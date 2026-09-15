La Casa de los Famosos México y el público ya tiene a sus favoritos para ganar, tras la salida de Masad Altamimi

Tras la salida de Masad Altamimi, La Casa de los Famosos México y el público ya tiene a sus favoritos para ganar (Captura de pantalla)

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La salida de Masad Altamimi, quien era uno de los habitantes que generalmente aparecía en los primeros puestos de las encuestas, movió a los favoritos para ganar La Casa de los Famosos México 2026, aunque Karina Torres se sigue manteniendo como la participante más popular en redes sociales.

El periodista de espectáculos Gerardo Escareño realizó una encuesta en las redes sociales de Vaya Vaya, en la que el público votó por su habitante favorito en esta octava semana del reality de Televisa.

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Los nombres que aparecen en los primeros lugares son el de Karina Torres, Mariana Ochoa y Gema Garoa, por lo que, de momento, parece que de nueva cuenta ganaría el reality una mujer, luego de que Wendy Guevara se coronara en la primera temporada.

Los favoritos del público para ganar La Casa de los Famosos México 2026

Karina Torres llama “corriente” a marca patrocinadora de La Casa de los Famosos México 2026 (Redes Sociales)

Karina Torres encabeza la encuesta de popularidad de Vaya Vaya TV con el 31% de las preferencias durante la octava semana de La Casa de los Famosos México 2026, tras la salida de Masad Altamimi, quien hasta su eliminación se ubicaba entre los favoritos del público. El sondeo, difundido en redes sociales por el periodista Gerardo Escareño, refleja un reacomodo en la tabla de popularidad del reality de Televisa.

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Detrás de Karina se posiciona Mariana Ochoa con el 20% de respaldo, seguida por Gema Garoa con 14% y Yahir con 12%. Ese Pérez completa el top cinco con 8%, un incremento respecto a mediciones previas pese a la controversia que protagonizó por un conflicto relacionado con comida dentro de la casa.

El resto de la tabla la integran Memo con 6%, Ernesto Laguardia con 4%, Brianda Deyanara con 3% y Cynthia Klitbo con 2%. La diferencia entre el primer y el segundo lugar es de once puntos porcentuales, la más amplia registrada en las encuestas de la temporada hasta el momento.

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El cantante Yahir porta una camisa bordada de pie en el set del programa de televisión La Casa de los Famosos México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Habitantes en orden de popularidad en la semana 8 de La Casa de los Famosos México:

Karina Torres Mariana Ochoa Gema Garoa Yahir Ese Pérez Memo Schutz Ernesto Laguardia Brianda Deyanara Cynthia Klitbo

Gema Garoa apostó el 100% del presupuesto semanal por la inmunidad

Este lunes 14 de septiembre, Gema Garoa protagonizó un momento sin precedentes en la temporada al subastar la totalidad del presupuesto semanal de la casa a cambio de la inmunidad absoluta. La dinámica se desarrolló en la Sala de los Acuerdos, donde participaron Mariana Ochoa, Ese Pérez, Ernesto Laguardia y Memo Schutz.

La puja escaló de forma progresiva: comenzó en 20% y ascendió por disputas entre Gema y Ernesto Laguardia hasta que ella ofreció el 100% del presupuesto, cifra que ningún otro habitante igualó. La decisión implicó que los habitantes se quedaran sin dinero para el súper semanal, lo que generó reclamos inmediatos, entre ellos el de Karina Torres, quien le dijo “nos dejaste sin comer”.

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Gema Garoa aseguró su inmunidad en La Casa de los Famosos México tras subastar el 100% del presupuesto de comida. (Captura de pantalla )

La estrategia individual de Garoa también tensó su relación con Karina Torres, con quien mantenía una alianza dentro del juego. Karina calificó la decisión como una traición y expresó: “al 50 es válido, pero ya al 100 valiéndote mad**e”.

Pese a la controversia, Garoa aseguró su lugar en la competencia sin riesgo de nominación para la novena semana y mantiene el tercer lugar en las encuestas de popularidad, con 14% de respaldo del público.

Masad Altamimi salió pese a superar a Brianda en las encuestas previas

Masad Altamimi se convirtió en el séptimo eliminado de la temporada el domingo 13 de septiembre, tras 50 días dentro de la casa, luego de enfrentar un carrusel final contra Brianda Deyanara. El influencer de origen saudí quedó fuera de la competencia por el premio de 4 millones de pesos.

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Las encuestas extraoficiales de Vaya Vaya TV mostraron consistentemente a Masad con más respaldo que Brianda en los días previos a la gala: el 12 de septiembre marcaban 20% para él frente a 19% para ella, y el día de la eliminación la diferencia se mantenía en un punto porcentual. El resultado oficial fue inverso al de los sondeos, lo que generó señalamientos de fraude en redes sociales.

Acusan de fraude a La Casa de los Famosos México tras salida de Masad Altamimi, destapan quién era la verdadera eliminada

Karina, Mariana y Gema probaron su popularidad en la gala de eliminación

Durante la transmisión del domingo, la conductora Galilea Montijo anunció en orden a los habitantes que el público decidió salvar: primero Karina Torres, después Mariana Ochoa y en tercer lugar Gema Garoa. Esto dejó a Masad Altamimi y Brianda Deyanara en el carrusel final, del cual Deyanara resultó favorecida para continuar en la octava semana.

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La placa de nominados de esa semana estuvo integrada originalmente por Mariana Ochoa, Karina Torres, Masad Altamimi, Gema Garoa y Brianda Deyanara, después de que Yahir consiguiera la salvación y quedara fuera del riesgo de eliminación. La producción del programa reportó 14 millones de votos emitidos por la audiencia durante esa gala.

Masad se sumó a la lista de eliminados por voto del público que integran Ximena Herrera, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, Luis Chaparro y Flor Vigna, todos salidos en galas previas de esta cuarta temporada del reality.