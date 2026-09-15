México

¿Dónde estará la Utopía Canina de CDMX? El nuevo parque para perros tendrá alberca, gimnasio y zonas de recreación

La alcaldía Venustiano Carranza tendrá una Utopía Canina con zonas acuáticas, gimnasio y circuitos de juego para perros

Varios perros juegan en un parque canino con alberca, rampas y laberinto, junto al logotipo de Utopías Ciudad de México en el cielo.
El Gobierno de la Ciudad de México proyecta un parque para mascotas con alberca, gimnasio y zonas acuáticas en la alcaldía Venustiano Carranza. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Utopía Canina de CDMX estará junto al nuevo Centro de Cuidado Animal, en la alcaldía Venustiano Carranza y cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El proyecto fue presentado el 14 de septiembre por el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, durante una conferencia encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. El espacio busca ofrecer recreación para perros y convivencia familiar bajo administración del Gobierno capitalino.

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La nueva área para animales de compañía se construirá en una segunda etapa, después de la inauguración del Centro de Cuidado Animal.

El parque tendrá una superficie aproximada de cuatro hectáreas y contará con instalaciones acuáticas, zonas de ejercicio, juegos y espacios para que los perros corran, salten y exploren.

La Utopía Canina estará en Venustiano Carranza, junto al Centro de Cuidado Animal

El predio destinado a la Utopía de Bienestar Canino se localiza a un costado del nuevo albergue para perros que construyó el Gobierno de la Ciudad de México.

La ubicación está en Boulevard Puerto Aéreo, dentro de la alcaldía Venustiano Carranza. El complejo se encuentra a un costado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

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El secretario Raúl Basulto Luviano explicó que el terreno dispone de cuatro hectáreas adicionales a las destinadas al Centro de Cuidado Animal. Esa reserva permitirá desarrollar el espacio recreativo para mascotas.

Las familias podrán llevar a sus mascotas”, afirmó Basulto Luviano durante la presentación del proyecto.

La propuesta incluye áreas pensadas para que los perros puedan realizar actividades físicas y permanecer al aire libre junto con sus familias.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El espacio busca ofrecer recreación para perros y convivencia familiar bajo administración del Gobierno capitalino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Utopía Canina tendrá alberca, gimnasio, laberintos y zonas de juego para perros

La Utopía Canina contará con instalaciones para que los animales de compañía realicen actividad física, jueguen y descansen al aire libre junto con sus familias.

El proyecto incluirá una alberca para perros, así como un chapoteadero, una fuente y una cascada artificial. Estas zonas acuáticas estarán destinadas a que las mascotas puedan refrescarse durante su visita.

El parque también prevé un gimnasio canino con estructuras diseñadas para el ejercicio y la recreación. La propuesta contempla áreas para correr, brincar y recorrer distintos circuitos.

Entre los elementos anunciados figuran túneles, pelotas, zonas para escalar y un laberinto. Cada una de estas instalaciones formará parte de los espacios pensados para estimular el movimiento y el juego de los perros.

La Utopía Canina incluirá juegos infantiles, arte, cafetería y foros al aire libre

La infraestructura no estará destinada únicamente a los perros. El proyecto contempla áreas infantiles, actividades de artes plásticas y espacios de convivencia.

Los foros al aire libre formarán parte de la propuesta anunciada por el Gobierno de la Ciudad de México.

También habrá una cafetería y zonas para que las familias permanezcan en el lugar mientras sus mascotas utilizan las instalaciones recreativas.

La intención oficial es que el parque combine el bienestar animal con actividades para las personas que acompañen a los perros.

El diseño busca concentrar varias opciones en un mismo predio: ejercicio para mascotas, zonas acuáticas, juegos infantiles, arte y convivencia familiar.

La Utopía Canina se plantea como un espacio público administrado por el Gobierno capitalino. Las autoridades no dieron a conocer la fecha concreta para el inicio de las obras de esta segunda etapa.

Cinco perros de varias razas dentro de un chapoteadero azul con chorros de agua y letras grabadas en el borde de piedra.
La infraestructura no estará destinada únicamente a los perros. El proyecto contempla áreas infantiles, actividades de artes plásticas y espacios de convivencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro de Cuidado Animal tendrá capacidad para 600 perros

El nuevo Centro de Cuidado Animal, ubicado junto al terreno de la futura Utopía, ya estaba prácticamente terminado al momento del anuncio.

Raúl Basulto Luviano indicó que su inauguración podría realizarse el jueves 17 o el viernes 18 de septiembre.

El centro ocupará un área de cinco hectáreas, equivalentes a 50 mil metros cuadrados. El complejo tendrá 6.400 metros cuadrados de construcción.

La instalación contará con 27 edificios. De ese total, 20 serán módulos de estancia canina colectivos e individuales.

La capacidad prevista es de 600 perros. El centro funcionará como un espacio de albergue y cuidado para animales.

El recinto incluirá un módulo médico canino, servicios veterinarios y un centro de voluntariado.

La infraestructura también contará con áreas recreativas y de convivencia para que los animales puedan salir al aire libre.

El proyecto incorpora servicios de compostaje y una planta de tratamiento para reutilizar las aguas generadas en el complejo.

Clara Brugada vinculó el proyecto con el bienestar y refugio de animales

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó la dimensión del nuevo Centro de Cuidado Animal dentro de las políticas de protección para mascotas en la capital.

La mandataria afirmó que el lugar será “uno de los espacios públicos más grandes del país” destinados al albergue y refugio de animales.

Brugada señaló que la construcción permitirá ampliar las condiciones para atender a perros que requieren resguardo.

La futura Utopía Canina se ubicará junto a ese centro y complementará su presencia con actividades abiertas a las familias que acudan con sus mascotas.

Las dos instalaciones tendrán funciones diferenciadas dentro del mismo entorno.

Una veterinaria con mascarilla y uniforme azul examina el pecho de un perro mestizo sobre una mesa metálica en un consultorio.
El recinto incluirá un módulo médico canino, servicios veterinarios y un centro de voluntariado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma Amar es Adoptar ya muestra perros disponibles para adopción

Durante la misma conferencia, Clara Brugada informó que ya opera la plataforma Amar es Adoptar.

El sitio permite a la ciudadanía conocer a perros que se encontraban en el Refugio Franciscano, la Brigada de Vigilancia Animal y el Albergue Ajusco.

La incorporación de los animales a la plataforma será paulatina. Las personas interesadas podrán consultar sus características y elegir a aquellos que consideren adecuados para integrarlos a su familia.

El proceso de adopción incluirá visitas a los hogares de quienes presenten una solicitud. Las autoridades también contemplan convivencias con los perros para revisar si la adopción es viable.

La plataforma forma parte de las acciones anunciadas para promover la adopción responsable y ampliar la atención a los animales de compañía en la Ciudad de México.

Con el Centro de Cuidado Animal próximo a inaugurarse y la Utopía Canina proyectada en el terreno contiguo, la administración capitalina concentrará en Venustiano Carranza un albergue para 600 perros y un futuro parque con alberca, gimnasio, laberintos y zonas de convivencia familiar.

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