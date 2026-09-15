Patrick Mahomes celebra el triunfo de los Chiefs con un “¡Viva México!”

Mahomes mostró su cariño a México. Mandatory Credit: Jay Biggerstaff-Imagn Images

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En medio de las celebraciones por las Fiestas Patrias de México, una de las figuras más reconocidas de la NFL tuvo un inesperado gesto hacia el país.

Patrick Mahomes habló con John Sutcliffe después del Monday Night Football del lunes 14 de septiembre y, durante la entrevista, respondió en español cuando el periodista le recordó que este 15 de septiembre se conmemora la Independencia de México.

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El momento ocurrió después de que los Kansas City Chiefs comenzaran la temporada 2026 con una victoria de 31-10 sobre los Denver Broncos en Arrowhead Stadium.

Más allá del resultado, el encuentro también representó el regreso oficial de Mahomes a un partido de temporada regular después de una importante lesión en la rodilla izquierda que lo dejó fuera durante buena parte del proceso previo.

El mensaje de Patrick Mahomes para México

Durante la conversación, Sutcliffe también destacó precisamente el rendimiento de Kenneth Walker, quien fue una pieza determinante para que los Chiefs pudieran establecer el juego terrestre.

El periodista recordó que el corredor podía contribuir de distintas maneras y que Kansas City tenía diferentes caminos para alcanzar los 30 puntos.

Fue entonces cuando Sutcliffe llevó la entrevista hacia México.

“Mañana en México tenemos el Día de la Independencia. ¡Viva México!”, expresó el periodista.

Mahomes respondió inmediatamente: “¡Viva México!”

Mahomes se mostró relajado con el reportero mexicano (captura de pantalla)

La breve interacción tomó relevancia por el momento en el que ocurrió. La entrevista se realizó después del triunfo de Kansas City y apenas unas horas antes del 15 de septiembre, una de las fechas más importantes del calendario mexicano.

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El quarterback de los Chiefs ya había mostrado anteriormente cercanía con el público mexicano, pero en esta ocasión el mensaje llegó directamente durante una transmisión posterior a un partido oficial de la NFL y en el marco de las celebraciones patrias.

Mahomes recupera confianza tras regresar de su lesión

La actuación de Patrick Mahomes tuvo un significado particular por el contexto de su regreso.

El quarterback había sufrido una lesión que involucró los ligamentos cruzado anterior y lateral de la rodilla izquierda nueve meses antes, por lo que una de las principales incógnitas antes del partido era cómo respondería físicamente al volver a competir.

Patrick Mahomes estuvo lesionado de gravedad. (AP Foto/Colin E. Braley)

El propio Mahomes explicó a John Sutcliffe que una de las jugadas que más confianza le dio ocurrió desde la primera serie ofensiva. El quarterback terminó esa posesión con un touchdown terrestre de 15 yardas, una acción que, según sus palabras, le permitió comprobar que podía volver a jugar de manera natural.

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“Me dio confianza. Al regresar de la lesión, no me golpean y correr en esa primera serie me dio confianza de que podía ser yo mismo nuevamente en el campo”, explicó Mahomes durante la entrevista.

El mariscal terminó el encuentro con 184 yardas por pase, dos touchdowns aéreos y una anotación terrestre, además de completar 15 de 27 envíos. Su actuación estuvo acompañada por una ofensiva terrestre que tuvo como protagonista a Kenneth Walker III.

El corredor, recién llegado a Kansas City, acumuló 173 yardas en 23 acarreos y dos touchdowns, convirtiéndose en una de las principales figuras del triunfo ante Denver.

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Mahomes ya había hablado durante la pretemporada sobre el impacto que esperaba de Walker y después del partido volvió a destacar su importancia.

A Mahomes se le vio bien en el MNF. Mandatory Credit: Denny Medley-Imagn Images

Los Chiefs terminaron con 392 yardas totales, mientras que limitaron a los Broncos a apenas 176.

Así, mientras Mahomes comenzaba una nueva etapa después de su lesión y los Chiefs iniciaban la temporada con una victoria, su respuesta a Sutcliffe terminó dejando uno de los momentos más particulares de la noche: un sencillo “¡Viva México!” justo antes del inicio de las celebraciones por la Independencia.