México

Sheinbaum atribuye al INE la definición de reglas ante posible ataque de bots como en Colombia

La mandataria asegura que el árbitro electoral y el Tribunal Electoral deben fijar los límites para la propaganda digital

La mandataria asegura que el árbitro electoral y el Tribunal Electoral deben fijar los límites para la propaganda digital, luego de que se le preguntó cómo se prepara el Gobierno federal ante ese posible escenario
La mandataria asegura que el árbitro electoral y el Tribunal Electoral deben fijar los límites para la propaganda digital, luego de que se le preguntó cómo se prepara el Gobierno federal ante ese posible escenario
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) establecer las reglas para enfrentar un eventual ataque de bots contra el proceso electoral mexicano, similar al que el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, describió que ocurrió en su país. La mandataria hizo estas declaraciones al ser cuestionada sobre cómo se organiza el Gobierno federal ante ese posible escenario.

El papel del INE y el Tribunal Electoral

Sheinbaum explicó que la organización de las elecciones corresponde al INE, definido como una institución autónoma, mientras que la calificación final de los comicios recae en el Tribunal Electoral. De acuerdo con la presidenta, ambas instancias son las encargadas de definir las reglas en materia de propaganda en redes sociales.

PUBLICIDAD

La mandataria recordó que su gobierno buscó que esta regulación quedara plasmada en la ley electoral, propuesta que no fue aprobada. Por ello, indicó, sigue siendo el INE la instancia que debe establecer los límites correspondientes.

Diferencias con el caso colombiano

Sheinbaum estableció una distinción entre el sistema electoral mexicano y el colombiano. Explicó que en Colombia el conteo de votos está a cargo de una empresa privada, mientras que en México esa tarea recae directamente en la ciudadanía.

  • En México, quienes cuentan los votos son ciudadanas y ciudadanos que participan como funcionarios de casilla.
  • Este cargo es de carácter voluntario y se accede a él mediante una convocatoria pública del INE.
  • La presidenta reconoció que han existido casos de fraude electoral vinculados a la ausencia de representantes de partidos o a modificaciones en actas, así como posibles irregularidades en el PREP.

Sheinbaum afirmó que existe consenso entre la población mexicana respecto a que el INE continúe organizando las elecciones y que sean los ciudadanos, a través del trabajo de casilla, quienes realicen el conteo.

PUBLICIDAD

Referencia a una red vinculada a la oposición

La presidenta también se refirió a una red que, según ha señalado en distintas ocasiones, habría estado organizada por sectores de oposición. Indicó que los integrantes de este medio han reconocido públicamente dedicarse a realizar campañas de propaganda en procesos electorales de distintos países de América Latina.

Sheinbaum mencionó que una persona vinculada a esta red fue detenida en Bolivia por un presunto intento de feminicidio en agravio de su pareja, quien, de acuerdo con lo relatado por la mandataria, señaló en una entrevista que dicho personaje mantenía vínculos con actores en México contrarios al Gobierno actual. Esta información corresponde a declaraciones difundidas públicamente y no constituye una resolución judicial firme.

Estrategia del Gobierno federal

Ante este panorama, Sheinbaum sostuvo que la postura del Gobierno es documentar y denunciar este tipo de redes vinculadas a plataformas digitales que operan con financiamiento para realizar campañas de propaganda.

Como parte de su estrategia, la presidenta destacó que continuarán con el trabajo de información directa con la ciudadanía, casa por casa, respecto a los programas sociales, sus objetivos y la visión del Gobierno federal, dejando en claro que corresponde a los partidos políticos definir sus propias estrategias electorales.

