos de fuegos artificiales como parte del espectáculo.

PUBLICIDAD

Alrededor del escenario principal se distribuyen áreas adicionales como Garden, con acceso directo al frente del escenario, y Terrace, una terraza elevada con vista panorámica hacia el recinto completo. Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España y responsable del proyecto, describió la magnitud de la apuesta: “Se va a quedar aquí más de un mes a vivir. Se convertirá en su casa y su residencia”.

Macondo Park funciona como una ciudad con ocho pabellones temáticos

Render estadio Shakira. (Live Nation)

El complejo opera bajo el concepto Es Latina, curado íntegramente por Shakira, y reúne ocho pabellones dedicados a la música, la gastronomía, la moda, el arte, el cine, la literatura y la cultura infantil. El recinto abre desde las 12:00 horas y permanece activo hasta la medianoche durante cada jornada de concierto.

PUBLICIDAD

Uno de los espacios más particulares es Macondito, el área infantil diseñada con la participación de Milan y Sasha, hijos de la cantante, quienes colaboraron en la selección de contenidos. De lunes a jueves, cuando el parque cierra al público general, el recinto recibe visitas escolares para acercar a los estudiantes a la cultura latinoamericana.

La oferta gastronómica está coordinada por el chef Rafa Zafra, con representación de distintas tradiciones culinarias de la región. La coreógrafa Blanca Li encabeza la experiencia cultural y de animación que recibe al público desde el ingreso al recinto, marcado por un gran “Árbol de la Vida” que conecta con los distintos caminos temáticos.

PUBLICIDAD