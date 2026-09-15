México

Autoridades del Metro CDMX han decomisado más de 400 kg de pirotecnia en las 12 líneas del STC

Autoridades precisaron que el operativo “Cero Pirotecnia” seguirá vigente hasta el 16 de septiembre para prevenir algún incidente dentro de las instalaciones del Metro

Un policía con chaleco fluorescente revisa cajas y bolsas con juegos pirotécnicos colocados sobre una mesa dentro de una estación
Un agente de la Policía Bancaria e Industrial revisa pirotecnia decomisada en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México. (X/ @MetroCDMX)
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El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) aseguraron más de 400 kilogramos de artículos elaborados con pólvora esto como parte del operativo “Cero Pirotecnia” que implementaron en las instalaciones de las 12 líneas del Metro CDMX.

A través de un comunicado, las autoridades explicaron que en total han decomisado 439 kilogramos de pirotecnia y juegos artificiales entre el 1 y el 14 de septiembre, como parte del operativo desplegado en distintas estaciones de la red del STC Metro.

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El dispositivo se mantendrá hasta el 16 de septiembre y tiene como objetivo prevenir riesgos y proteger la integridad de las personas usuarias durante las fiestas patrias, en seguimiento a la instrucción de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

“Del 1 al 14 de septiembre, elementos de la Policía Bancaria e Industrial y de la Policía Auxiliar aseguraron 439 kilogramos de artículos elaborados con pólvora”, se lee en el boletín que compartieron.

Un policía inspecciona una bolsa negra sostenida por una mujer junto a torniquetes y un cartel del programa Cero Pirotecnia
Un agente de policía revisa la bolsa de una usuaria frente a un cartel del operativo Cero Pirotecnia en una estación del Metro de la Ciudad de México. (X/ @MetroCDMX)

Qué estaciones del Metro CDMX reforzaron seguridad para prevenir el ingreso de cohetes

Las acciones se realizan de manera conjunta con la participación de elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), la Policía Auxiliar (PA) y personal de Seguridad Institucional del Metro. Según con la explicación de las autoridades, el operativo contempla vigilancia y control de accesos en las 12 líneas de la Red para detectar el ingreso, traslado o comercialización de cohetes, fuegos artificiales y otros objetos elaborados con pólvora.

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Sin embargo, el operativo se concentró en siete estaciones principales debido a la afluencia de personas que transitan por el lugar, además, por estar ubicadas en inmediaciones de mercados y locales que venden productos de variedad, razón por lo que las personas ingresan con bultos a las instalaciones.

Las estaciones Candelaria, Merced, Pino Suárez, Balderas, Hidalgo, Indios Verdes y Jamaica reciben atención prioritaria por ser consideradas puntos estratégicos para prevenir el traslado de pirotecnia dentro de las instalaciones del sistema.

Un hombre con chaleco fluorescente sostiene una bolsa transparente llena de pequeños artefactos de pirotecnia de diversos colores
Un oficial sostiene una bolsa con pirotecnia decomisada durante el operativo Cero Pirotecnia en el Metro de la Ciudad de México. (X/ @MetroCDMX)

El Metro CDMX recordó que está prohibido ingresar, transportar o comercializar pirotecnia en sus instalaciones, debido al riesgo que representa para las personas usuarias, el personal y la infraestructura. También pidió a la ciudadanía atender las indicaciones del personal de seguridad y evitar transportar cualquier artículo elaborado con pólvora.

El sistema de videovigilancia mantendrá un monitoreo constante en los accesos donde se registra una mayor incidencia de personas que intentan entrar con pirotecnia.

El personal de seguridad podrá identificar a quienes transporten o comercialicen estos materiales dentro de la red. Cuando una persona sea sorprendida, el caso será reportado de inmediato al Puesto Central de Monitoreo.

El PCM dará aviso al área jurídica del organismo para que determine lo procedente respecto de la persona involucrada y del material asegurado. La medida busca establecer el destino de los objetos decomisados conforme a los procedimientos internos.

Tres policías con chalecos amarillos inspeccionan la maleta de un hombre sobre una mesa dentro de una estación del metro
Elementos de la Policía Metro revisan la mochila de un usuario durante el operativo Cero Pirotecnia en la Ciudad de México. (X/ @MetroCDMX)

La Coordinación de Gestión Integral de Riesgos retirará la pirotecnia asegurada en las estaciones. Después la entregará a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para garantizar el manejo correspondiente.

El Metro pide a usuarios no ingresar ni vender pirotecnia

El dispositivo también prevé solicitar a la SSC CDMX la participación de personal del Agrupamiento Fuerza de Tarea en las labores de recolección y destino final de la pirotecnia decomisada.

La intervención de este agrupamiento permitirá concentrar los materiales retirados de estaciones, trenes y accesos para evitar que permanezcan dentro de las instalaciones del Metro.

La presencia de los grupos Fuerza de Reacción y Estratégicos se suma a las tareas del personal policial y de vigilancia que opera en la red. Los recorridos buscan reducir la posibilidad de que los usuarios ingresen artículos que puedan detonar o provocar incendios.

El Metro advierte que la pirotecnia representa un riesgo para la integridad de las personas usuarias. Estos materiales pueden ocasionar lesiones graves, daños en la infraestructura y afectaciones a la operación del servicio.

Los artefactos pirotécnicos pueden generar humo, fuego o explosiones en espacios cerrados y con alta concentración de personas. Por esa razón, el sistema de transporte pide a los usuarios abstenerse de ingresar, trasladar o vender cualquier tipo de pirotecnia.

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