*Información en desarrollo

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraPolítica MexicanaGustavo PetroUNAMElecciones 2027mexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 7 de septiembre: lobo mexicano y Trump, abucheo en Colima, Greenpeace vs planta de amoníaco

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 7 de septiembre: lobo mexicano y Trump, abucheo en Colima, Greenpeace vs planta de amoníaco

EN VIVO | La Nueva Corte de Hugo Aguilar cumple su primer año: Ministros reciben a la presidenta en la entrada del edificio sede

El ministro presidente Hugo Aguilar rinde el primer informe de actividades de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

EN VIVO | La Nueva Corte de Hugo Aguilar cumple su primer año: Ministros reciben a la presidenta en la entrada del edificio sede

Poncho de Nigris lanza duro mensaje por el regreso de Gala Montes a La Casa de los Famosos: “Está a nada de un brote psicótico”

El conductor reaccionó con preocupación ante la incorporación de la actriz y cuestionó que vuelva al encierro en medio de un momento personal que, según su percepción, no sería el adecuado

Poncho de Nigris lanza duro mensaje por el regreso de Gala Montes a La Casa de los Famosos: “Está a nada de un brote psicótico”

Cuáles serán las funciones de Pedro Sola en La Granja VIP: ¿Es castigo de TV Azteca tras polémica de envenenar perros?

Su llegada al reality show de animales ocurre meses después de sus comentarios sobre “envenenar perros” en “Ventaneando”

Cuáles serán las funciones de Pedro Sola en La Granja VIP: ¿Es castigo de TV Azteca tras polémica de envenenar perros?

Sembrando Vida 2026: confirman fecha del pago en septiembre para todos los beneficiarios

El programa se implementa en 24 estados y ha integrado más de 1 millón 139 mil hectáreas a proyectos agrícolas y forestales

Sembrando Vida 2026: confirman fecha del pago en septiembre para todos los beneficiarios
MÁS NOTICIAS

NARCO

De mandos del Ejército a funcionarios de la Fiscalía de Guerrero: los señalados por agente de la GN asesinado por presuntos nexos con Los Tlacos

De mandos del Ejército a funcionarios de la Fiscalía de Guerrero: los señalados por agente de la GN asesinado por presuntos nexos con Los Tlacos

México reabre puerta a la DEA: así ha cambiado la cooperación bilateral antidrogas tras años de tensión con EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: México y la DEA pasan de la confrontación a la colaboración, pero persisten los roces por la soberanía

Juan Alejandro era un bebé de un año: fue asesinado tras quedar en medio de un ataque armado en Culiacán, Sinaloa

De “El Jardinero” al “R5″: México y EEUU buscan frenar la consolidación de nuevos liderazgos del narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Poncho de Nigris lanza duro mensaje por el regreso de Gala Montes a La Casa de los Famosos: “Está a nada de un brote psicótico”

Poncho de Nigris lanza duro mensaje por el regreso de Gala Montes a La Casa de los Famosos: “Está a nada de un brote psicótico”

Cuáles serán las funciones de Pedro Sola en La Granja VIP: ¿Es castigo de TV Azteca tras polémica de envenenar perros?

Piden que Anahí intervenga tras alarmante mensaje de Estefanía Villarreal sobre la depresión y la ansiedad

¿Niurka es bruja? Manelyk González revive una experiencia escalofriante antes de convivir con ella en La Granja VIP 2

Cardi B sorprende al cantar tema de Rocío Dúrcal: su real conexión con México pese a que le “ofende” que le digan mexicana

DEPORTES

Olympiacos vs Volos FC: cuándo y dónde ver el debut de la Hormiga González en casa desde México

Olympiacos vs Volos FC: cuándo y dónde ver el debut de la Hormiga González en casa desde México

México vs Polonia: cuándo y dónde ver EN VIVO el segundo encuentro del tricolor en el Mundial Femenil Sub 20

La NFL está de regreso: cuándo y dónde ver cada uno de los encuentros de la semana 1 en México

Isaac del Toro ya conoce quiénes serán sus rivales para el Campeonato Mundial de Ciclismo

Fabiola Villegas brilla con medalla de oro en el Abierto de Taekwondo