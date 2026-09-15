Estudiantes de Morelos toman las calles tras feminicidio de Claudia Tacoronte, denuncian crisis de inseguridad

Marchan en Morelos por el feminicidio de Claudia Tacoronte.(Crédito: EFE/Alex Cruz)

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Este 15 de septiembre de 2026, cientos de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se dieron cita en el el campus Chamilpa para realizar una marcha en exigencia de justicia por el feminicidio de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera.

La denuncia sobre la crisis de inseguridad llega acompañada de las deficiencias de un sistema que visibiliza la violencia contra las mujeres en el estado, donde el asesinato de la española se suma a otros tres feminicidios de estudiantes de la misma universidad.

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Estudiantes exigen garantías de seguridad

Claudia Tacoronte, estudiante de intercambio de Educación Infantil de la Universidad de Granada, fue asesinada con arma blanca la noche del pasado 12 de septiembre, las primeras indagatorias apuntan a un supuesto asalto en la ciudad de Cuautla, donde asistiría a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

El crimen ha conmocionado a la comunidad universitaria, lo que los ha convocado a unirse y exigir condiciones que garanticen la seguridad de los estudiantes nacionales y los de intercambio.

Entre pancartas con mensajes de “Quiero conocer a mis compañeras en las aulas, no en las noticias”, “¿Viva México? primero que vivan ellas”, “Morelos feminicida”, entre otros; cientos de estudiantes marcharon hacia la Plaza de Armas de Cuernavaca.

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Marchan en Morelos por el feminicidio de Claudia Tacoronte.(Crédito: EFE/Alex Cruz)

Uno de los estudiantes entrevistado por la reportera Teresa Flores, aseguró que su principal exigencia se centraba en “pedir justicia para nuestra compañera, así como también que se mejoren las medidas de seguridad, ya que la compañera Claudia no sabía cómo se encuentra el estado ni el municipio de Cuautla, prácticamente fue sin que se le brindara ningún tipo de información”.

Además de estudiantes, también se sumó ciudadanía de la entidad, quienes se solidarizaron con la familia de la joven extranjera de 21 años, visibilizando la inseguridad que atraviesa a la comunidad estudiantil, “que el gobierno haga algo”.

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Entre pintas, fichas y exigencias, así llegaron al Palacio de Gobierno

Al llegar al Palacio de Gobierno, las y los estudiantes derribaron las vallas colocadas en la Plaza de Armas, realizando algunas pintas en las instalaciones gubernamentales, donde también colocaron carteles, fichas de búsqueda y una ofrenda.

Las pancartas que cargaron por más de dos horas fueron colocadas a las afueras del Palacio de Gobierno, mensajes que visibilizan la violencia contra las mujeres, ya que colocaron los nombres de víctimas de feminicidio como Andrea Maylin.

“Llegaron tarde como siempre, con excusas, con carpetas vacías, con promesas vacías que no sirven para traer de vuelta a nadie”, comentó uno de los jóvenes que se pronunció al termino de la manifestación.

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Las personas que se manifestaron gritaron el nombre de la estudiante “¡Claudia!”, además, recordaron a quienes han sido víctimas de violencia feminicida y desaparición con un pase de lista.