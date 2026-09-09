Diputados aprueban en Comisiones la reforma para impedir la doble nacionalidad a quienes gobiernen México

Quienes tengan doble nacionalidad deberán renunciar a la segunda.

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La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó este martes el dictamen que plantea establecer el requisito de nacionalidad única para quienes busquen ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalada con 26 votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.

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Con ello, el dictamen fue remitido a la Mesa Directiva de San Lázaro para continuar con el proceso legislativo y posteriormente ser discutido por el Pleno.

El proyecto contempla modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de establecer reglas específicas sobre la nacionalidad de quienes encabecen los poderes ejecutivos federal y locales.

Reforma sobre doble nacionalidad busca limitar acceso a cargos ejecutivos

La propuesta no plantea eliminar la doble nacionalidad para los mexicanos ni impedir que quienes cuentan con ella puedan participar en la vida pública.

Diputados dan primer paso a reforma de nacionalidad única; ahora va al Pleno.

El planteamiento se concentra en las personas que aspiren a ocupar los principales cargos ejecutivos del país.

De acuerdo con el proyecto, una persona mexicana por nacimiento que también tenga otra nacionalidad podría competir por alguno de estos cargos si realiza previamente una renuncia efectiva a la segunda nacionalidad, conforme al procedimiento que establezca la Ley de Nacionalidad.

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El dictamen también plantea que esta condición permanezca durante todo el periodo en que se ejerza el cargo.

Es decir, la persona que ocupe la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno no podría adquirir, solicitar o invocar otra nacionalidad mientras permanezca en funciones.

Entre las conductas que el proyecto considera incompatibles con el ejercicio del cargo se encuentran utilizar un pasaporte o documento de identidad expedido por otro Estado, ejercer derechos políticos relacionados con otra ciudadanía o solicitar protección diplomática de un país extranjero.

La consejera jurídica Luisa María Alcalde justificando la propuesta presidencial. Crédito: Presidencia.

La iniciativa argumenta que estas restricciones buscan garantizar que quienes encabecen los poderes ejecutivos respondan exclusivamente ante el Estado mexicano.

Oposición cuestiona restricciones y pide analizar el impacto en mexicanos

Durante la discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales, legisladores de oposición expresaron su desacuerdo con distintos aspectos de la propuesta.

El diputado panista Federico Döring solicitó modificar el orden del día para abrir un parlamento abierto, con el argumento de que existen millones de mexicanos que viven fuera del país y que podrían tener doble nacionalidad. La propuesta fue rechazada.

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Iraís Reyes cuestiona reforma sobre doble nacionalidad.

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Virginia Reyes de la Torre, señaló que la propia Constitución reconoce como mexicanos por nacimiento tanto a quienes nacen en territorio nacional de padres extranjeros como a quienes nacen en otro país siendo hijos de madre o padre mexicanos.

Durante su intervención, sostuvo que ninguna persona decide las circunstancias de su nacimiento o quiénes serán sus padres, por lo que consideró que tener otra nacionalidad no determina por sí mismo su capacidad para servir a México.

La legisladora también cuestionó la manera en que se desarrollan algunas discusiones dentro de la Cámara de Diputados.

Acusó a la mayoría legislativa de evitar el análisis de las propuestas en lo particular y consideró que esa parte del debate forma parte de las responsabilidades de los legisladores.

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Morena y PT defienden la nacionalidad única para gobernantes.

Estos son los principales puntos de la reforma:

El dictamen fue aprobado con 26 votos a favor , cinco en contra y cero abstenciones .

La propuesta modifica los artículos 82, 116 y 122 constitucionales .

Busca establecer el requisito de nacionalidad única para la Presidencia, gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la CDMX.

Las personas con doble nacionalidad podrían aspirar a esos cargos si renuncian previamente a la segunda nacionalidad.

La condición de nacionalidad única se mantendría durante el ejercicio del cargo.

El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

PRI señala caso del embajador de México en Estados Unidos

El debate también derivó en cuestionamientos sobre la congruencia de establecer restricciones relacionadas con los vínculos de las personas con otros países.

César Alejandro Domínguez cuestiona reforma sobre doble nacionalidad.

El diputado del PRI, César Alejandro Domínguez, planteó revisar el caso del embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, al referirse a que su esposa es de nacionalidad estadounidense y trabajó en la representación diplomática mexicana en ese país.

El legislador señaló que la soberanía nacional debe defenderse mediante instituciones y no mediante restricciones de derechos.

En ese contexto, cuestionó que la doble nacionalidad o los vínculos familiares con personas extranjeras sean utilizados como elementos para generar sospechas sobre la lealtad de quienes buscan desempeñar una responsabilidad pública.

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Domínguez también mencionó al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al señalar que se encuentra en una condición relacionada con la doble nacionalidad.

Marcelo Ebrard entra al debate por reforma sobre doble nacionalidad. REUTERS/Paola García

La diputada panista Noemí Luna Ayala también cuestionó las prioridades de la reforma.

Recordó que su bancada ha presentado iniciativas relacionadas con la protección de los procesos electorales frente a la intervención del crimen organizado y el narcotráfico.

Además, destacó la importancia de las remesas enviadas por mexicanos que viven en el extranjero, al señalar que durante 2025 los migrantes enviaron más de un billón 200 mil pesos.

Reforma de Sheinbaum pasará al Pleno de la Cámara de Diputados

La iniciativa de Claudia Sheinbaum fue turnada a la Cámara de Diputados el 31 de agosto de 2026 y quedó radicada en la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXVI Legislatura.

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El proyecto recibió el folio interno CPC-I-709-26 y fue integrado en un dictamen denominado “Nacionalidad Única para el Ejercicio de la Titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales”.

Nacionalidad única para gobernantes: reforma de Sheinbaum avanza en Diputados.

Con la aprobación en comisión, el siguiente paso será su discusión y votación en el Pleno.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, había anticipado que el debate podría realizarse después del 21 de septiembre y que la votación podría llevarse a cabo entre los días 21 y 23 de ese mes.

En caso de que la reforma constitucional alcance la mayoría calificada requerida en la Cámara de Diputados, el proyecto continuaría su proceso legislativo en el Senado.

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Por ahora, el dictamen aprobado en comisión mantiene como eje la exigencia de una sola nacionalidad para quienes ocupen la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, mientras el debate legislativo continuará en las siguientes etapas.