Buenas noticias para Checo Pérez: estrenará nuevo motor Ferrari en Bakú y Cadillac prepara más mejoras

(REUTERS/Benoit Tessier)

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Cadillac buscará dar un paso adelante en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde el equipo tiene previsto introducir nuevas actualizaciones después de un complicado debut en Madrid.

Sergio “Checo” Pérez terminó abandonando la carrera por un problema en el sistema de refrigeración, aunque destacó el ritmo que consiguió mantener frente a los Williams antes de su retiro.

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El piloto mexicano explicó que, durante buena parte de la competencia, pudo mantenerse cerca de Alex Albon, algo que consideró una señal positiva para el rendimiento mostrado por el monoplaza estadounidense.

“Tuve prácticamente el mismo ritmo que Albon durante toda la carrera. Estuve a un segundo o dos de distancia hasta que tuvimos el problema. Así que fue un fin de semana realmente fuerte para el equipo en términos de ritmo”, expresó el mexicano al finalizar la competencia.

Pérez también destacó que Cadillac consiguió llevar al límite el rendimiento del auto durante la carrera, pese a que nuevamente un problema mecánico terminó por impedirle completar el Gran Premio.

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“Estábamos al límite con ellos, pero empujamos hasta el límite absoluto y estoy contento con eso”, señaló.

Checo Pérez espera estrenar el nuevo motor Ferrari en Bakú

Más allá del abandono en Madrid, Checo ya tiene la mirada puesta en la siguiente carrera. El mexicano adelantó que Cadillac espera utilizar en Bakú el motor Ferrari con la actualización ADUO 2, con la intención de conseguir un incremento en el rendimiento.

El piloto reconoció que el equipo necesita encontrar algunas décimas para acercarse a sus rivales y confía en que la nueva unidad de potencia pueda representar un avance.

“Solo espero que... ya sabes, Bakú sea una de esas carreras en las que hay que lograr que todo encaje y ver qué pasa y realmente espero que podamos montar el nuevo motor en el coche y dar un pequeño paso adelante, porque realmente necesitamos un poco más de rendimiento”, indicó.

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La expectativa dentro de Cadillac es que las modificaciones permitan continuar con la evolución del proyecto, especialmente después de un fin de semana en el que el ritmo mostrado por Pérez dejó señales positivas pese al resultado final.

Cadillac prepara más actualizaciones para el Gran Premio de Azerbaiyán

(EFE/EPA/ANNA SZILAGYI)

De acuerdo con Motorsport, después de la carrera inaugural en el Madring, el jefe de Cadillac, Marcin Budkowski, también valoró el desempeño de Pérez y confirmó que la escudería tiene preparadas nuevas mejoras para la próxima cita del calendario.

El directivo destacó la actuación del mexicano durante los primeros compases de la competencia, cuando consiguió avanzar posiciones y posteriormente mantenerse en la pelea con Williams y Racing Bulls.

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“La primera parte de la carrera fue emocionante; Checo completó una gran primera vuelta en la que ganó algunas posiciones y luego estuvimos compitiendo contra los Williams y los Racing Bulls. Lamentablemente, tuvimos un problema con la unidad de potencia y nos vimos obligados a retirar su coche”, explicó Budkowski.

Pérez llegó a colocarse en el puesto 15 durante las primeras vueltas, antes de que el problema mecánico obligara a Cadillac a retirar el monoplaza.

De cara a Bakú, el responsable del equipo aseguró que la escudería continúa trabajando para mejorar el rendimiento y confirmó que llevarán actualizaciones al circuito urbano.

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“Estamos progresando y tenemos mejoras preparadas para Bakú. Gracias por el apoyo; esperamos con ganas la próxima carrera dentro de dos semanas”, afirmó Budkowski.