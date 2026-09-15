México Deportes

Buenas noticias para Checo Pérez: estrenará nuevo motor Ferrari en Bakú y Cadillac prepara más mejoras

Tras el Gran Premio de España, Checo ya tiene la mirada puesta en la siguiente carrera

(REUTERS/Benoit Tessier)
(REUTERS/Benoit Tessier)
Guardar

Cadillac buscará dar un paso adelante en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde el equipo tiene previsto introducir nuevas actualizaciones después de un complicado debut en Madrid.

Sergio “Checo” Pérez terminó abandonando la carrera por un problema en el sistema de refrigeración, aunque destacó el ritmo que consiguió mantener frente a los Williams antes de su retiro.

PUBLICIDAD

El piloto mexicano explicó que, durante buena parte de la competencia, pudo mantenerse cerca de Alex Albon, algo que consideró una señal positiva para el rendimiento mostrado por el monoplaza estadounidense.

Tuve prácticamente el mismo ritmo que Albon durante toda la carrera. Estuve a un segundo o dos de distancia hasta que tuvimos el problema. Así que fue un fin de semana realmente fuerte para el equipo en términos de ritmo”, expresó el mexicano al finalizar la competencia.

Pérez también destacó que Cadillac consiguió llevar al límite el rendimiento del auto durante la carrera, pese a que nuevamente un problema mecánico terminó por impedirle completar el Gran Premio.

PUBLICIDAD

Estábamos al límite con ellos, pero empujamos hasta el límite absoluto y estoy contento con eso”, señaló.

Checo Pérez espera estrenar el nuevo motor Ferrari en Bakú

Sergio Pérez viste una camiseta negra con logotipos y sostiene un micrófono frente a dos focos encendidos.

Más allá del abandono en Madrid, Checo ya tiene la mirada puesta en la siguiente carrera. El mexicano adelantó que Cadillac espera utilizar en Bakú el motor Ferrari con la actualización ADUO 2, con la intención de conseguir un incremento en el rendimiento.

El piloto reconoció que el equipo necesita encontrar algunas décimas para acercarse a sus rivales y confía en que la nueva unidad de potencia pueda representar un avance.

Solo espero que... ya sabes, Bakú sea una de esas carreras en las que hay que lograr que todo encaje y ver qué pasa y realmente espero que podamos montar el nuevo motor en el coche y dar un pequeño paso adelante, porque realmente necesitamos un poco más de rendimiento”, indicó.

La expectativa dentro de Cadillac es que las modificaciones permitan continuar con la evolución del proyecto, especialmente después de un fin de semana en el que el ritmo mostrado por Pérez dejó señales positivas pese al resultado final.

Cadillac prepara más actualizaciones para el Gran Premio de Azerbaiyán

(EFE/EPA/ANNA SZILAGYI)
(EFE/EPA/ANNA SZILAGYI)

De acuerdo con Motorsport, después de la carrera inaugural en el Madring, el jefe de Cadillac, Marcin Budkowski, también valoró el desempeño de Pérez y confirmó que la escudería tiene preparadas nuevas mejoras para la próxima cita del calendario.

El directivo destacó la actuación del mexicano durante los primeros compases de la competencia, cuando consiguió avanzar posiciones y posteriormente mantenerse en la pelea con Williams y Racing Bulls.

La primera parte de la carrera fue emocionante; Checo completó una gran primera vuelta en la que ganó algunas posiciones y luego estuvimos compitiendo contra los Williams y los Racing Bulls. Lamentablemente, tuvimos un problema con la unidad de potencia y nos vimos obligados a retirar su coche”, explicó Budkowski.

Pérez llegó a colocarse en el puesto 15 durante las primeras vueltas, antes de que el problema mecánico obligara a Cadillac a retirar el monoplaza.

De cara a Bakú, el responsable del equipo aseguró que la escudería continúa trabajando para mejorar el rendimiento y confirmó que llevarán actualizaciones al circuito urbano.

Estamos progresando y tenemos mejoras preparadas para Bakú. Gracias por el apoyo; esperamos con ganas la próxima carrera dentro de dos semanas”, afirmó Budkowski.

Temas Relacionados

Checo PérezCadillacFerrariGPBakúGP BakúFórmula 1mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Emiliano Aguilar se rinde ante Gala Montes para evitar pelear; termina su video con un “te amo”

El hijo de Pepe se mostró incómodo con la polémica alrededor de ambos y dio un contundente mensaje

Emiliano Aguilar se rinde ante Gala Montes para evitar pelear; termina su video con un “te amo”

Elche vs Real Madrid, EN VIVO: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 6 de LaLiga en México?

Los dirigidos por José Mourinho intentarán prolongar su racha positiva ante un rival que todavía no consigue su primer triunfo en el campeonato

Elche vs Real Madrid, EN VIVO: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 6 de LaLiga en México?

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de septiembre? Explosión en la L1 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de septiembre? Explosión en la L1 del STC

Los narcocorridos más famosos de Los Tigres del Norte: las canciones que no podrían cantar en su concierto gratis

La banda encabeza este 15 de septiembre de 2026 un concierto gratuito en la alcaldía Venustiano Carranza

Los narcocorridos más famosos de Los Tigres del Norte: las canciones que no podrían cantar en su concierto gratis

Beca Benito Juárez 2026: confirman fechas OFICIALES de registro para este ciclo escolar

Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar confirma las nuevas fechas de registro para el ciclo escolar 2026-2027

Beca Benito Juárez 2026: confirman fechas OFICIALES de registro para este ciclo escolar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan atentado en contra de alcaldesa de Tecámac y su jefe de Gabinete: dispararon a la camioneta en la que viajaban

Reportan atentado en contra de alcaldesa de Tecámac y su jefe de Gabinete: dispararon a la camioneta en la que viajaban

El suegro, los camiones y la cocaína: cómo La Barbie construyó un imperio narco con una empresa familiar de Texas

México autoriza entrada de 139 militares de EEUU armados para entrenamiento conjunto en Chihuahua

Experto cuestiona falta de protocolos en evento de Cuautla donde fue asesinada Claudia Tacoronte: “Es un territorio asediado por el crimen”

Ocultos entre cajas de fertilizante: así hallaron autoridades 217 litros de metanfetamina en La Paz, BC

ENTRETENIMIENTO

Televisa podría pagar esta fuerte multa por sellos de suspensión en La Casa de los Famosos colocados por el Edomex

Televisa podría pagar esta fuerte multa por sellos de suspensión en La Casa de los Famosos colocados por el Edomex

Esposo de Karla Díaz rechazó a Lucero y años después admitió: “Cometí un error”

El Toy Fest 2026 te hará ‘Volver al Futuro’ con coleccionables, cosplays masivos y actor de doblaje original: dónde y cuándo será

Emiliano Aguilar se rinde ante Gala Montes para evitar pelear; termina su video con un “te amo”

Los narcocorridos más famosos de Los Tigres del Norte: las canciones que no podrían cantar en su concierto gratis

DEPORTES

Elche vs Real Madrid, EN VIVO: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 6 de LaLiga en México?

Elche vs Real Madrid, EN VIVO: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 6 de LaLiga en México?

Amaury Vergara calienta el Clásico Nacional entre Chivas y América: “Lo vamos a jugar como lo tenemos que jugar”

Así marcha la tabla de posiciones en la Liga Mx Femenil tras la Jornada 7

Víctor Rocha, el boxeador mexicano que busca hacer historia en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Roman Reigns acaba con el “¿Y si sí?”: derrota a Penta Zero Miedo por el título mundial pesado de la WWE en la Arena CDMX