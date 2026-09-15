CNA revela las millonarias multas que podría imponer al futbol mexicano tras investigar posibles prácticas monopólicas

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) abrió una investigación de oficio contra el futbol profesional mexicano por posibles prácticas monopólicas, luego de dar seguimiento durante varios meses a reportes periodísticos y denuncias de aficionados sobre presuntas conductas anticompetitivas.

La investigación fue iniciada formalmente este 14 de septiembre, después de que la Autoridad Investigadora de la CNA determinara que existen indicios suficientes para analizar posibles prácticas monopólicas relativas, es decir, conductas relacionadas con un posible abuso de poder de mercado que podrían estar afectando al futbol mexicano.

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De acuerdo con la Comisión, el procedimiento busca analizar las condiciones del mercado de afiliación, organización y acceso a competiciones de futbol profesional federado, además de cualquier otro servicio que pudiera estar relacionado con estas actividades. La decisión de iniciar la investigación surgió, entre otros elementos, del seguimiento a información pública y de las inquietudes expresadas por aficionados.

¿Por qué la CNA investiga al futbol mexicano?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Comisión explicó que el futbol tiene un impacto importante en la economía del país debido a la cantidad de personas que lo siguen y a los bienes y servicios que genera alrededor de esta actividad.

De acuerdo con información de fuentes públicas citada por la CNA, México es el segundo país del mundo con más aficionados al futbol, mientras que aproximadamente 250 mil personas se movilizan cada fin de semana alrededor de este deporte.

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A esto se suma que la final de la Copa del Mundo 2026 habría alcanzado una audiencia estimada de más de 30.5 millones de personas en México. Además, la industria del futbol generó más de 52 mil millones de pesos en 2024 y alrededor de 150 mil empleos al año.

Sin embargo, el inicio de la investigación no significa que la Comisión haya determinado que existe una práctica monopólica o que algún agente económico sea responsable. La autoridad deberá desarrollar el procedimiento correspondiente antes de llegar a una conclusión.

¿De cuánto podrían ser las multas?

(COFECE)

Mientras la investigación avanza, la CNA también advirtió que los involucrados podrían enfrentar sanciones económicas si no cumplen con los requerimientos de la autoridad.

José Manuel Haro Zepeda, titular de la Autoridad Investigadora de la Comisión Nacional Antimonopolio, explicó en entrevista con ESPN que una persona o agente económico que no atienda una comparecencia podría recibir una multa de hasta 3 mil UMA, equivalente aproximadamente a 3.5 millones de pesos.

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Además, en caso de que no se entregue la información solicitada, la autoridad puede imponer una sanción de hasta 938 mil pesos por cada día que persista el incumplimiento.

“Si alguien no atiende una comparecencia, estamos hablando de que puede haber una sanción de hasta tres mil UMA, que en dinero es equivalente a 3.5 millones de pesos aproximadamente. En caso de que no me proporcionen información, por cada día que no cumplan, yo puedo aplicar una multa de hasta 938 mil pesos aproximadamente”, informó Haro Zepeda.

El funcionario explicó que estas medidas forman parte del proceso mediante el cual la Comisión busca obtener la información necesaria para determinar si existen o no conductas anticompetitivas dentro del mercado del futbol profesional.

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“Es una investigación que busca generar beneficios para todos los participantes y los consumidores de este mercado. Estamos investigando este tipo de prácticas, que son abusivas, en el mercado de afiliación, organización y acceso a competiciones de futbol profesional federado, así como cualquier otro servicio que pudiera estar relacionado.”

Haro Zepeda también detalló que la decisión de investigar surgió después de que la autoridad dio seguimiento al comportamiento del mercado y detectó distintas inquietudes entre los aficionados.

“Para iniciar esta investigación, ¿qué es lo que hacemos? Usualmente le damos seguimiento a cómo van funcionando los mercados, vemos todo tipo de noticias y datos y, en ese sentido, decidimos iniciar una investigación, sobre todo al identificar una diversidad de inquietudes por parte de la afición”, explicó.

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FMF o Liga MX no pueden frenar la investigación con un amparo

La investigación también tiene una particularidad en cuanto a los mecanismos legales que podrían utilizar los involucrados para intentar detenerla. De acuerdo con Haro Zepeda, durante esta etapa del procedimiento no proceden amparos contra los actos de la Comisión.

“Eso es importante que lo menciones. Los amparos en este momento procesal no son procedentes, es decir, hasta que no termine el procedimiento de investigación, no puede haber amparos ante los actos de la Comisión”, señaló.

Por ahora, la investigación continuará para determinar si existen elementos suficientes que permitan acreditar alguna conducta anticompetitiva. En caso de que la responsabilidad de algún agente económico sea comprobada, el Pleno de la CNA puede imponer sanciones de hasta 10% de sus ingresos anuales, además de ordenar la corrección o eliminación de la práctica considerada anticompetitiva.

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Precisamente por ello, el monto de una eventual sanción podría variar dependiendo del tamaño del agente económico involucrado.

“Pueden ser sanciones millonarias, dependiendo del tamaño del agente económico correspondiente. Es proporcional. Por eso es un porcentaje”, explicó Haro Zepeda.