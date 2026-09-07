Sheinbaum atribuye al INE la definición de reglas ante posible ataque de bots como en Colombia

La mandataria asegura que el árbitro electoral y el Tribunal Electoral deben fijar los límites para la propaganda digital, luego de que se le preguntó cómo se prepara el Gobierno federal ante ese posible escenario

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La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) establecer las reglas para enfrentar un eventual ataque de bots contra el proceso electoral mexicano, similar al que el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, describió que ocurrió en su país. La mandataria hizo estas declaraciones al ser cuestionada sobre cómo se organiza el Gobierno federal ante ese posible escenario.

El papel del INE y el Tribunal Electoral

Sheinbaum explicó que la organización de las elecciones corresponde al INE, definido como una institución autónoma, mientras que la calificación final de los comicios recae en el Tribunal Electoral. De acuerdo con la presidenta, ambas instancias son las encargadas de definir las reglas en materia de propaganda en redes sociales.

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La mandataria recordó que su gobierno buscó que esta regulación quedara plasmada en la ley electoral, propuesta que no fue aprobada. Por ello, indicó, sigue siendo el INE la instancia que debe establecer los límites correspondientes.

Diferencias con el caso colombiano

Sheinbaum estableció una distinción entre el sistema electoral mexicano y el colombiano. Explicó que en Colombia el conteo de votos está a cargo de una empresa privada, mientras que en México esa tarea recae directamente en la ciudadanía.

En México, quienes cuentan los votos son ciudadanas y ciudadanos que participan como funcionarios de casilla.

Este cargo es de carácter voluntario y se accede a él mediante una convocatoria pública del INE.

La presidenta reconoció que han existido casos de fraude electoral vinculados a la ausencia de representantes de partidos o a modificaciones en actas, así como posibles irregularidades en el PREP.

Sheinbaum afirmó que existe consenso entre la población mexicana respecto a que el INE continúe organizando las elecciones y que sean los ciudadanos, a través del trabajo de casilla, quienes realicen el conteo.

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Referencia a una red vinculada a la oposición

La presidenta también se refirió a una red que, según ha señalado en distintas ocasiones, habría estado organizada por sectores de oposición. Indicó que los integrantes de este medio han reconocido públicamente dedicarse a realizar campañas de propaganda en procesos electorales de distintos países de América Latina.

Sheinbaum mencionó que una persona vinculada a esta red fue detenida en Bolivia por un presunto intento de feminicidio en agravio de su pareja, quien, de acuerdo con lo relatado por la mandataria, señaló en una entrevista que dicho personaje mantenía vínculos con actores en México contrarios al Gobierno actual. Esta información corresponde a declaraciones difundidas públicamente y no constituye una resolución judicial firme.

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Estrategia del Gobierno federal

Ante este panorama, Sheinbaum sostuvo que la postura del Gobierno es documentar y denunciar este tipo de redes vinculadas a plataformas digitales que operan con financiamiento para realizar campañas de propaganda.

Como parte de su estrategia, la presidenta destacó que continuarán con el trabajo de información directa con la ciudadanía, casa por casa, respecto a los programas sociales, sus objetivos y la visión del Gobierno federal, dejando en claro que corresponde a los partidos políticos definir sus propias estrategias electorales.

*Información en desarrollo