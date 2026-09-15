Designan a Eugenio Segura coordinador de Morena en Quintana Roo rumbo a elecciones del 2027

Elección 2027: Ariadna Montiel blinda a Morena y acusa que oposición recurrirá a "calumnias y fabricación de acusaciones". (Foto: X/@A_MontielR)

Guardar

El partido Morena nombró a Eugenio Segura Vázquez como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional rumbo a las elecciones del 2027.

Entre los aspirantes también destacó Rafael Marín Mollinedo, exdirector general de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional rumbo a las elecciones del 2027.

PUBLICIDAD

El exfuncionario federal fue señalado de incluir en su equipo de trabajo a Alejandro Enrique Arcos Romero, quien fue identificado como presunto operador de unaa red financiera relacionada con la llamada mafia rumana.

Información en desarrollo...