Designan a Eugenio Segura coordinador de Morena en Quintana Roo rumbo a elecciones del 2027

El partido Morena nombró a Eugenio Segura Vázquez como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional rumbo a las elecciones del 2027.
Entre los aspirantes también destacó Rafael Marín Mollinedo, exdirector general de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional rumbo a las elecciones del 2027.
PUBLICIDAD
El exfuncionario federal fue señalado de incluir en su equipo de trabajo a Alejandro Enrique Arcos Romero, quien fue identificado como presunto operador de unaa red financiera relacionada con la llamada mafia rumana.
Información en desarrollo...
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Octavio Paz y la Independencia de México: lo que pensaba de Hidalgo, Morelos y la guerra social inconclusa
En El laberinto de la soledad, el Nobel sostiene que el levantamiento iniciado en 1810 expresaba reclamos campesinos y agrarios que la consumación encabezada por Agustín de Iturbide dejó sin resolver
EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 15 de septiembre
Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México
16 de septiembre festivo oficial: ¿El pago es doble o triple si te toca trabajar?
El Artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo señala el monto que el trabajador debe recibir por trabajar en un día de descanso oficial
El Malilla, NSQK y Uzielito Mix llegan a Destino Dos Equis Veracruz 2026: lineup completo, boletos y horarios
El encuentro reúne música urbana, R&B y sesiones de DJ frente al Golfo de México
Cuándo y a qué hora es el Grito de Independencia 2026: Sheinbaum encabezará la ceremonia desde Palacio Nacional
Ya hay fecha y horario para el Grito, además de los detalles de la celebración que iniciará desde la tarde en el Zócalo, música y cierres viales en la zona
MÁS NOTICIAS