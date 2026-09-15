Cruz Azul invita a sus aficionados a convivencia en Miami antes de la Campeones Cup: fecha, sede y registro

Aficionados del club Cruz Azul presentes en la práctica rumbo al Clásico Joven (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La afición de Cruz Azul anhela prolongar las celebraciones del 15 de septiembre en Miami, Estados Unidos cuando el equipo absoluto, dirigido por el técnico mexicano, Joel Huiqui, enfrente a Lionel Messi y el Inter Miami CF por el título del Campeones Cup 2026.

Antes de su arribo al Nu Stadium, ubicado dentro del Miami Freedom Park, Florida, los fanáticos del vigente campeón del Futbol Mexicano concentrarán en otro punto de la ciudad para una convivencia organizada por el propio club de la capital.

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En un comunicado emitido por la tarde de este martes, el Club de Futbol Cruz Azul anunció el día, el lugar y la manera en que su público puede ser parte de la celebración celeste de cara al enfrentamiento por el Campeones Cup ante el Inter Miami CF.

“Nos vemos hoy para la Fiesta Mexicana en Miami. 20:00 (Hora Local), 230 NW 24th Street, 9th floor, Wynwood, Miami. “Importante presentar tu certificado de Nación Azul”, explicó el club cementero, exhortando a los seguidores que no cuentan con un certificado, registrar sus datos en la página de nación azul para formar parte de la serenata cruzazulina.

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Cruz Azul inspirado tras derrotar al América en el Clásico Joven

Jugadores abrazan al capitán mexicano. REUTERS/Eloisa Sanchez

La Máquina del Cruz Azul llegará con la moral hacia arriba para medirse a Lionel Messi y el Inter Miami CF, por el Campeones Cup después de ganar el Clásico Joven, con marcador de 4-3, el sábado en el Monumental estadio Azteca.

Joel Huiqui debutó con triunfo en un Clásico frente al Club de Futbol América rumbo a disputar su tercera final desde su llegada al banquillo celeste en la Liguilla del Torneo Clausura 2026; el exjugador está invicto con dos victorias sobre Pumas UNAM y Toluca FC.

El triunfo para Cruz Azul representa la tercera victoria consecutiva en el presente certamen Apertura 2026 y el término de una racha de cinco años y siete cotejos sin superar a las Águilas en el Coloso de Santa Úrsula, en duelo oficial por la Liga Mexicana.

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Huiqui señaló en conferencia de medios que el partido muestra una versión más cercana a la que busca consolidar con el plantel de La Noria. También admitió que el equipo cruzazulino debe corregir los cierres del encuentro, luego de permitir dos goles en el tiempo de compensación estando en ventaja 4-1.

Cruz Azul verá al Inter Miami CF en calidad de invicto y con 15 puntos sumados en la cuarta posición de la tabla clasificatoria. En cambio, el equipo de los Estados Unidos viene de empatar a dos goles con el Nashville SC y es segundo de la conferencia este con 45 unidades.

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Segunda vez que Cruz Azul e Inter Miami se enfrentarán en partido oficial

Será el segundo duelo entre ambos clubes.

El único antecedente entre Cruz Azul y el Inter Miami CF ocurrió el 21 de julio del 2023, durante la Leagues Cup de aquel año. Las Garzas se impusieron a la Máquina, 2-1, con los goles de Robert Taylor y Lionel Messi, quien marcó de tiro libre en tiempo añadido; Uriel Antuna descontó para el club mexicano.

Esta semana, el conjunto capitalino no sólo buscará la revancha ante el Inter Miami CF, sino que el principal objetivo será volver a casa con el Campeones Cup, uno de los títulos que hace falta en la vitrina de la institución y perdió hace algunos años.

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Ocurrió en la tercera edición del Campeones Cup, celebrado en el 2021 cuando Cruz Azul sufrió una dolorosa derrota ante el Columbus Crew y en consecuencia volvió con las manos vacías. Cinco años después tiene la oportunidad de conquistar uno de los campeonatos ausentes en la administración del ingeniero, Víctor Velázquez.

Títulos de Cruz Azul en la era de Víctor Velázquez

Cruz Azul festeja en CU el título del Clausura 2026, REUTERS/Henry Romero

Desde el comienzo de su gestión en 2021, el Club de Futbol Cruz Azul ha celebrado títulos nacionales y también internacionales. El primero se recuerda con júbilo tras romper una sequía de 23 años sin campeón de la Liga Mx en el torneo de Clausura de aquel año bajo el mando de Juan Reynoso.

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El último trofeo que la Máquina Cementera festejó en esta era fue el Campeón de Campeones de la temporada 2025-26 al superar, en 90 minutos, a los Diablos Rojos del Toluca FC (campeón del Apertura 2025), en Carson, California con doblete de José Paradela y otro gol de Charly Rodríguez.

Así va el conteo de títulos de Cruz Azul durante la presidencia de Víctor Velázquez:

Liga Mx : 2 (Guard1anes Clausura 2021 y Clausura 2026).

Campeón de Campeones : 2 (2021 y 2026).

ConcacaF Champions Cup : 1 (2025)

Supercopa de la Liga Mx: 1 (2022)

Cruz Azul vs Inter Miami CF ¿A qué hora se jugará el Campeones Cup?

La Máquina se prepara en USA para enfrentar a Inter Miami CF. REUTERS/Eloisa Sanchez

Los celestes solicitaron mover el juego por las complicaciones de su llegada a Estados Unidos. La solicitud fue rechazada. Por lo tanto, el duelo no sufrirá cambios en su programación habitual.

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El partido por el Campeones Cup se llevará a cabo este miércoles 16 de septiembre en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). Si Joel Huiqui alza el trofeo será un triplete histórico para él y se convertiría en el primer técnico mexicano en conquistar este torneo internacional.

Por ahora, la Máquina Celeste de la Cruz Azul acumula un título de la Liga Mx, en el Clausura 2026 frente a Pumas UNAM y el Campeón de Campeones ante Diablos del Toluca FC desde la elección de Joel Huiqui como timonel del equipo principal de La Noria.

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