México

Aguas frescas mexicanas: guía rápida de tamarindo, jamaica y horchata para el calor

Las aguas frescas vuelven a ocupar las mesas mexicanas durante las Fiestas Patrias; estas son las recetas para prepararlas en casa y acompañar desde un pozole hasta unas tostadas

Tres vitroleros de vidrio con bebidas de color marrón, rojo y blanco sobre una mesa adornada con banderas de México y papel picado.
Las reuniones por las Fiestas Patrias suelen incluir una jarra de agua fresca junto a los platillos tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Durante las fiestas patrias, las aguas frescas de jamaica, tamarindo y horchata suelen acompañar los platillos tradicionales en reuniones familiares, fondas y celebraciones comunitarias. Sus colores, sabores y preparación casera las mantienen como una presencia habitual en las mesas mexicanas durante septiembre.

La jamaica aporta su tono rojo intenso y su perfil ácido; el tamarindo suma una combinación dulce y agridulce, mientras que la horchata ofrece una alternativa cremosa elaborada, por lo general, a base de arroz.

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Las tres conviven con preparaciones como el pozole, los chiles en nogada, las tostadas y los antojitos que protagonizan las celebraciones.

Su presencia también refleja una costumbre extendida en distintas regiones del país: servir bebidas preparadas en casa o en grandes vitroleros para compartir entre los asistentes.

Más que un complemento, estas aguas forman parte del repertorio gastronómico que identifica las reuniones de septiembre.

Agua de jamaica con dos litros de agua

El agua de jamaica se prepara con una infusión de flor seca y puede servirse fría como acompañamiento de los platillos tradicionales. La flor que queda tras la cocción también puede aprovecharse en una botana con chile y salsa picante.

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Ingredientes:

  • Dos tazas de flor de jamaica.
  • Dos litros de agua.
  • Tres cucharadas de azúcar, equivalentes a cerca de 30 gramos.

Modo de preparación:

  1. Colocar un litro de agua en una olla y llevarlo al fuego.
  2. Agregar la flor de jamaica cuando el agua hierva.
  3. Cocer a fuego bajo durante cinco a siete minutos.
  4. Retirar del fuego y dejar enfriar la infusión.
  5. Colar el líquido y verterlo en una jarra.
  6. Incorporar el litro de agua restante.
  7. Añadir el azúcar y revolver hasta que se disuelva.
  8. Servir fría.

La flor cocida puede secarse y mezclarse con chile en polvo y salsa picante para preparar una botana.

Bebida refrescante de jamaica, vaso de agua fresca, infusión de flor de hibisco, bebida tradicional mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El agua de jamaica se prepara con una infusión de flor seca y puede servirse fría como acompañamiento de los platillos tradicionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

IMSS: agua de jamaica sin azúcar añadida

El recetario de bebidas saludables atribuido al Instituto Mexicano del Seguro Social presenta una alternativa sin azúcar. La preparación utiliza hierbabuena e hielo para complementar el sabor de la jamaica.

Ingredientes:

  • Una taza de flor de jamaica.
  • Seis tazas de agua.
  • Hierbabuena.
  • Hielo.
  • Stevia o sucralosa, de forma opcional.

Modo de preparación:

  1. Reservar cuatro tazas de agua.
  2. Colocar las dos tazas de agua restantes en una olla.
  3. Agregar la flor de jamaica.
  4. Hervir durante cinco minutos.
  5. Colar el concentrado.
  6. Verterlo en una jarra.
  7. Añadir las cuatro tazas de agua reservadas.
  8. Dejar enfriar.
  9. Servir con hielo y una ramita de hierbabuena.
  10. Agregar stevia o sucralosa solo si se desea un sabor más dulce.

Las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud Pública indican que las bebidas con edulcorantes no calóricos no se aconsejan para niñas y niños. Para ellos, el agua simple debe ser la opción principal.

Agua de tamarindo con pulpa natural y azúcar al gusto

El agua de tamarindo se prepara con fruta fresca con cáscara, agua y azúcar al gusto. Su elaboración parte de hervir los frutos hasta ablandar la pulpa, que luego se cuela para retirar semillas y cáscaras antes de diluirla con más agua.

Ingredientes:

  • 200 gramos de tamarindo fresco con cáscara.
  • Dos litros de agua.
  • Azúcar al gusto.

Modo de preparación:

  1. Lavar los tamarindos.
  2. Colocarlos en una olla con un litro de agua.
  3. Hervir entre 15 y 20 minutos, hasta que la pulpa se ablande.
  4. Retirar del fuego.
  5. Colar para separar la pulpa de las semillas y las cáscaras.
  6. Mezclar la pulpa con el litro de agua restante.
  7. Añadir azúcar en la cantidad elegida.
  8. Revolver hasta disolver.
  9. Servir fría.

La principal recomendación para adaptar esta receta consiste en reducir gradualmente el azúcar. El sabor agridulce del tamarindo permite mantener el carácter de la bebida con una menor cantidad de endulzante.

Una jarra de cristal con agua de tamarindo de color rojizo, llena de hielo y con gotas de condensación, rodeada de vainas de tamarindo sobre una mesa de madera.
El agua de tamarindo se prepara con fruta fresca con cáscara, agua y azúcar al gusto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horchata con arroz, canela y leche condensada

La horchata combina arroz, canela y productos lácteos para obtener una bebida de textura cremosa y sabor dulce. Puede servirse fría como acompañamiento de platillos tradicionales durante las celebraciones patrias.

Ingredientes:

  • 250 gramos de arroz.
  • Tres varas de canela.
  • Un litro de agua.
  • 230 mililitros de leche condensada.
  • 300 mililitros de leche evaporada.
  • 500 mililitros de leche, agua o leche de soya.
  • Vainilla.
  • Hielo.

Modo de preparación:

  1. Colocar el arroz, la canela y el litro de agua en una licuadora.
  2. Añadir la leche condensada y la leche evaporada.
  3. Incorporar la leche, el agua o la leche de soya.
  4. Agregar vainilla al gusto.
  5. Licuar hasta obtener una mezcla uniforme.
  6. Colar la preparación.
  7. Servir con hielo.

La leche condensada y otros ingredientes de la receta aportan azúcares, por lo que la horchata puede reservarse para ocasiones especiales y servirse en porciones moderadas.

Un gran contenedor de vidrio con líquido blanco y hielo junto a cuatro vasos de borde azul sobre una mesa de madera exterior.
La horchata combina arroz, canela y productos lácteos para obtener una bebida de textura cremosa y sabor dulce. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aguas frescas para compartir durante las Fiestas Patrias

Las aguas de jamaica, tamarindo y horchata conservan un lugar reconocido en las celebraciones de septiembre y admiten distintas preparaciones según las costumbres de cada familia.

Las proporciones de azúcar, el uso de ingredientes naturales y el tamaño de las porciones permiten ajustar cada receta a las preferencias de quienes las comparten.

En días de calor, mantener agua simple disponible junto a las bebidas tradicionales ayuda a complementar el menú de las Fiestas Patrias. Así, las jarras de aguas frescas pueden seguir acompañando los platillos mexicanos sin desplazar la hidratación cotidiana.

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